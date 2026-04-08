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Hindi Newsदुनियामिडिल ईस्ट में जंग से मचा हाहाकार, पुतिन हुए मालामाल! भारत पर क्या होगा इसका असर?

मिडिल ईस्ट में जंग से मचा हाहाकार, पुतिन हुए मालामाल! भारत पर क्या होगा इसका असर?

मिडिल ईस्ट जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट जलमार्ग में ईरान की नाकेबंदी के बीच पूरी दुनिया को तेल संकट का सामना करना पड़ा. ऐसे में रूस को क्रूड ऑयल की बेच में काफी मुनाफा हुआ. बीते 13 सालों में रूसी क्रूड ऑयल अपने चरम पर पहुंच गया. रूसी तेल के बढ़ते दामों के बीच क्या भारत पर भी इसका असर दिखाई देगा?

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 08, 2026, 06:17 AM IST
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मिडिल ईस्ट जंग के बीच रूस को बड़ा फायदा (Photo- AI)
मिडिल ईस्ट जंग के बीच रूस को बड़ा फायदा (Photo- AI)

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया भर के बाजारों की धड़कनें बढ़ गईं थीं. डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी ने इस तनाव को और बढ़ा दिया था. हालांकि, अब ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बाद हालात सामान्य होने की उम्मीद है. इस पूरे घटनाक्रम का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है. वैश्विक बाजार में तेल के दाम तेजी से उछले हैं, जिससे कई देशों की चिंता बढ़ गई है. लेकिन इस संकट के बीच रूस के लिए यह स्थिति 'आपदा में अवसर' जैसी बन गई. उसका ‘यूराल क्रूड’ 13 साल के उच्चतम स्तर वाली कीमतों पर पहुंच गया, जिससे उसकी आय में जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना है. 

इसके पहले अमेरिका ने ईरान के सामने कड़ा रुख अपनाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अल्टीमेटम दे दिया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार की रात तक इस अहम समुद्री मार्ग को खोलने की चेतावनी दी गई थी. यह वही मार्ग है, जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल सप्लाई होता है. ट्रंप के इस अल्टीमेटम के बाद वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया था. निवेशक सतर्क हो गए हैं और तेल सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही थी. अगर हालात और बिगड़ते हैं, तो इसका असर सिर्फ वेस्ट एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकता है.

13 साल के उच्चतम स्तर के पार पहुंचा रूसी क्रूड ऑयल 

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए साफ कहा कि अगर तय समय तक रास्ता नहीं खोला गया, तो परिणाम 'भारी तबाही' के रूप में सामने आएंगे. इस अल्टीमेटम के बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट में हड़कंप मच गया और तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला. इस उथल-पुथल के बीच सबसे ज्यादा फायदा रूस को होता दिख रहा है. रूसी कच्चे तेल ‘यूराल क्रूड’ की कीमतें 13 साल के उच्चतम स्तर को पार कर चुकी हैं. प्रिसोर्स्क जैसे प्रमुख निर्यात केंद्रों पर कीमतें 116 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं जो रूस के बजट अनुमान से लगभग दोगुनी हैं.

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प्रतिबंधों के बीच रूस की आय में जोरदार उछाल

जहां एक ओर यूक्रेन युद्ध के चलते रूस लंबे समय से पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा था, वहीं अब तेल की यह जबरदस्त कमाई व्लादिमीर पुतिन के लिए किसी राहत से कम नहीं है. बढ़ती आमदनी न केवल रूस की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है, बल्कि उसकी सैन्य रणनीतियों को भी नई मजबूती प्रदान कर रही है. आर्गस मीडिया के ताजा आंकड़े रूस के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत की तस्वीर पेश करते हैं. प्रिमोरस्क और नोवोरोस्सिएस्क जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर रूसी तेल की कीमतें बढ़कर 114 से 116 डॉलर प्रति बैरल के बीच पहुंच गई हैं. यह उछाल ऐसे समय में आया है जब रूस पर लगातार अंतरराष्ट्रीय दबाव बना हुआ है, इसलिए यह उसके लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं माना जा रहा.

यूक्रेन युद्ध में रूस को हुए नुकसान की भरपाई 

दिलचस्प बात यह है कि यूक्रेन की ओर से रूसी रिफाइनरियों और बंदरगाहों पर ड्रोन हमलों ने सप्लाई चेन को जरूर प्रभावित किया है. कुछ जगहों पर रुकावटें भी आई हैं, जिससे निर्यात पर असर पड़ा. लेकिन वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में आई तेज बढ़त ने इन नुकसानों की काफी हद तक भरपाई कर दी है. यानी एक तरफ जहां जमीनी स्तर पर चुनौतियां बनी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिल रहे ऊंचे दाम रूस की आमदनी को सहारा दे रहे हैं. यही वजह है कि तमाम बाधाओं के बावजूद रूस की तेल कमाई उम्मीद से कहीं बेहतर बनी हुई है.

भारत के लिए क्या होंगे इसके मायने

भारतीय नजरिए से यह खबर अब सिर्फ एक सामान्य आर्थिक अपडेट नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी की तरह उभर रही है. जिस रूसी तेल को अब तक भारत के लिए 'सस्ता विकल्प' माना जाता था, वही धीरे-धीरे महंगा पड़ने लगा है. ताजा आंकड़े बताते हैं कि भारत तक पहुंचते-पहुंचते रूसी तेल की कीमत ग्लोबल बेंचमार्क ‘ब्रेंट’ से करीब 6.1 डॉलर प्रति बैरल ज्यादा हो गई है. हैरानी की बात यह है कि सिर्फ दो हफ्ते पहले तक यह अंतर महज 3.9 डॉलर था. यानी बहुत कम समय में ही कीमत का यह फासला तेजी से बढ़ा है. इस बदलाव का मतलब साफ है, रूस से मिलने वाला तेल अब उतना किफायती नहीं रह गया, जितना पहले समझा जाता था. इसके पीछे एक बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बना तनाव है, जो वैश्विक तेल सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है. अगर यह संकट जल्द नहीं सुलझा, तो इसका असर सीधे भारत की जेब पर पड़ेगा. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ेगा. रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी और आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं.

यह भी पढ़ेंः  'महाविनाश' की धमकी के बीच US-ईरान के बीच सबसे बड़ी डील, दो हफ्ते के लिए हुआ सीजफायर

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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