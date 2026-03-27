DNA: ईरान का वो मास्टरप्लान, जिसके आगे ट्रंप बेबस; जंग में चारों खाने चित हो सकता है अमेरिका

DNA Analysis: जो मुनाफाखोर बाजार में जाल बिछाकर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं. उनको ये मौका देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप खुद ईरान के जाल में फंस गए हैं. अब हम ट्रंप को फंसाने वाले ईरान के वॉर प्लान का विश्लेषण करेंगे. स्थिति ये आ गई है, डॉनल्ड ट्रंप बार-बार ईरान के पावर प्लांट पर हमले की डेडलाइन बढ़ा रहे हैं. इसके बावजूद ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं है . अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने डेडलाइन को बढ़ाने का एलान किया.

डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान सरकार के अनुरोध के बाद मैं ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट करने की अवधि को 10 दिनों के लिए स्थगित कर रहा हूं. बातचीत जारी है और लोगों के विपरीत बयानों के बावजूद यह बहुत अच्छी तरह चल रही है.

ट्रंप के दावे को ईरान ने किया खारिज

डॉनल्ड ट्रंप के इस दावे को अमेरिकी और ईरानी मीडिया ने खारिज कर दिया. ईरान के नेताओं ने भी कहा कि ना तो अमेरिका से वार्ता चल रही है और ना ही ईरान ने हमले की डेडलाइन बढ़ाने का आग्रह किया है. इसके अलावा ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमले भी कर रहा है. आज ईरान ने इजरायल के तेल अवीव और हाइफा में हमला किया. सऊदी अरब के अमेरिकी बेस और यनबू रिफायनरी पर हमला किया.

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इसके अलावा यूएई के अबू धाबी और कुवैत पर भी ईरान की मिसाइलें और ड्रोन गिरे. इसका मतलब ईरान आक्रामक है और अमेरिका बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है. लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार शक्तिशाली देश अमेरिका के सामने ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा, ईरान को क्यों लगता है इस युद्ध में उसकी स्थिति बहुत मजबूत है, ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कौन सा वॉर प्लान बनाया था. जो सफल होता दिखाई दे रहा है और इससे परेशान डॉनल्ड ट्रंप युद्ध से भाग रहे हैं.

ईरान ने 20 वर्षों में तैयार की रणनीति

ईरान ने कभी नहीं सोचा कि वो अमेरिका और इजरायल से सीधे सैन्य टक्कर लेगा, तेहरान को बहुत अच्छी तरह पता है. सैन्य ताकत में वो अमेरिका और इजरायल के सामने कहीं नहीं टिकता, इसीलिए उसने पिछले 20 वर्षों में इन देशों से लड़ने की अलग रणनीति तैयार की.

अमेरिका की रणनीति बड़े ईरानी नेताओं को मारने की है, जबकि ईरान की रणनीति तेल संकट से वैश्विक महंगाई बढ़ाने की है.

ट्रंप इस बात पर खुश होते हैं..उन्होंने समंदर में ईरान के कितने जहाज नष्ट कर दिए, जबकि ईरान देखता है. ट्रंप की एप्रूवल रेटिंग कितनी गिर गई.

अमेरिकी सेना 70 के दशक वाले ईरानी लड़ाकू विमानों को गिराकर जश्न मनाती है, जबकि ईरान देख रहा है. अमेरिकी हथियार भंडार कितने खाली हुए.

अमेरिका की रणनीति ईरानी मिसाइल लॉन्चर को खत्म करना है, जबकि ईरान की नजर इस बात पर टिकी है. युद्ध आगे बढ़ने से अमेरिका को मिलने वाले कर्ज का ब्याज कितना बढ़ा .

अमेरिका और इजरायल ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी को जीत मान रहे हैं, लेकिन ईरान रूस और चीन के मिल रहे समर्थन को बढ़त मान रहा है.

ईरान अमेरिका पर बना रहा आर्थिक दबाव

सीधे शब्दों में कहें, तो अमेरिका और इजरायल का फोकस ईरान को सैन्य नुकसान पहुंचाना है. जबकि ईरान का फोकस अमेरिका पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव बढ़ाना है. यही ईरान का असली खेल है और जब कोई अपने खेल में जीत रहा हो तो खेल खत्म नहीं करता, अब आप एक एक करके समझिए, किस तरह ईरान की रणनीति हर मोर्चे पर सही साबित हो रही है. जिससे डॉनल्ड ट्रंप की बेचैनी बढ़ रही है.

