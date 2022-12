Mikey Hothi: कैलिफोर्निया को मिला पहला सिख मेयर, पंजाबी मूल के मिकी होथी को मिली लोदी सिटी की कमान

Mikey Hothi becomes first Sikh mayor of Lodi: मिकी होथी को सर्वसम्मति से उत्तरी कैलिफोर्निया के लोदी शहर का महापौर चुना गया है, जो शहर के इतिहास में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले पहले सिख बन गए हैं. होथी के माता-पिता भारत से हैं. होथी को नव-निर्वाचित पार्षद लिसा क्रेग ने नामित किया था, जिन्होंने नवंबर में महापौर मार्क चांडलर की सीट से चुनाव जीता था और उन्हें बुधवार की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से उप महापौर चुना गया था.

डिप्टी मेयर रह चुके हैं होथी

होथी परिषद के पांचवें जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं और पिछले साल महापौर चांडलर के अंतर्गत उप महापौर के रूप में कार्य किया था. चांडलर ने पिछली गर्मियों में घोषणा की थी कि वह फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे. होथी ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘लोदी शहर के 117वें महापौर के रूप में शपथ ग्रहण कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं.’ स्थानीय अखबार ‘द लोदी न्यूज-सेंटिनल’ ने कहा कि आर्मस्ट्रांग रोड पर गुरुद्वारे की स्थापना में होथी के परिवार का भी महत्वपूर्ण योगदान था.

क्यों जान से प्यारा है लोदी?

इस कामयाबी के बाद खुशी जताते हुए होथी ने कहा, ‘हमारा अनुभव यूनानी समुदाय, जर्मन, हिस्पैनिक (स्पैनिश भाषी) समुदाय के समान है जो हमसे पहले आए थे.’ उन्होंने कहा, ‘हर कोई लोदी इसलिए आया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि परिवार के लिहाज से यह एक सुरक्षित शहर है. (इसमें) इस शहर में महान शिक्षा, महान लोग, महान संस्कृति, महान मूल्य और सिर्फ कड़ी मेहनत करने वाले लोग हैं. मुझे अगले महापौर के रूप में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है.’

2008 में टोके हाई स्कूल से पढाई करने वाले होथी के माता-पिता पंजाब से हैं. उन्होंने कहा कि शहर में खासकर 9/11 आतंकवादी हमले के बाद पलना-बढ़ना एक चुनौती थी, जब कई मुसलमानों और सिखों ने अनुचित उत्पीड़न का अनुभव किया. उन्होंने कहा कि लेकिन उनका परिवार न केवल जीवित रहा बल्कि लोदी में फला-फूला.

(इनपुट: न्यूज़ एजेंसी पीटीआई भाषा से)

