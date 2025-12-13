Advertisement
Hindi News

जापान में शव दफनाने की मनाही... ब्रिटेन तो सीधे भगा देगा? छीनी जा सकती है लाखों मुस्लिमों की नागरिकता

दुनियाभर से इस्लाम के फॉलोवर्स को लेकर अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं. पाकिस्तान के सैकड़ों लोग ऑन कैमरा कह चुके हैं कि वीजा होने के बावजूद अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर पुलिस कपड़े उतारकर तलाशी लेती है तब एंट्री मिलती है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 13, 2025, 10:35 PM IST
जापान में शव दफनाने की मनाही... ब्रिटेन तो सीधे भगा देगा? छीनी जा सकती है लाखों मुस्लिमों की नागरिकता

Millions of british muslims can lose citizenship: दुनियाभर से इस्लाम के फॉलोवर्स को लेकर अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं. पाकिस्तान के सैकड़ों लोग ऑन कैमरा कह चुके हैं कि वीजा होने के बावजूद अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर पुलिस कपड़े उतारकर तलाशी लेती है तब एंट्री मिलती है. जापान में नए कब्रिस्तान बनाने के लिए जमीन देने से इनकार हुआ तो अब ब्रिटेन में लाखों मुसलमानों की नागरिकता छिनने का खतरा मंडरा रहा है. अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद भारत से लेकर अमेरिका तक के लोगों के मन में अज्ञात भय बढ़ा जिसे दूर करने के लिए एक फिल्म तक बनी थी.  

लाखों ब्रिटिश मुसलमानों की नागरिकता छिन सकती है: रिपोर्ट

ब्रिटेन में लाखों मुसलमानों की नागरिकता छिनने का खतरा कैसे है, आइए जानते हैं. 'मिडिल ईस्ट आई' में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन युवाओं के पैरेंट्स विदेशी हैं वो ब्रिटिश नागरिकता खो सकते हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रिटिश गृहमंत्री शबाना महमूद के पास नागरिकता छीनने की जो संवैधानिक शक्तियां हैं, उनका मिसयूज हो सकता है.

'द इंडिपेंडेंट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन एक 'नस्लभेदी दो-स्तरीय प्रणाली के तहत ब्रिटिश नागरिकों की नागरिकता छीन रहा है. ये रिपोर्ट एक नए अध्ययन के आधार पर है, जो बताती है कि ब्रिटेन G20 संगठन का एकलौता देश है जो इस तरह बड़े पैमाने पर नागरिकता छीन रहा है.

2010 से लेकर अब तक 200 से अधिक लोगों से नागरिकता छीन ली गई है, जिनसे देश को खतरा बताया गया था. नागरिकता छीनने के मामले में ब्रिटेन केवल बहरीन और निकारागुआ से पीछे है. जबकि फ्रांस ने नई सदी में  2000 से 2020 के बीच 16 बार ऐसा कड़ा कदम उठाया. 

यह गुप्त प्रणाली ड्यूल नेशनलिटी (दोहरी नागरिकता) रखने वालों या Naturalised Briton नागरिकों को उनकी नागरिकता से वंचित कर सकती है. इसके लिए सरकार को किसी प्रमाण या जानकारी देने की आवश्यकता नहीं होती है. 

 

'मिडिल ईस्ट आई' की रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन में प्रवासियों को दी गई नागरिकता छीनने की शक्तियां बेहद गुप्त हैं. ब्रिटेन की कुल मुस्लिम आबादी के 13 फीसदी लोगों की नागरिकता गृह मंत्री शबाना के फैसले से छिन सकती है. खासकर उनकी जिनका नाता साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका महाद्वीप के देशों से है. रिपोर्ट में लिखा है कि ब्रिटिश कानून में मौजूद सीक्रेट शक्तियों का मुसलमानों पर बुरा असर पड़ रहा है.  

 

 

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सोमालिया, नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट के लाखों प्रवासी आगे चलकर ब्रिटिश नागरिक बन गए. यूके के नए नियमों में नागरिकता को लेकर नस्लीय भेदभाव झलकता है. इसमें मुसलमानों के ब्रिटेन में होने का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि वे 'कैसे' हैं. 

पॉलिटिकल माइलेज के लिए छीन रहे नागरिकता?

मिडिल ईस्ट आई को एक ट्रस्ट ने बताया कि ब्रिटेन की पिछली सरकार ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तस्करी पीड़ितों की नागरिकता छीनी थी. वर्तमान सरकार ने नागरिकता छीनने की शक्तियों का और विस्तार किया है. नए नियमों में गृह मंत्रालय के विवेक पर नागरिकता छीनने का अधिकार देना डरावना चलन है. ऐसे संगठनों की स्टडी रिपोर्ट में लिखा है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के 9 लाख से ज्यादा और पाकिस्तानी मूल के सात लाख मुसलमानों की नागरिकता छिन सकती है.

 

