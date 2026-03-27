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Hindi Newsदुनियाईरान के तरकश में अभी बहुत तीर, मिसाइल भंडार का केवल एक तिहाई हिस्सा नष्ट; अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा

ईरान के तरकश में अभी बहुत 'तीर', मिसाइल भंडार का केवल एक तिहाई हिस्सा नष्ट; अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में दावा किया था कि ईरान के 90 फीसदी से अधिक मिसाइ और लॉन्चर को नष्ट किया जा चुका है. लेकिन अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट ने ऐसा दावा किया है, जो चौंका रहा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के केवल केवल एक तिहाई हिस्सा पूरी तरह नष्ट हुआ है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 27, 2026, 08:02 PM IST
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ईरान के पास अभी भी हथियारों का बड़ा भंडार, फाइल फोटो
ईरान के पास अभी भी हथियारों का बड़ा भंडार, फाइल फोटो

US-Iran War Updates: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध में भले ही अमरिका की ओर से और 10 दिन की मोहलत दी गई हो, लेकिन ईरान लगातार हमले कर रहा है. ईरान के निशाने पर इजरायली और अमेरिकी सैन्य बेस हैं. गुरुवार (26 मार्च) को दावा किया कि ईरान की 90 फीसदी मिसाइलों और लॉन्चर को नष्ट किया जा चुका है. इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है. 

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, हाल ही में आई एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में पता चला है कि  ईरान के विशाल मिसाइल भंडार का केवल एक तिहाई हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो चुका है। इसका सीधा मतलब है  कि ईरान के पास अभी बड़ी संख्या में मिसाइलें बची हैं. यह जानकारी ऐसे समय पर आई है, जब अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान पर चल रहे युद्ध को एक महीना पूरा होने जा रहा है. 

अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में क्या कहा गया? 

पांच अमेरिकी सूत्रों की ओर से बताया गया है कि ईरान के मिसाइल भंडार का दूसरा एक तिहाई हिस्से को भी संभवतः नुकसान पहुंचा है, वह या तो क्षतिग्रस्त हुए हैं या फिर भूमिगत सुरंगों व बंकरों में दब गया है। हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. 

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ड्रोन हथियार को भी नुकसान 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले कह रहे हों कि अमेरिका के 90 फिसदी से अधिक लॉन्चर पूरी तरीके तबाह किए जा चुके हों, लेकिन रिपोर्ट ठीक इसके इतर है. ईरान के ड्रोन हथियारों का भी केवल एक तिहाई नष्ट हुआ है. सामने आई इस खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान के अधिकांश मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं और कुछ पहुंच से बाहर हैं. हालांकि, तेहरान के पास बड़ी संख्या में मिसाइलें बची हैं. माना जा रहा है कि युद्ध के समाप्त होने बाद भी दबी हुई या क्षतिग्रस्त हुई मिसाइलों के इस्तेमाल होने की संभावना है. 

यह भी पढ़ें: महिला की आवाज के बाद व्हाइट हाउस ने ये कौन-सी तस्वीरें शेयर कर दीं; क्या छुपा रहा है US?

 

ट्रंप ने क्या कहा था? 

गुरुवार को व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग के साथ ब्रीफिंग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के पास अब बहुत कम रॉकेट बचे हैं. ट्रंप का दावा था कि ईरान के 90 फीसदी से अधिर लॉन्चर तबाह हो चुके हैं, लेकिन अगर हम 99 प्रतिशत भी नष्ट कर दें, तो भी 1 प्रतिशत बचा रहना स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि थोड़ी बची मिसाइलें भी अरबों डॉलर की जहाज को नुकसान पहुंचा सकती हैं. बता दें कि इस खुफिया रिपोर्ट पर पेंटागन या व्हाइट हाउस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी सामने नहीं आई है. 

(यह भी पढ़ें: ईरान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में ट्रंप, पेंटागन भेजेगा 10000 और सैनिक, उधर 10 लाख फौज जुटा रहा तेहरान)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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