हे भगवान! इस देश में गजब हो गया, सेना के प्लेन ने स्कूल में सो रहे बच्चों पर गिरा दिए 500-पाउंड के दो बम
हे भगवान! इस देश में गजब हो गया, सेना के प्लेन ने स्कूल में सो रहे बच्चों पर गिरा दिए 500-पाउंड के दो बम

म्यांमार में एक हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है. यहां एक स्कूल कैंपस में प्लेन से बमबारी में करीब 20 स्टूडेंट्स की मौत हो गई. उस समय बच्चे सो रहे थे. ऐसे में साफ है कि यह बोर्डिंग स्कूल रहा होगा. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 13, 2025, 04:57 PM IST
हे भगवान! इस देश में गजब हो गया, सेना के प्लेन ने स्कूल में सो रहे बच्चों पर गिरा दिए 500-पाउंड के दो बम

भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में गजब हो गया. मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि म्यांमार की सेना के एक लड़ाकू विमान ने रखाइन प्रांत के दो स्कूलों पर 500 पाउंड को दो बम गिरा दिए. इस हमले में 19 छात्रों के मारे जाने की खबर है और 22 लोग घायल बताए जा रहे हैं. यह खतरनाक हमला शुक्रवार को आधी रात के आसपास क्योकताव कस्बे में हुआ. यहां सेना काफी समय से जातीय सशस्त्र समूह अराकान आर्मी के साथ भीषण झड़प में उलझी हुई है. दो प्राइवेट हाई स्कूलों पर हमला किया गया, जिसमें 15 से 21 साल की उम्र के 19 स्टूडेंट्स मारे गए हैं. 

इस घटना की जानकारी मिलने पर अराकान आर्मी ने दुख जताया है. एक बयान में कहा गया कि हम पीड़ितों के परिवारों की तरह ही निर्दोष छात्रों की मौत पर दुखी हैं. स्थानीय मीडिया संस्थान म्यांमार नाउ ने बताया कि एक सैन्य जुंटा विमान ने स्कूल पर दो बम गिराए, उस समय छात्र सो रहे थे. देश की सेना की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

संयुक्त राष्ट्र की चिल्ड्रेंस एजेंसी यूनिसेफ ने इस हमले की कड़ी निंदा की है. UNICEF ने एक बयान में कहा कि यह रखाइन राज्य में बढ़ती विनाशकारी हिंसा के पैटर्न को और बढ़ाता है, जिसकी कीमत अब बच्चों और उनके परिवारों को चुकानी पड़ रही है. रखाइन में हाल के महीनों में हिंसा फिर से बढ़ी है, जहां अराकान आर्मी ने बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है. 

'भूल गए क्या...'? लादेन तुम्हारी ही धरती पर मारा गया, UN में इजरायल ने पाकिस्तान को धोया

 

मानवाधिकार समूहों और स्थानीय समुदायों ने बार-बार म्यांमार की सेना पर अंधाधुंध हवाई हमले और तोप हमलों के जरिए आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. 2021 के तख्तापलट के बाद से ही म्यांमार में उथल-पुथल की स्थिति है. उस समय आंग सान सू की की निर्वाचित सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था, जिससे देशव्यापी सशस्त्र प्रतिरोध शुरू हो गया. 

