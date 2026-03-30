एक के बाद एक 'दोस्त' ट्रंप को दिखा रहे ठेंगा, अब स्पेन ने अमेरिका की एंट्री पर लगाया बैन!

Spain on US and Iran War: ईरानी जंग के बीच यूरोपीय देश स्पेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है. स्पेन ने स्पष्ट किया कि वह मिडिल ईस्ट में जारी तनाव में न तो शामिल होगा और न ही ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल अमेरिकी जहाजों को अपने एयरस्पेस के इस्तेमाल की अनुमति देगा.

दरअसल, स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरिटा रोब्लेस ने इस बात की जानकारी दी है. रोब्लेस ने कहा कि मिडिल ईस्ट युद्ध में स्पेन अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल नहीं देगा. उन्होंने यह भी कहा कि स्पेन अपने हवाई क्षेत्र से उन अमेरिकी विमानों को नहीं गुजरने देगा, जो ईरान युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि स्पेन का यह फैसला अमेरिका के साथ संबंधों पर भी असर डाल सकता है.

ट्रंप को स्पेन ने दूसरी बार दिया झटका

हैरान करने वाली बात है कि यह दूसरा मौका है, जब स्पेन ने संयुक्त रूप से चलाए जा रहे सैन्य बेस का इस्तेमाल नहीं करने देने का फैसला लिया है. इससे पहले भी स्पेन ने कहा था कि अमेरिका को उसके सैन्य अड्डे की ईरान के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है.

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स्पेन के इस फैसले से अमेरिकी सैन्य विमानों को ईरान या मध्य पूर्व के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए स्पेन के ऊपर से नहीं गुजरना होगा। अब उन्होंने किसी दूसरे रास्ते का चयन करना होगा. हालांकि, इस बात की भी जानकारी दी गई है कि किसी इमरजेंसी स्थिति में यह नियम नहीं लागू होगा.

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स्पेन ने क्यों लिया ऐसा फैसला?

स्पेन के एक अखबार ने सैन्य सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि वह (स्पेन) युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते हैं. स्पेन का मानना है कि मिडिल ईस्ट में शुरू किया गया युद्ध अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है.

इजरायल पर भड़के स्पेन के पीएम

समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्पेन के प्रधानंमत्री पेड्रो सांचेज ने अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमलों को लापरवाह के साथ गैरकानूनी करार दिया है. वहीं, स्पेन के अर्थव्यवस्था मंत्री कार्लोस का कहना है कि इस युद्ध में हमारा देश हिस्सा नहीं लेगा और किसी तरीके की मदद भी नहीं करेगा.

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