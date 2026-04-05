ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम और ईरान के पास 1 दिन का समय, किस मुहाने पर पहुंची जंग? Explained

Middle East War Updates: पश्चिम एशिया में जारी तनाव कब और कैसे समाप्त होगा, इसका कयास लगाना अब बड़े-बड़े विश्लेषकों के लिए भी मुश्किल हो रहा है. 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई जंग अब 37वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन यह कब तक जारी रहेगी, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता. ईरान से लड़ने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में ऐसे-ऐसे बयान दिए हैं, जो शायद अब उन्हें ही नहीं समझ आ रहे हैं.

रविवार (05 अप्रैल) को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से चेतावनी दी है. इससे पहले ट्रंप ने शनिवार को आक्रामक रुख अपनाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए तेहरान की नई सरकार के लोगों को 48 घंटे का नया अल्टीमेटम जारी किया था. इसके अगले दिन उन्होंने ईरान का वजूद मिटा देने वाली नई धमकी दी है. यहां ध्यान देने वाली बात है कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब ट्रंप ने ईरान को धमकी दी हो, इससे पहले भी कई आक्रामक रुख अपनाते हुए ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले की डेडलाइन को बढ़ा चुके हैं.

ईरान को ट्रंप की नई धमकी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि अमेरिका ने ईरान का सबसे बड़ा पुल नष्ट कर दिया है. ईरान के लिए समझौते का समय आ गया है. इससे पहले कि देर हो जाए. होर्मुज को खाली कर दो वरना... डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान कुछ आपत्तिजन शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसे एक जिम्मेदार वेबसाइट होने के नाते हम नहीं लिख सकते. इसके बाद ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में ट्रूथ पर ही लिखा Tuesday 8PM Eastern Time...

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप के इस पोस्ट से माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की तारीख और समय दोनों बता दिया. इधर, ईरान की ओर से ट्रंप की धमकी के बाद एक पलटवार भी आया है. ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने एक्स पोस्ट में लिखा कि आपकी (ट्रंप) लापरवाही भरी हरकतें अमेरिका के हर एक परिवार के लिए एक जीते-जागते नरक का सबब बन रही हैं और हमारा पूरा इलाका जलकर खाक हो जाएगा, सिर्फ इसलिए, क्योंकि आप नेतन्याहू के आदेशों का पालन करने पर अड़े हुए हैं.

ईरान पर ट्रंप एक बड़ा खुलासा भी किया

फॉक्स न्यूज से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा खुलास भी किया. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों को हथियार तक पहुंचवाए थे. यह हथियार ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए दिए गए थे. ट्रंप का दावा है कि यह हथियार कुर्द लड़ाकों के हाथों भिजवाया गया था, लेकिन लगता है कुर्द लोगों ने इन हथियारों को अपने पास ही रख लिया.

US की साख को ट्रंप के बयान से झटका

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे-सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि सोमवार तक अगर समझौता नहीं होता है, तेहरान को एक बड़े हमले गुजरना होगा. अब उन्होंने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट को खोलवाने के लिए वह हमला भी कर सकते हैं. हालांकि, ट्रंप ने इससे पहले तीन बार अपना अल्टीमेटम बढ़ा चुके हैं. चूंकि, होर्मुज को व्यापार की जीवन रेखा माना जाता है, इस मुद्दे पर भी ट्रंप ने अजीब रवैया अपनया है. इसको खोलने और बंद करने को लेकर बार-बार नई तारीखों का ऐलान कर रहे हैं. ट्रंप के बार-बार बयान बदलने और नए-नए अल्टीमेटम के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता का माहौल भी देखने को मिल रहा है. जो अमेरिका की साख को भी नुकसान पहुंचा रहा है.

तीन बार ट्रंप बढ़ा चुके हैं अल्टीमेटम

जंग के बाद ईरान ने सबसे पहले होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया. तेहरान ने केवल कुछ मित्र देशों के लिए इसको खोले रखा और अन्य सभी के लिए इसको बंद कर दिया, जिससे वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की किल्लत बढ़ने लगी. होर्मुज स्ट्रेट को लेकर सबसे पहले ट्रंप ने 22 मार्च को सबसे पहले कहा ईरान की ओर से अगर अगले 48 घंटों में होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला जाता है, तो अमेरिका उनके अलग-अलग पावर प्लांट को निशाना बनाएगा. इस मियाद के पूरा होने से पहले ही ट्रंप ने इसको हमले को 5 दिन के लिए टाल दिया. इसके बाद 27 मार्च को ट्रंप ने फिर दावा किया कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है और उन्होंने ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले की मियाद को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया, जो 6 अप्रैल को समाप्त हो रही है.

(यह भी पढ़ें: मछली के जाल में फंसे अमेरिकी विमान, ईरानी सैनिकों ने पकड़े... नैरेटिव वॉर में ईरान की नई चाल, अब बिलबोर्ड से उड़ाया US का मजाक)

समय-सीमा पूरा होने से पहले ट्रंप की नई धमकी

चूंकि, कल जब 6 अप्रैल है और ट्रंप की दी गई समय-सीमा पूरी हो रही है, इससे पहले ट्रंप ने 48 घंटों की चेतावनी दी है. भले ही ट्रंप तेहरान को लगातार धमकाने का काम कर रहे हों, लेकिन ईरान की ओर से भी एक के बाद एक जवाब दिए जा रहे हैं. इससे पहले ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में भेजने तक की बात कह दी है, जिसपर ईरान की ओर से कहा गया कि वह अमेरिका को पाषाण युग से भी पीछे देंगे.

इससे साफ है ट्रंप के किसी भी बयान से ईरान के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है. ऐसा माना जा रहा है कि ईरान अमेरिका के सभी हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या अमेरिका वास्ताव में ईरान पर कोई बड़ा हमला करता है या फिर ट्रंप एक बार फिर से अपना अल्टीमेटम बढ़ाते हैं.

(यह भी पढ़ें: ... होर्मुज खोल दो वरना! ईरान को ट्रंप की 'लास्ट वॉर्निंग', कहा- मंगलवार को सबकुछ बर्बाद कर देंगे)