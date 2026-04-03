अगर होर्मुज स्ट्रेट कल ही पूरी तरह खुल जाए, तो क्या तुरंत मिलने लगेगा सिलेंडर? जानिए कब तक हालात होंगे सामान्य

Strait Of Hormuz: ईरान ने पिछले महीने इजरायल-अमेरिका की ओर से उसपर किए गए हमले के बाद से होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक कर दिया था, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले तेल-गैस के जहाजों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. जंग के चलते एक महीने से जारी इस बाधा ने ग्लोबल ऑयल और LPG सप्लाई पर बुरा असर डाला है, जिसके चलते कई देशों में पेट्रोल-डीजल और LPG की कीमतों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है.

सामान्य होंगे हालत?

इस जंग का प्रभाव इतना गंभीर है कि कल अगर होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुल भी जाए तो भी ग्लोबल ऑयल मार्केट तुरंत सामान्य स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे. 'HFI' की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक एनालिस्ट और ग्लोबल एजेंसियों का कहना है कि इस संकट ने पहले से ही एक गहरा भौतिक और रसद ( Logistics)संबंधी बाधा खड़ी कर दी है, जिससे उबरने में कई हफ्ते और महीने लग सकते हैं. रिसर्च के मुताबिक वर्तमान में 18 करोड़ बैरल से भी ज्यादा क्रूड ऑयल टैंकरों में भरा हुआ है, जिसे पहले खाली करने में 35-45 दिन लग सकते हैं. एक बार खाली होने के बाद इन जहाजों को मिडिल ईस्ट लौटने में 25-30 दिन लगेंगे. इससे साफ पता चलता है कि स्थिति सामान्य होने पर भी ग्लोबल ऑस सप्लाई को सामान्य होने में कई हफ्ते या महीने लगेंगे.

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कितना हुआ नुकसान?

मरीनट्रैफिक और केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 में होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही बेहद सीमित और अनियमित रही. इस दौरान ड्राय बल्क, लिक्वविड कार्गो और LPG-LNG जैसे जहाजों ने ही इस समुद्री रास्ते को पार किया. ट्रैफिक में लिक्विड टैंकरों का दबदबा रहा. इनकी संख्या 111 यानी 51 प्रतिशत रही. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने होर्मुज में ऑल सप्लाई को लेकर आ रही बाधा को इतिहास में सबसे बड़ी आपूर्ति बाधा बाधा बताया है. इसके कच्चे कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं. इसके अलावा टैंकरों की आवाजाही में बाधा के चलते स्टोरेज में भी भारी कमी आई है.

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सामान्य होने में कितना समय लगेगा?

होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से कई देशों को काफी नुकसान हुआ है. लाखों बैरल तेल पहले से ही टैंकरों और गोदामों में फंसा हुआ है. जहाज में बीच समुद्र फंसे हैं. कई जहाजों का रूट बदला जा रहा है या फिर उन्हें आगे चलने के लिए इंतजार करवाया जा रहा है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि लॉजिस्टिक्स में आ रही बाधाओं के चलते होर्मुज स्ट्रेट के वापस खुलने के बाद सप्लाई पूरी तरह बहाल होने में महीनों लग सकते हैं.