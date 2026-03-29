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Hindi Newsदुनियाईरान के पीछे खड़ा है भारत का शक्तिशाली साथी! US बेस पर हमलों में पर्दे के पीछे कौन चल रहा चाल?

ईरान के पीछे खड़ा है भारत का शक्तिशाली साथी! US बेस पर हमलों में पर्दे के पीछे कौन चल रहा चाल?

Middle East War: मिडिल ईस्ट जंग के बीच यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस पर बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा कि रूस ईरान की मदद कर रहा है. साथ ही कहा रूस ने सऊदी अरब स्थित अमेरिकी एयरबेस की तस्वीरें भी ली थीं, जिसके बाद ईरान ने हमला किया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 29, 2026, 09:13 AM IST
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Israel US Iran war
Israel US Iran war

Israel US Iran War: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच एक महीने से जंग हो रही है. इस जंग का असर इन तीन देशों के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी पड़ रहा है. तेल की कमी की चर्चाएं जोरों पर है. इसी बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा कि रूस ईरान की मदद कर रहा है और ईरान के हमले से पहले रूस ने सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी एयर बेस (प्रिंस सुल्तान एयर बेस) की तीन बार सैटेलाइट तस्वीरें लीं. ईरान के इस हमले में अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी बात सामने आई है. 

जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा

कतर में NBC न्यूज से बातचीत जेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा कि उन्हें 100 प्रतिशत भरोसा है कि रूस मिडिल ईस्ट में ईरानी सेना की मदद कर रहा है और उन्हें खुफिया जानकारी दे रहा है. उन्होंने ये भी बताया कि रूसी सैटेलाइट ने 20 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस की तस्वीरें ली थीं. इसके बाद 26 मार्च को ईरान ने यहां पर हमला किया, जिसमें कई अमेरिकी अधिकारी घायल हो गए. 

शेयर किया अपना अनुभव

इसके अलावा इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे लगता है कि ईरानियों की मदद करना रूस के फायदे में है. यूक्रेन के अनुभव के आधार पर, रूस का कई दिनों तक इंस्टॉलेशन की बार-बार तस्वीरें लेना हमले की प्लानिंग का संकेत है. आगे कहा कि हम जानते हैं कि अगर वे एक बार तस्वीरें लेते हैं, तो वे तैयारी कर रहे हैं. अगर वे दूसरी बार तस्वीरें लेते हैं, तो यह एक सिमुलेशन जैसा है. तीसरी बार इसका मतलब है कि वे एक या दो दिन में हमला करेंगे. हालांकि बातचीत में उन्होंने इसका कोई सबूत नहीं दिया और न ही यह बताया कि यूक्रेन को इसके बारे में जानकारी कैसे मिली. 

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सालों से रहे हैं संबंध

बातचीत में उन्होंने ये भी बताया कि ईरान का रूस के साथ सालों से संबंध रहा है. रूस ईरान को हथियार और उपकरण देता रहा है. उन्हें लगता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन मिडिल ईस्ट में लंबा युद्ध चाहते हैं, क्योंकि इससे तेल की कीमतें बढ़ती हैं और रूस को ज्यादा फायदा होता है. जेलेंस्की ने इस हफ्ते खाड़ी देशों का दौरा किया ताकि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से हमले झेल रहे देशों को यूक्रेन की लड़ाई में टेस्ट की गई एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी देने के लिए डील पक्की की जा सके.

डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन

उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब और कतर के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, इसका मकसद था कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन से हमले झेल रहे देशों को यूक्रेन की लड़ाई में टेस्ट की गई एयर डिफेंस (हवाई सुरक्षा) तकनीक देने के लिए डील पक्की की करना है. जिसमें यूक्रेन यूक्रेनी डिफेंस इंडस्ट्रीज में अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट के बदले टेक्निकल जानकारी देगा. वे हमारी एक्सपर्टीज को पहचानते हैं. साथ ही कहा ईरान के कम कीमत वाले शाहेद ड्रोन, तेहरान के पड़ोसियों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य हथियारों में से एक हैं. जिसका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के साथ अपने चार साल के युद्ध में किए हैं.

कम हो रहा है स्टॉक

ईरान के साथ U.S.-इजराइल युद्ध ने मिडिल ईस्ट में U.S. के सहयोगियों के बीच अमेरिका में बने मिसाइल इंटरसेप्टर की बहुत ज्यादा मांग पैदा कर दी है और ईरान से एक महीने तक रोजाना हमलों के बाद स्टॉक कम हो रहा है. जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें चिंता है कि इस लड़ाई की वजह से U.S. के हथियार यूक्रेन से मिडिल ईस्ट की ओर जा सकते हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन को तय डिलीवरी में कोई रुकावट नहीं आई है.

डिप्लोमेसी को कर दिया है धीमा

ईरान में युद्ध से पहले यूक्रेन और रूस के बीच शांति समझौता कराने की U.S. की कोशिशें काफी हद तक रुकी हुई लग रही थीं, लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि मिडिल ईस्ट में नए झगड़े ने डिप्लोमेसी को और भी धीमा कर दिया है. जेलेंस्की ने कहा कि U.S. टीम ने अमेरिकी धरती पर तीन तरफा बातचीत होस्ट करने का ऑफर दिया था, लेकिन रूसी पक्ष ऐसा करने को तैयार नहीं था, हालांकि क्रेमलिन के दूत किरिल दिमित्रीव अपने U.S. समकक्षों के साथ पिछली बातचीत के लिए फ्लोरिडा गए थे.

(ये भी पढ़ें: तेल ही नहीं पानी के लिए भी मचेगा हाहाकार! US-इजरायल ने दिखाया ट्रेलर, क्या सूखने वाला है खाड़ी देशों का गला?)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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