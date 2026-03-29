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Hindi Newsदुनियामिनाब में हमले पर बड़ा खुलासा, गर्ल्स स्कूल में टॉम हाक मिसाइलें किसके कहने पर दागी गईं? ईरान ने फोटो के साथ बताए नाम

मिनाब में हमले पर बड़ा खुलासा, गर्ल्स स्कूल में टॉम हाक मिसाइलें किसके कहने पर दागी गईं? ईरान ने फोटो के साथ बताए नाम

28 फरवरी को शुरू हुई जंग में ईरान ने अमेरिकी नौसेना के दो अफसरों को हत्यारा बताते हुए कार्रवाई करने की मांग की है. ईरान ने इन दोनों सैन्य अधिकारियों का नाम पता बताते हुए दोनों को मिनाब के स्कूल पर हुए हमले में हुई 175 मौतों का जिम्मेदार ठहराया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 29, 2026, 04:34 PM IST
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Minab School Strike Attack
Minab School Strike Attack

28 फरवरी को शुरू हुई जंग में ईरान ने अमेरिकी नौसेना के दो अफसरों को हत्यारा बताते हुए कार्रवाई करने की मांग की है. ईरान ने इन दोनों सैन्य अधिकारियों का नाम पता बताते हुए दोनों को मिनाब के स्कूल पर हुए हमले में हुई 175 मौतों का जिम्मेदार ठहराया है. ईरान ने दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और भारत में स्थिति ईरानी दूतावासों के इन अफसरों की तस्वीरें शेयर की गई हैं. ईरानी दूतावासों ने जिन दो अमेरिकी अफसरों की तस्वीरें शेयर की है, उनमें पहला नाम है USS स्प्रुअंस के कमांडिंग ऑफिसर एल आर टेट और दूसरा नाम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफरी ई यॉर्क का है. ईरान ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हीं अफसरों ने गर्ल्स स्कूल में एक के बाद एक तीन टॉमहॉक मिसाइल दागने की इजाजत दी थी.

ईरान ने बताया क्रिमिनल

ईरान ने स्ट्राइक को 'प्लान्ड अटैक' बताते हुए निंदा की है. अमेरिकी फौज के अफसरों को क्रिमिनल-हत्यारा बताते हुई ईरान ने कहा, 'स्कूल हमले में 168 बच्चे मारे गए.' साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया से आए संदेशों में यह सवाल उठाया गया कि अमेरिकी फौज के अफसर बच्चों की निर्मम हत्या को कैसे सही ठहरा सकते हैं और क्या उनके अपने बच्चे नहीं हैं.

ईरान इन इंडिया ने एक्स पर लिखा- 'इन दो क्रिमिनल्स को याद रखना. कमांडर एलआर टेट और जेफरी यॉर्क जिन्होंने मिनाब के स्कूल में तीन टॉमहॉक मिसाइल से स्ट्राइक करने का आदेश दिया. जिससे 168 मासूम बच्चे मारे गए.' 

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जेनेवा में आयोजित डिबेट शो में, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी अपनी बात रखी. शजारेह तैयबेह गर्ल्स स्कूल को जंग के पहले दिन निशाना बनाए जाने को उन्होंने सोचा-समझा और चरणबद्ध ऑपरेशन बताते हुए कहा, 175 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स मारे गए.

अमेरिकी फौज की सफाई

उधर अमेरिकी मिलिट्री रिव्यू की ओर से एक संभावित गलती की ओर इशारा किया है. उस रिपोर्ट में बताए गए शुरुआती नतीजों से पता चलता है कि अमेरिकी फौज ने टारगेट को लॉक करने के लिए पुराने इंटेलिजेंस इनपुट का इस्तेमाल किया होगा. अधिकारियों ने कहा कि टॉम हॉक मिलाइलें स्कूल के एकदम नजदीक मिलिट्री फैसिलिटी के लिए थी जो कभी उसी साइट का हिस्सा थी. लेकिन गलत मैपिंग की वजह से स्कूल पर अटैक हुआ होगा. ब्लेम गेम के बीच जांच जारी है.

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा, 'जांच अभी भी जारी है और कुछ अहम सवाल बने हुए हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि खुफिया इनपुट को ठीक से चेक क्यों नहीं किया गया. इनपुट आते ही मिसाइल दागना एक गलती है. वॉशिंगटन ने कहा है कि अमेरिकी फौज बहुत अनुशासित फौज है, यूएस आर्मी कभी सिविलियन जगहों को टारगेट नहीं करती है. अमेरिका का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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