खामेनेई की मौत के बाद लंदन की गलियों में 'ट्रंप डांस' पर झूमे लोग, लहराए एक साथ तीनों देश के झंडे

28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए. खामेनेई के मारे जाने की खबर सुनने के बाद ईरान के अप्रवासी नागरिकों ने जमकर जश्न मनाया. इसी दौरान जश्न का एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसमें खामेनेई की मौत का जश्न मना रहे लोगों ने अमेरिका, इजरायल के साथ-साथ ईरान का झंडा भी लहराया. ये लोग लंदन की गलियों 'ट्रंप डांस' स्टेप पर थिरक कर खामेनेई की मौत का जश्न मना रहे थे. वहीं कुछ देशों में खामेनेई के समर्थकों ने उनकी मौत पर दुख भी व्यक्त किया है.

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद लंदन की गलियों में इकट्ठा हुए सैकड़ों ईरानी मूल के लोगों ने इस पल का जश्न मनाया. इस दौरान जश्न मना रहे लोगों ने ईरान में हुए इस बदलाव का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया. तो कुछ लोगों ने आई लव यू ट्रंप के नारे भी लगाए. इसी दौरान लोगों के जश्न का एक ऐसा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें खामेनेई की हत्या के बाद लोग जश्न मनाते हुए 'ट्रंप स्टेप्स' पर डांस कर रहे हैं. इस दौरान ये लोग एक साथ तीनों देशों (अमेरिका, इजरायल और ईरान) के झंडे भी लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं.

खामेनेई की मौत पर बोले लोग, 'ट्रंप ने दी आजादी'

ईरान में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम ने पूरे इस्लामी गणराज्य की बुनियादों को झकझोर कर रख दिया है. ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद ईरान पर हुए हमले की गूंज ईरान से बाहर भी सुनाई दी. लंदन में रहने वाले ईरानी मूल के लोगों ने सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया. वहां मौजूद लोगों ने कहा कि वे दशकों से इस बदलाव का इंतजार कर रहे थे. कई महिलाओं ने बिना हिजाब के अपनी खुशी जाहिर की. यह सिर्फ जश्न नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक विरोध भी था. उन नियमों के खिलाफ, जिन्हें वे वर्षों से अपनी स्वतंत्रता पर अंकुश मानती रही हैं.

दुनिया भर में खामेनेई की मौत पर मना जश्न

ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर जश्न सिर्फ लंदन की सड़कों तक सीमित नहीं रही. अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई शहरों में बसे ईरानी समुदाय ने भी इस घटनाक्रम को लेकर उत्साह जताया है. जगह-जगह लोगों ने इकट्ठा होकर जश्न मनाया, उम्मीदें जाहिर कीं और इसे बदलाव की आहट बताया. सोशल मीडिया पर भी माहौल गर्म है #FreeIran और #ThankYouTrump जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जहां ईरानी लोग इसे एक बड़े राजनीतिक मोड़ के तौर पर देख रहे हैं. वहीं कुछ आलोचकों का मानना है कि ये बदलाव जितना उत्साहजनक दिखाई दे रहा है उतना स्थिर नहीं है. आने वाला समय कैसा होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है.