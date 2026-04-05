क्या है CSEL, जिसने बचाई US पायलट की जान, ईरान भी नहीं समझ पाया पेंटागन की ये टेक्नॉलोजी; जानिए खासियत

ईरान ने शुक्रवार (03 अप्रैल) को अमेरिका के एक F-15E लड़ाकू विमान को मार गिराया. इस विमान में दो पायलट सवार थे, जिसमें एक तो निकलने में सफल रहा, लेकिन दूसरा दुश्मन के इलाके में फंस गया. करीब 48 घंटे में अमेरिकी सेना ने खास अभियान चलाकर अपने पायलट को बचा लिया है, जिसमें CSEL नाम की एक खास डिवाइस ने अपना अहम रोल निभाया.
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What is CSEL: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने एक ऐसा काम किया है, जिसने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है. अमेरिका ने ईरान में फंसे अपने दूसरे पायलट को सफलतापूर्वक बचा लिया. करीब 48 घंटे से ईरानी क्षेत्र में फंसे इस पायलट को तेहरान और अमेरिका दोनों ढूंढ रहे थे. हालांकि, अमेरिका ने खास ऑपरेशन चलाकर अपने पायलट को सुरक्षित बचा लिया.
दरअसल, पायलट को बचाने के मिशन को राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे खतरनाक कामों में से एक करार दिया. बताया जाता है कि हाल ही में ईरान ने अमेरिका के F-15E फाइटर जेट को मार गिराया था. इसमें पायलट तो बचा लिया गया, लेकिन पायलट (जो एक कर्नल था) पहाड़ों में गायब हो गया. वह दुश्मन के इलाके में फंसा रहा, जिसकी ईरानी सेना भी तलाश कर रही थी. अमेरिकी सेना ने एक डिवाइस की मदद से इस जवान को बचा लिया गया और दुश्मन की जमीन से वह अपने घर सुरक्षित वापस जा सका.
शुक्रवार (03 अप्रैल) को ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल जेट मार गिराया. इस लड़ाकू विमान में दो पायलट थे, जिनमें एक को कुछ ही घंटों में ही बचा लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट दुश्मन के इलाके में फंस गया. अपने पायलट को निकालने के लिए अमेरिकी सेना ने एक खास अभियान चलाया, जिसमें एक छोटी सी डिवाइस ने अहम भूमिका निभाई. इस डिवाइस का नाम Combat Survivor Evader Locator (CSEL) है.
बताया जाता है कि विमान के गिरने के बाद दूसरा पायलट करीब 48 घंटों तक दुश्मन के इलाके में फंसा रहा. इस दौरान इस पायलट ने कोई आवाज नहीं निकाली और खुद को सुरक्षित रखा. पायलट दुश्मनों की नजर से बचने के लिए ऊंचाई वाले इलाके में पहुंच गया. हैरान करने वाली बात है कि ईरान ने अमेरिकी पायलट पर एक कीमती ईनाम की घोषणा कर दी थी.
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रिपोर्ट्स के अनुसार, यह एक खास प्रकार की डिवाइस है, जो एक किलोग्राम से भी कम वजन की होती है.
बताया जाता है कि यह खास डिवाइस विमान में न लगकर, पायलट के जैकेट से जुड़ी होती है.
किसी आपात स्थिति में जेट से इजेक्ट होने पर भी यह डिवाइस नहीं टूटती है और तुरंत काम करना शुरू करती है.
ये डिवाइस पूरी तरीके से सैटेलाइट से जुड़ी होती है और उसी के माध्यम से संदेश भेजने का काम करती है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फंसे पायलट ने हर घंटे में छोटे-छोट एनक्रिप्टेड संदेश इसी डिवाइस के माध्यम से भेजे. इसमें पायलट की सटीक लोकेशन, उसकी स्थिति और अन्य जरूरी जानकारी रही.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस डिवाइस के सिग्नल काफी तेजी के साथ फ्रिक्वेसी बदलते हैं, यही कारण है कि ईरानी सेना के लिए इसको ट्रैक कर पाना आसान नहीं रहा.
इस डिवाइस से बातचीत करने का तरीका भी काफी अलग रहा, जिसमें किसी तहर से लंबी बातचीत नहीं की गई. केवल छोटे सिग्नल भेजे गए.
डिवाइस से भेजे गए मैसेज सीधे सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी कमांड सेंटर तक पहुंच गए. डिवाइस में पहले सुरक्षित जगहों की जानकारी लोड की जाती है, जो नेविगेटर को छिपने में मदद करती है.
गौरतलब है कि जब कोई पायलट दुश्मन के इलाके में किसी इमजेंसी हालात में इजेक्ट होता है, तो वह छिपकर रहता है. पुराने रेडियो में लंबी बातचीत करने से दुश्मन के रडार उसको ट्रैक कर सकते थे, लेकिन CSEL में शॉर्ट बर्स्ट होने के कारण इसको ट्रैक कर पाना मुश्किल है. सबसे खास बात है कि इस डिवाइस की बैटरी 21 दिनों तक चल सकती है.
बता दें कि रविवार सुबह अमेरिकी सेना ने अपने पायलट की तलाश में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया. इस रेस्क्यू में लीट पैरारेस्क्यू यूनिट के साथ स्पेशल हेलीकॉप्टर भी शामिल थे. इस ऑपरेशन को रात के अंधेरे में और एक जोखिम भरे माहौल में अंजाम दिया गया. रेस्क्यू के सफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी जानकारी दी और पेंटागन ने भी राहत की सांस ली.
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