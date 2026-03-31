ईरान को सबक सिखाने के लिए किस हद तक गिरेगा अमेरिका? ये एक हथियार दबाएगा वर्ल्ड वॉर 3 का बटन

Middle East War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट से भाग जाते हैं तो युद्ध की आग धीरे धीरे कम हो जाएगी, लेकिन ईरान को सबक सिखाने के लिए उन्होंने सबसे खतरनाक हथियार यानी एटम बम का इस्तेमाल किया तो युद्ध की आग बेकाबू हो जाएगी. ईरान पर न्यूक्लियर अटैक की आशंका किसने जाहिर की है और इसकी तैयारी के क्या सबूत दिए हैं? ईरान पर न्यूक्लियर हमला हुआ तो दुनिया कितनी बड़ी तबाही देखेगी, कहां तक देखेगी. अमेरिका के परमाणु हमले का जवाब ईरान कैसे देगा. परमाणु हमले की स्थिति में ईरान के पलटवार का पहला टारगेट कौन होगा? एक तरफ ईरान पर परमाणु हमले की योजना सामने आई है. दूसरी तरफ ईरान युद्ध में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव की चर्चा भी शुरू हो गई है.

ईरान पर परमाणु हमला करेगा अमेरिका?

अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है. इस बात का खुलासा संयुक्त राष्ट्र के एक राजनयिक ने किया है. मोहम्मद सफा नाम के इस राजनयिक ने इसका विरोध करते हुए इस्तीफा भी दे दिया. मोहम्मद सफा 2016 से UN में पैटरिऑटिक विजन ऑर्गनाइजेशन नाम की संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे, जो मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सक्रिय है इसीलिए इस खुलासे को दुनिया हल्के में लेने को तैयार नहीं है. आखिर अमेरिका किन स्थितियों में ईरान पर परमाणु हमला कर सकता है और इस हमले के संभावित टारगेट कौन कौन से हैं. अमेरिका के अंदर ईरान युद्ध का विरोध चल रहा है. इसके बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप अपने सैनिकों को मिडिल ईस्ट में उतारने की तैयारी कर रहे हैं. इस ग्राउंड आपरेशन में अगर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई. अमेरिका हारता दिखा तो अमेरिका से भी ईरान में न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की आवाज उठने लगेगी. यही स्थिति दुनिया में तीसरे न्यूक्लियर अटैक की वजह बनेगी. ईरान में अमेरिका के संभावित न्यूक्लियर लक्ष्य क्या हो सकते हैं और अमेरिका ये न्यूक्लियर अटैक कैसे करेगा.

वर्ल्ड वॉर 3 का बटन है ये हथियार

अमेरिका के पास ईरान पर हमले के लिए न्यूक्लियर ट्रायड मौजूद है यानी जमीन, आसमान और समंदर कहीं से भी वो ईरान पर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है. आसमान से सबसे कंट्रोल हमला किया जा सकता है. इसके लिए B-2 स्पिरिट या B-21 रेडर जैसे स्टेल्थ बॉम्बर रडार से बचते हुए दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे. इन विमानों के पायलट जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा ताकत वाला परमाणु हमला कर सकते हैं. इससे किसी शहर, सैन्य ठिकाने या बंकर को निशाना बनाया जा सकता है. इसके अलावा अमेरिका अरब सागर में मौजूद अपनी ओहियो क्लास सबमरीन से ट्राइडेंट D5 परमाणु मिसाइलें लॉन्च कर सकता है. अमेरिका के पास जमीन के अंदर साइलो में तैयार रहने वाली मिनटमैन थ्री मिसाइलों से परमाणु धमाका करने का भी विकल्प है. ये मिसाइल सिर्फ 25 मिनट में ईरान पहुंच सकती है, हालांकि अमेरिका अपनी ICBM का इस्तेमाल ईरान के लिए करेगा, इसकी उम्मीद कम है क्योंकि अमेरिका के इस हथियार को वर्ल्ड वॉर 3 का बटन कहा जाता है. ऐसे में इस बात की आशंका सबसे ज्यादा है. अमेरिका आसमान के रास्ते ईरान पर परमाणु बमबारी करे.

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क्या बनेगा परमाणु हमले का टारगेट?

