/ईरान के मिलिट्री पावरबैंक पर अमेरिका ने दनादन मारीं मिसाइलें, लगातार 11वें दिन धुआं-धुआं हो गया शिया मुल्क

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव लगातार और खतरनाक होता जा रहा है. बुधवार तड़के अमेरिकी सेना ने लगातार 11वीं रात ईरान पर हवाई हमले किए. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने हमलों की पुष्टि तो की, लेकिन किन ठिकानों को निशाना बनाया गया, इसकी जानकारी नहीं दी. इन हमलों से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए थे कि आने वाले दिनों में सैन्य कार्रवाई और तेज हो सकती है.
दूसरी ओर पाकिस्तान युद्धविराम बहाल कराने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावनाएं बेहद कमजोर दिखाई दे रही हैं. इस संघर्ष का सबसे अहम मोर्चा अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुजबन चुका है. दुनिया के तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है. युद्ध शुरू होने के बाद से यह मार्ग लगातार तनाव के केंद्र में है. अमेरिका के लगातार हवाई हमलों के बावजूद ईरान इस समुद्री मार्ग पर अपना दबदबा बनाए हुए है. मंगलवार को ईरान ने एक तेल टैंकर पर हमला किया, जिसके बाद चालक दल को जहाज छोड़कर सुरक्षित निकलना पड़ा. इसी दौरान बहरीन और कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन भी बजाए गए.
तेल की कीमतों में उछाल, दुनिया भर में बढ़ी चिंता
युद्ध का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 91 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई, जबकि अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत बढ़कर करीब 4 डॉलर प्रति गैलन हो गई है. ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुजलंबे समय तक प्रभावित रहा तो दुनिया के कई देशों में ईंधन और परिवहन लागत तेजी से बढ़ सकती है.
युद्ध का असर अमेरिका की घरेलू राजनीति पर भी दिखाई देने लगा है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस संघर्ष में घायल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 500 से ज्यादा हो चुकी है. हालांकि पेंटागन के आधिकारिक रिकॉर्ड में इससे कम आंकड़ा दर्ज है. इसी बीच अमेरिका में होने वाले मिडटर्म चुनावों से पहले कई सर्वे बताते हैं कि बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक इस युद्ध के पक्ष में नहीं हैं. महंगे ईंधन और लगातार बढ़ते सैन्य नुकसान ने सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ा दिया है.
ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने अब सऊदी अरब के खिलाफ रेड सी में नया दबाव बनाना शुरू कर दिया है. हूतियों ने सऊदी अरब के लिए समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया है और अंतरराष्ट्रीय जहाजों को बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य से दूर रहने की चेतावनी दी है. यदि यह नाकेबंदी प्रभावी होती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर एक और बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरब होर्मुज मार्ग बाधित होने के बाद रेड सी के रास्ते तेल निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.
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