कैसे काम आई ईरान की रणनीति?

ईरान की पहली बड़ी जीत अमेरिका के कर्ज पर ब्याज की बढ़ोतरी के नए आंकड़े हैं. 28 फरवरी, यानी युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी कर्ज पर ब्याज में 40 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी हो गई. इसका मतलब अमेरिका ने जो कर्ज लिया है. उस पर उसे आधा प्रतिशत ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा. अमेरिका पर कुल कर्ज 39 ट्रिलियन डॉलर है और इसलिए आधा प्रतिशत ब्याज बढ़ने का मतलब उसे 195 बिलियन डॉलर यानी लगभग 18 लाख करोड़ रुपये सालाना और चुकाने होंगे.

जापान से भी अमेरिका को लग सकता है झटका

ये रकम पाकिस्तान के सालाना बजट का तीन गुना है, यानी पाकिस्तान इतनी रकम से तीन साल तक चल सकता है और ईरान युद्ध के बाद सिर्फ बढ़ा हुआ ब्याज देने में ट्रंप को ये रकम खर्च करनी होगी. आ​र्थिक मोर्चे पर अमेरिका को बड़ा झटका जापान से भी लग सकता है. जिसकी तेल आपूर्ति इस युद्ध से बाधित हुई है. तेल खरीदने का खर्च बढ़ने से जापान की मुद्रा येन लगातार कमजोर हो रही है.

जापान में येन की खतरे की सीमा को 160 माना जाता है. फिलहाल जापानी मुद्रा कमजोर होकर 159.5 पर पहुंच गई है. यानी एक डॉलर खरीदने के लिए इतने येन खर्च करने पड़ रहे हैं. जापान अमेरिका का बड़ा कर्जदाता है, जापान ने बड़ी संख्या में यूएस बॉन्ड खरीद रखे हैं. अमेरिका किसी देश से कर्ज लेने के लिए उसे यूएस बॉन्ड बेचता है और उस पर ब्याज चुकाता है. अगर जापानी येन और गिरता है, तो उसे अपनी मुद्रा बचाने के लिए यूएस बांड बेचने पड़ेंगे. इससे बाजार में यूएस बॉन्ड की कीमत गिर जाएगी और अमेरिकी कर्ज पर ब्याज और ज्यादा बढ़ जाएगा. इसे भी ईरान की जीत कहा जाएगा.

ईरान की रणनीति साफ

पिछले साल के मुकाबले इस साल दुनिया में सामान बनाने और सामान खरीदने की लागत 3 प्रतिशत बढ़ चुकी है. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है. युद्ध की वजह से कच्चा तेल 40 प्रतिशत महंगा हुआ है. जिसका सीधा असर सामान बनाने और ट्रांसपोर्ट की लागत पर पड़ रहा है, यानी महंगाई और बढ़ेगी. आने वाले महीनों में जारी होने वाले महंगाई के आंकड़ों में ये नजर भी आएगा. ईरान की रणनीति साफ है, तेल बाज़ार में अस्थिरता बनाए रखो, महंगाई को वैश्विक अर्थव्यवस्था में फैलाते रहो, जिससे अमेरिकी नागरिक खुद अपने राष्ट्रपति पर दबाव बनाएंगे.

ईरान की रणनीति का दिखा असर

ईरान की इस रणनीति का असर भी दिख रहा है, हमने आपको अमेरिका में ट्रंप की गिरती अप्रूवल रेटिंग की खबर दिखाई थी. अमेरिका में युद्ध के बाद ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 47 प्रतिशत से गिरकर 36% पर आ गई. अप्रूवल रेटिंग बताती है. लोगों को कोई नेता या सरकार कितनी पसंद है. ईरान की रणनीति है, ये युद्ध जितना लंबा चलेगा. अमेरिका में उतनी महंगाई बढ़ेगी. ट्रंप की रेटिंग में उतनी ही गिरावट आएगी, इससे ट्रंप पर घरेलू राजनीतिक दबाव और बढ़ेगा. ये दबाव ट्रंप को ईरान की शर्तों पर युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर करेगा. अमेरिकी नागरिक ट्रंप पर दबाव बढ़ाने भी लगे हैं.