ईरान का खार्ग द्वीप अमेरिका का परमाणु टारगेट हो सकता है क्योंकि जिस जगह से ईरान के 90 प्रतिशत तेल का व्यापार होता है. उस खार्ग के खत्म होने का मतलब ईरान की इकोनॉमी का पूरी तरह खत्म होना है. अमेरिका नतांज, इस्फहान या फोर्डो परमाणु केंद्रों पर भी न्यूक्लियर धमाका कर सकता है. इसके अलावा राजधानी तेहरान जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं. वहां परमाणु धमाका करके भी अमेरिका ईरान को झुकाने की कोशिश करेगा, लेकिन ईरान में कहीं भी धमाका हुआ तो ऐसी तबाही आएगी, जिससे उबरना आसान नहीं होगा. अगर अमेरिका ईरान पर 50 किलोटन का बम गिराता है तो ये हिरोशिमा पर गिराए बम से 3 गुना बड़ा होगा और तबाही उससे भी कहीं ज्यादा होगी. इस धमाके से एक करोड़ डिग्री सेल्सियस का फायर बॉल यानी आग का गोला बनेगा, जो सूरज की सतह से 3-4 गुना अधिक गर्म होगा. सिर्फ एक सेकंड में इस फायर बाल का व्यास 1 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा और धमाके वाली जगह से 100 km दूर तक लोगों को सूरज से भी तेज रोशनी दिखाई देगी.

परमाणु हमले का असर

ये परमाणु धमाका जिस शहर में होगा. वहां नर्क जैसी स्थिति बन जाएगी. धमाके के बाद बने मशरूम क्लाउड की ऊंचाई 15 से 20 किलोमीटर तक होगी, जो वायुमंडल तक पहुंच जाएगा. इसमें मौजूद रेडियोएक्टिव धूल, यूरेनियम के टुकड़े और प्लूटोनियम आगे चलकर न्यूक्लियर रेन की तरह आसमान से बरसेंगे, जो देखने में बर्फ की तरह लगेंगे, लेकिन इसे छूने से मौत हो जाएगी. परमाणु धमाका तेहरान जैसे शहर में हुआ तो फौरन 20 से 25 लाख लोगों की मौत हो जाएगी, जबकि अगले कुछ महीनों में इसके असर से मरने वालों की संख्या करोड़ों तक पहुंच सकती है. एक हफ्ते में इसका असर पड़ोसी अरब देशों के साथ-साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक दिखेगा. पानी और खेत जहरीले हो जाएंगे. भारत के गुजरात और राजस्थान तक आने वाली हवा में मौजूद रेडियोएक्टिव पार्टिकल थायराइड कैंसर का खतरा बढ़ाएंगे. धमाका ईरान में होगा, लेकिन इसके असर से भारत भी नहीं बच पाएगा. खाड़ी देशों में समुद्री पानी तक दूषित हो जाएगा और ईरान में जहां धमाका होगा वहां कई महीनों तक चाहकर भी कोई मदद नहीं पहुंच पाएगी.

ईरान करेगा हमला?

मानवता के लिए सिर्फ ईरान पर अमेरिका के परमाणु धमाके की योजना खतरा नहीं है. ईरान इसका जो जवाब देगा, वो भी बहुत खतरनाक होगा. ईरान के पास अभी एटम बम नहीं है. अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी ने मार्च 2026 में साफ साफ कहा कि ईरान में फिलहाल कोई परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम नहीं चल रहा. लेकिन उसके पास 400 किलो से ज्यादा 60% संवर्धित यूरेनियम है, जो 9-10 परमाणु बम के लिए काफी है. अगर ईरान के पास परमाणु हमला करने की ताकत आई तो अमेरिकी परमाणु हमले के जवाब में ईरान फौरन इजरायल या दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बनाएगा, जिससे होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल होगा. अगर ईरान के पास परमाणु बम नहीं भी आता तो भी ईरान अपनी मिसाइलों से मिडिल ईस्ट के पूरे तेल ओर इंफ्रास्ट्रक्चर में आग लगा सकता है. ये हमले मिडिल ईस्ट की तबाही की गारंटी बनेंगे और अब से थोड़ी देर पहले ईरान ने कुछ अमेरिकी कंपनियों की लिस्ट जारी की है और कल रात 8 बजे उनको निशाना बनाने का ऐलान किया है यानी ईरान चैलेंज कर रहा है अमेरिका उसके हमले को रोक नहीं सकता.