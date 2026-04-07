तो ईरान भी नहीं रहेगा शांत...खामेनेई के देश को कहां से मिली एनर्जी टारगेट की लिस्ट? इजरायली ठिकानों को लेकर यूक्रेन का दावा

Middle East War: मिडिल ईस्ट में भीषण जंग हो रही है. अमेरिका और इजरायल ने धमकी देते हुए कहा है कि वो ईरान के एनर्जी प्लांट को खत्म कर देगा, इसी बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है. यूक्रेन ने कहा कि रूसी इंटेलिजेंस ने ईरान को इजरायल के अंदर 55 जरूरी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट की एक डिटेल्ड लिस्ट दी है. ये लिस्ट ईरान को इजरायल के बिजली ग्रिड पर सटीक मिसाइल हमले करने में मदद करने के लिए दी गई है. इसमें टारगेट करने वाली जगहों को कई स्तरों में बांटा गया है. जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान भी शांत नहीं रहने वाला है.

टारगेट लिस्ट में हैं तीन जगहें

दावों को मुताबिक इसमें टारगेट करने वाली जगहों को तीन लेवल में बांटा गया है. पहले लेवल में जरूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी है. कहा जा रहा है कि इन जगहों पर किए गए हमले से नेशनल एनर्जी सिस्टम ठप हो सकता है. इस रिपोर्ट में ओरोट राबिन पावर स्टेशन को मुख्य टारगेट बताया गया है. जबकि दूसरे स्थान पर बड़े शहरी और इंडस्ट्रियल एनर्जी हब हैं. ये फैसिलिटी मुख्य रूप से सेंट्रल इजरायल में हैं और बड़ी आबादी वाले सेंटर्स को बिजली देती हैं. अगर हमले में ये तबाह हो जाती हैं तो फिर इजरायल में बिजली संकट पैदा हो सकता है.

हो सकता है ब्लैकआउट

द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक तीसरे नंबर पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है. इसमें स्थानीय स्तर की सुविधाएं जैसे छोटे सबस्टेशन और छोटे पावर प्लांट हैं जो इलाकाई औद्योगिक क्षेत्रों को सपोर्ट करते हैं. ऐसे में रूस ने कहा कि इजरायल एक तरह से 'एनर्जी आइलैंड' है और वह पड़ोसी मुल्कों से बिजली नहीं खरीदता है. अगर ईरान इन जगहों पर हमला कर दिया तो लंबे समय तक ब्लैकआउट हो सकता है, जिसे जल्द ठीक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

रूस दे रहा है जानकारी

यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की रूस-ईरान अलायंस के बारे में तेजी से मुखर हो गए हैं, उन्होंने चेतावनी दी है कि यूक्रेन के युद्ध के मैदानों पर रूस ने जो “नॉलेज” हासिल किया है, उसे मिडिल ईस्ट में दे रहा है. इससे पहले भी जेलेंस्की ने दावा किया था रूस अब ईरान को रूसी पार्ट्स वाले शाहेद-स्टाइल ड्रोन भी दे रहा है. हाल ही में मध्य पूर्व के एक देश में गिराए गए ड्रोन में रूसी पार्ट्स मिले थे.

रूसी राजदूत का जवाब

जेलेंस्की के इस दावे के बाद रूसी राजदूत अनातोली विक्टरोव ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा, रूस और इजरायल ने बहुत पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संपर्क बनाए थे. ये संपर्क रूसी और इजरायली एजेंसियों के बीच लगातार बनाए रखे गए हैं. सबसे जरूरी मुद्दों पर सबसे ऊंचे लेवल पर चर्चा की गई है. हम इस क्षेत्र में जमा किए गए ट्रैक रिकॉर्ड को महत्व देते हैं.