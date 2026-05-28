US Iran Conflict: शांति समझौते की बातचीत के बीच अमेरिका ने फिर ईरान पर किया हमला, कई ड्रोन भी मार गिराए

ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ईरानी ठिकानों पर कार्रवाई की है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार देर रात अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया. अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि यह ठिकाना अमेरिकी सैनिकों और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कारोबारी जहाजों के लिए खतरा बन सकता था. नाम न बताने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी सेना ने कई ईरानी ड्रोन भी मार गिराए, जिन्हें संभावित खतरे के तौर पर देखा जा रहा था. हालांकि इन हमलों की आधिकारिक तौर पर पहले कोई जानकारी सामने नहीं आई थी.

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब पिछले तीन महीनों से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है. इस युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद शुरू हुए इस संघर्ष ने कच्चे तेल की कीमतों को तेजी से ऊपर पहुंचा दिया है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकारी मीडिया की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि शांति समझौते के तहत ईरान और ओमान मिलकर होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही का प्रबंधन करेंगे.

ईरान ने इसे सीजफायर का उल्लंघन बताया

ट्रंप ने साफ कहा कि यह समुद्री मार्ग खुला रहेगा और उस पर किसी तरह का संयुक्त नियंत्रण नहीं होगा. गौरतलब है कि अमेरिका ने इससे पहले सोमवार को भी ईरान के खिलाफ 'रक्षात्मक कार्रवाई' करने का दावा किया था. वहीं ईरान ने इसे दोनों देशों के बीच बेहद नाजुक संघर्षविराम का उल्लंघन बताया था. अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के अनुसार, उस कार्रवाई में उन नौकाओं और मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया गया था, जिन्हें अमेरिकी बलों के लिए खतरा माना गया था.

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