कल अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है, जिसका नाम No Kings Protest रखा गया है. इसका मतलब अमेरिका की जनता लोकतंत्र में तानाशाही का विरोध कर रही है. अमेरिका में ये प्रदर्शन एक साथ 3 हजार से ज्यादा जगहों पर होने जा रहा है. इसकी मुख्य वजह अमेरिका में महंगाई, ईंधन कीमतों की बढ़ोतरी, नौकरियों की कमी, ईरान युद्ध का विरोध और ट्रंप पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं.

ये खबर ईरान की जीत क्यों है

ईरान में सत्ता बदलने के लिए डॉनल्ड ट्रंप का प्लान याद कीजिए. पहले चरण में अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया. अली खामेनेई जैसे बड़े नेताओं को मार दिया. ईरान की सैन्य ताकत को बड़ा नुकसान पहुंचाया. इसके बाद अमेरिका को उम्मीद थी. ईरान के अंदर लोग विद्रोह करके सत्ता ​परिवर्तन कर देंगे, लेकिन हो क्या रहा है. युद्ध के 28 दिन खत्म होने के बाद खबर आई है, अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप के खिलाफ 3000 से ज्यादा जगहों पर एक साथ प्रदर्शन किया जाने वाला है. अमेरिका में लोग ट्रंप को तानाशाह कह रहे हैं, यानी ट्रंप का दांव उन पर उल्टा पड़ रहा है.

ईरान को ये भी पता है, अमेरिका के पास असीमित हथियार भंडार नहीं है.

अमेरिका और इजरायल ने युद्ध के शुरूआती 16 दिनों में 11 हजार से ज्यादा बमों और मिसाइलों का इस्तेमाल किया. आज युद्ध का 28वां दिन है. यानी अमेरिका का हथियार भंडार और कम हो गया होगा.

NATO महासचिव मार्क रूट ने 2025 में बताया था. रूस, अमेरिका समेत पूरे नेटो देशों से चार गुना ज्यादा हथियार बना रहा है. यानी दुनिया में हथियार भंडार का संतुलन बदल रहा है.

इधर अमेरिका ने जो हथियार ईरान में इस्तेमाल किए. उन्हें बनाने के​ लिए क्रिटिकल मिनिरल की जरूरत है, जो चीन के पास है. ट्रंप भी जानते हैं, इस वक्त ये क्रिटिकल मिनिरल ईरान को मिलना आसान और अमेरिका को मिलना मुश्किल है.

ईरान को मिला रूस का साथ

हथियार कम होने से अमेरिकी हमलों की तीव्रता कम होगी और ईरान तब तक टिका रहा तो शक्ति संतुलन उसकी तरफ झुकने लगेगा. एक सच्चाई ये भी है इस वक्त रूस और चीन से ईरान को पूरा सहयोग मिल रहा है. भारत-पाकिस्तान और तुर्किए जैसे देश अपना तेल होर्मुज से पास करवाने के​ लिए ईरान के संपर्क मे हैं. अब ईरान होर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों से वसूली कर रहा है. यानी उसको आय का अच्छा साधन भी मिल गया है. जिससे ईरान पर अंतरराष्ट्रीय दबाब बनाना बहुत मुश्किल है.

अब तो एक्सपर्ट भी मान रहे हैं, युद्ध अमेरिका पर भारी पड़ रहा है. ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व प्रमुख सर एलेक्स यंगर ने माना है. अमेरिका ने ईरान की ताकत को आंकने में गलती कर दी. दो हफ्ते पहले वॉर ईरान के हाथ में आ चुकी है और इस वक्त ईरान का हाथ युद्ध में ज्यादा मजबूत है.

यही वजह है अमेरिका समझौते के लिए बेचैन है, जबकि ईरान लगातार युद्ध लड़ना चाहता है. आईआरजीसी के कमांडर भी कह रहे हैं. ये हमारे लिए अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है. इस लड़ाई में हम दुश्मनों को मारेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे. दोनों ही परिस्थितियों में हम जीतेंगे. हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है. हम पीछे नहीं हटेंगे और ईरान की इसी सोच ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है.