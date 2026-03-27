'इन इलाकों को खाली करें...', US से जंग के बीच ईरान का नया अल्टीमेटम; तेहरान ने बदल लिया अपना टारगेट

Israel Iran War News: मिडिल ईस्ट में जारी जंग लगातार बढ़ती जा रही है. इससे होने वाले नुकसान का आकलन कर पाना मुश्किल है. हाल में ही अमेरिका की ओर से कुछ दिनों तक ईरान के एनर्जी सोर्सेज पर हमला नहीं करेगा, इसके बावजूद ईरान लगातार हमले जारी रखे हुए है.

अब ईरान की ओर से कहा गया कि पश्चिम एशिया के जिन भी होटल में अमेरिकी सैनिक ठहरे हैं, उन इमारतों को निशाना बनाया जाएगा. ईरान की सेना की ओर से इस संबंध में चेतावनी दी गई है कि ऐसे सभी होटल निशाने पर होंगे, जहां पर अमेरिकी सैनिक ठहरे हैं और एक बड़ा हमला किया जाएगा. तेहरान ने पश्चिम एशिया के होटल मालिकों को सीधा अल्टीमेटम दिया है कि वे अपने किसी भी होटल में अमेरिकी सैनिकों को न रुकने दें.

ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा?

इधर, गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी सैनिकों पर खाड़ी सहयोग परिषद देशों के लोगों को मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप जड़ा है. अरागची की ओर से एक्स पोस्ट में कहा गया कि युद्ध की शुरुआत के समय से ही अमेरिकी सैनिक GCC में अपने मिलिट्री बेस को छोड़कर होटलों और दफ्तरों में छिप रहे हैं.

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ईरान के विदेश मंत्री की ओर से अपील की गई है कि होटल अमेरिकी सैनिकों को बुकिंग और शरण न दें. ईरान की एक समाचार एजेंसी ने कुछ सूत्रों के हवाले से यहां तक दावा कर दिया कि ईरान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन जैसे देशों में कुछ होटलों को सख्त चेतावनी जारी की गई है. ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि लोग मिडिल ईस्ट के किसी भी हिस्से में अमेरिकी सैन्य बेस के आस पास का इलाका खाली कर दें.

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'हम शांत नहीं बैठ सकते'

इसके साथ ही ईरान के सशस्त्र बल के प्रवक्ता अबोलफजल शेकरची ने गुरुवार को बताया कि जब सभी अमेरिकी फोर्स किसी होटल में जाते हैं, तो हम मानते हैं कि वह होटल अमेरिकी बन जाता है. अगर कोई अमेरिका के सैनिकों से भरा होटल है, तो हम उसपर हमला क्यों न करें. हम हाथ पर हाथ रखे बैठ तो नहीं सकते. अमेरिकी जब भी हमपर हमला करेंगे हमें जवाब देना होगा, जब हम जवाब देंगे, तो जाहिर है जहां अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं वहीं पर हमला करेंगे.

इजरायल पर ईरान का हमला जारी

गुरुवार को IRGC ने कहा कि ट्रू प्रॉमिस 4 की 83वीं लहर शुरू की गई है. इसके तहत इजरायली और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. आईआरजीसी की ओर से दावा किया गया कि उसकी ओर से अशदोद तेल भंडारण, मोदीन में सैन्य ठिकानों और खुफिया जानकारी से जुड़ी सुविधाओं पर निशाना साधा गया है.

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