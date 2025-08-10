परेशान हो गया ट्रंप का पक्का दोस्त, हर दिन छोटी होती जा रही सेना, ढूंढने से भी नहीं मिल रहे लोग
दुनिया

परेशान हो गया ट्रंप का पक्का दोस्त, हर दिन छोटी होती जा रही सेना, ढूंढने से भी नहीं मिल रहे लोग

South Korea Military Crisis: अमेरिका का मित्र देश साउथ कोरिया लगातार मिलिट्री क्राइसिस की समस्या का सामना कर रहा है. अब उसके जवानों की तादाद में और कमी हो आ गई है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:13 PM IST
परेशान हो गया ट्रंप का पक्का दोस्त, हर दिन छोटी होती जा रही सेना, ढूंढने से भी नहीं मिल रहे लोग

South Korea Military Crisis: साउथ कोरिया के फौजियों की तादाद लगातार कम होती जा रही है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 वर्षों में दक्षिण कोरिया की सेना में 20 फीसद की कमी आई है और अब फौज में सिर्फ 4.5 लाख फौजी बचे हुए हैं. फौजियों की तादाद में कमी का सबसे बड़ा कारण नौजवान नस्ल की कमी है भर्ती की उम्र वाले पुरुषों की तादाद तेजी से कम हो रही है. 

दरअसल दक्षिण कोरिया में जन्म दर के मामले में दुनिया में सबसे पीछे है. रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जवानों की कमी की वजह से अफसरों की तादाद कम हो रही है अगर स्थिति इसी तरह जारी रही तो तो फौज को चलाने में दिक्कत आ सकती है. साल 2000 के दशक की शुरुआत में दक्षिण कोरिया की सेना में करीब 6.9 लाख सैनिक थे लेकिन 2019 तक यह संख्या घटकर 5.63 लाख रह गई. अब यह और कम होकर 4.5 लाख रह गई है.

जवानों में कमी की दूसरी वजह

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 से 2025 के बीच 20 साल की उम्र वाले पुरुषों की आबादी 30% घटकर 2.3 लाख रह गई है. यही उम्र होती है जब ज्यादातर युवक 18 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए भर्ती होते हैं. सेना का कहना है कि सेवा अवधि घटाने की वजह उनकी बेहतर क्षमता है. 1953 में जब कोरियाई युद्ध युद्धविराम पर खत्म हुआ, तब सक्षम पुरुषों को 36 महीने की सेवा करनी पड़ती थी. जबकि वर्तमान में अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि 18 महीने है.

यह भी पड़ें: तो खत्म हो जाएगा दो 'दुश्मनों' में तनाव? बॉर्डर पर अचानक होने लगा ये काम, दंग रह गए लोग

दक्षिण कोरिया का रक्षा बजट

2025 में दक्षिण कोरिया का रक्षा बजट 61 ट्रिलियन वॉन (करीब 33 अरब पाउंड) है, जो पूरे देश की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा है. फिर भी,सेना के पास जरूरत से 50,000 सैनिक कम हैं. इसमें से लगभग 21000 की कमी जूनियर अफसर (गैर-कमीशंड ऑफिसर) पदों पर है.

सबसे तेजी से बूढ़ा हो रहा दक्षिण कोरिया

दक्षिण कोरिया दुनिया की सबसे तेजी से बूढ़ी होती आबादियों में से एक है और 2024 में इसकी जन्म दर सिर्फ 0.75 है, यानी औसतन एक महिला अपने जीवन में 1 बच्चे से भी कम पैदा कर रही है. देश की आबादी 2020 में 5.18 करोड़ के शिखर पर थी लेकिन सरकारी अनुमान के मुताबिक 2072 तक यह घटकर 3.62 करोड़ रह जाएगी.

FAQ

सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाला देश कौन सा है?
कुछ रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया सबसे तेजी से बूढ़ा होने वाला देश, हालांकि जापान भी इस लिस्ट में शामिल है.

दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संबंध कैसे हैं?
दोनों देशों के बीच एक लंबा सैन्य गठबंधन है. दक्षिण कोरिया वियतनाम युद्ध और ईराक युद्ध समेत कई युद्धों में अमेरिका की मदद की है. 2009 में तत्कालीन अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दक्षिण कोरिया को अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों और महान मित्रों में से एक कहा था. 

North Korea

