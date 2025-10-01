Flight divert: फ्लाइट में पैंसेजर्स का हाईवोल्टेज ड्रामा, एक ने चबाया दूसरे ने टॉयलेट में बहा दिया पासपोर्ट; हजारों फिट ऊंचाई पर फिर क्या हुआ

Flight divert: सोंचिए आप किसी हवाई यात्रा के दौरान हजारों फीट ऊंचाई पर अपनी सीट में फुरसत के पल एन्ज्वाय कर रहे हों या आराम से सो रहे हों तभी कुछ पैंसेजर इतना कलेश काट दें कि आपको साक्षात नरक का अहसास हो जाए और आखिर में फ्लाइट किसी और शहर डायवर्ट करनी पड़े तो क्या होगा, जाहिर है आपका मूड और टाइम दोनों खराब हो जाएंगे.
London Milan flight divert: दुनिया एक से बढ़कर एक नमूनों से भरी पड़ी है. कोई शांत रहता है तो कोई बात-बात पर भड़क जाता है. उस पर उनके ऐसे-ऐसे फितूर कि दिमाग भन्ना जाएगा. कभी-कभार तो ऐसा कुछ हो जाता है कि आंखो-देखे और कानो-सुने पर आसानी से यकीन नहीं होता. इस केस में मिलान से लंदन जा रही रयानएयर की फ्लाइट को 2 यात्रियों के अजीब व्यवहार के चलते फ्रांस की ओर डायवर्ट करना पड़ा. ये इसलिए हुआ क्योंकि विमान में मौजूद एक शख्स अपना पासपोर्ट खाने लगा, तो दूसरे ने अपना पासपोर्ट शौचालय में फ्लश करने की कोशिश की.
उस फ्लाइट में मौजूद बाकी पैसेंजर्स ने ऊपरवाले को याद करते हुए जैसे तैसे अपना सफर पूरा किया. कुछ पैसेंजर्स ने इसे अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक और डरावने 15 मिनट बताया. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, 'विमान में सवार किसी भी शख्स को ये पता नहीं था कि आखिर क्या हो रहा है; क्योंकि पुलिस के हत्थे चढ़े लोग लगातार काफी समय से अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे.' इसके बाद पैसेंजर ने क्रू को बुलाया तब पता चला कि विमान के आगे क्या हो रहा है. अचानक, माहौल बदल गया, विमान में किसी को भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है.
यात्री ने बताया कि उनमें से एक पासपोर्ट के पन्ने फाड़कर उन्हें खाने लगा तो विमान में सवार अन्य यात्री घबरा गए. उसी दौरान एक शख्स अपना पासपोर्ट शौचालय में फ्लश करने के लिए विमान के दूसरे छोर पर चला गया.
उसे रोकने के लिए, एक एयरहोस्टेस ने दरवाजा जोर से बंद किया और उसे खोलने के लिए कहा, लेकिन दूसरे आदमी ने उसकी बात नहीं सुनी तब तनाव और बढ़ गया. एयरहोस्टेस ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो वह नहीं माने. तो फौरन एक अनाउंसमेंट होता है और उसके बाद विमान को फ्रांस की राजधानी की ओर मोड़ दिया गया.
फिर क्या हुआ?
इस घटना के एक चश्मदीद गवाह ने रयानएयर के कर्मचारियों तारीफ करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि रयानएयर ने इसे एक ख़ास तरीके से बखूबी संभाला. जब हम स्टैनस्टेड से ऊपर आ रहे थे, तो उन्होंने हालात अच्छी तरह से संभाले. आगे पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी.