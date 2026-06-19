UAE: अब हम एक ऐसे पलायन का विश्लेषण करने वाले हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे पलायन शब्द सुनकर आमतौर पर बांग्लादेश से पलायन कर के भारत आने वाले लोगों की तस्वीरें याद आती हैं छोटे शहरों से दिल्ली मुंबई में जाकर बसे लोग दिमाग में आते हैं या युद्धग्रस्त देशों से पलायन कर के यूरोप और अमेरिका जाने वाले लोगों की तस्वीरें याद आ रही होंगी. लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि दुनिया में एक अलग माइग्रेशन का ट्रेंड शुरू हो गया है जिसे मिलियनेयर माइग्रेशन का नाम दिया गया है यानी दुनियाभर के करोड़पति पलायन कर रहे हैं
हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में दुनियाभर के करीब डेढ़ लाख करोड़पति अपना देश छोड़कर विदेशों में बस गए. अनुमान है कि साल 2026 में ये आंकड़ा 1 लाख 65 हजार के पार होने वाला है. ये पलायन चौंकाने वाला इसीलिए है क्योंकि 2013 में ये संख्या सिर्फ 51 हजार थी.
लिस्ट में सबसे पहला नाम है ब्रिटेन का, जहां साल 2025 में 16,500 ब्रिटिश करोड़पतियों ने अपना देश छोड़ दिया.
दूसरे नंबर पर है चीन, जहां 7800 चीनी करोड़पतियों ने चीन छोड़ दिया है.
लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत है, जहां 3500 भारतीय करोड़पती पिछले साल भारत छोड़कर चले गए.
इन सभी करोड़पतियों का पसंदीदा देश बन गया है यूएई. साल 2025 में लगभग 10 हजार करोड़पति अपना देश छोड़कर यूएई में बस गए.
कहा जा सकता है कि यूएई करोड़पतियों को आकर्षित करने वाला चुंबक बन गया है लेकिन क्यों जिस देश में पीने के पानी की कमी है जहां हद से ज्यादा गर्मी है वो देश दुनियाभर के करोड़पतियों का केंद्र कैसे बनता जा रहा है, आपको ये समझना चाहिए.
पहला है जीरो टैक्स का जादू यूएई की सबसे बड़ी ताकत है उसकी टैक्स नीति वहां इनकम टैक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है दुनिया के ज्यादातर देशों में कमाई का एक हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार को देना होता है लेकिन यूएई में कमाया गया एक-एक रुपया करमुक्त है.
दूसरी बड़ी वजह है गोल्डन वीजा, जिसे अमीरों के लिए विशेष पासपोर्ट भी कहा जाता है.
यूएई ने साल 2019 में गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू किया इस कार्यक्रम के तहत करीब पांच करोड़ की संपत्ति खरीदने पर दस साल की रेजिडेंसी मिल जाती है.
यूएई दुनिया की हर महाशक्ति से अच्छे संबंध बनाकर रखता है जब रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा तो अमेरिका यूरोप समेत कई देशों ने बड़े रूसी कारोबारियों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया लेकिन यूएई ने नहीं किया यह एक बड़ी वजह है कि दुनिया के बड़े करोड़पति और अरबपति अपना पूरा साम्राज्य जोखिम मुक्त देश यूएई में पहुंचा रहे हैं.