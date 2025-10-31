सत्ता के नशे में मंत्री बना ‘राक्षस’, किया दो युवकों का 'रेप'! 10 साल बाद खुला राज, अब भुगतेगा ये सजा

Australia Crime News in Hindi: ऑस्ट्रेलिया के शांत शहर कियामा (Kiama) में सियासी ताकत के पीछे छिपा एक ऐसा राज उजागर हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया UW. कभी ‘जनसेवक’ कहलाने वाला नेता गैरेथ वॉर्ड (44) अब जेल की सलाखों के पीछे है. वह कभी न्यू साउथ वेल्स का संसद सदस्य और मंत्री रहा. अब उसे दो युवकों के साथ यौन शोषण के मामले में 5 साल 9 महीने की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा, 'इस अपराध के लिए जेल ही उचित सजा है.'

युवक को घर बुलाकर किया यौन शोषण

रिपोर्ट के मुताबिकत, गैरेथ वॉर्ड का यह अपराध किसी अचानक हुए पागलपन का नतीजा नहीं था. इसके बजाय यह एक सुनियोजित खेल था, जो सत्ता, झूठ और वासना की परछाइयों में खेला गया.

साल 2013 में, एक राजनीतिक कार्यक्रम के बाद, वॉर्ड ने एक 18 वर्षीय युवक को अपने घर बुलाया. युवक नशे में था, भरोसे में था. लेकिन वहां जो हुआ, उसने उसकी दुनिया ही खत्म कर दी. अदालत के मुताबिक, उस रात वॉर्ड ने उसे बार-बार छुआ, जबरदस्ती की और वह न चाहते हुए भी चुप होकर रह गया.

मेल स्टाफर को घर बुलाकर किया रेप

दो साल बाद, 2015 में, वॉर्ड ने एक 24 वर्षीय राजनीतिक स्टाफर को भी अपना शिकार बनाया. संसद की एक मीटिंग के बाद अपने घर बुलाया और उसे रेप कर दिया. दोनों पीड़ित एक-दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उनकी दर्दभरी कहानी एक जैसी थी - एक नेता पर भरोसा, और फिर वही भरोसा टूट जाना.

अदालत में जब यह सब सामने आया तो पूरा हॉल सन्न रह गया. जज कारा शीएड ने फैसले में कहा, यह व्यक्ति दस साल तक सजा से बचता रहा, आराम से जीता रहा. जबकि उसके पीड़ित अंदर से मरते रहे. अब वक्त है कि कानून उसे उसकी असल जगह दिखाए.

'मुझे लोकप्रियता की वजह से फंसाया गया'

वॉर्ड ने अपनी सजा को ‘राजनीतिक साजिश’ बताया और दावा किया कि उसकी ‘लोकप्रियता’ के कारण उसे फंसाया गया. लेकिन जूरी ने तीन दिनों तक सबूतों की जांच के बाद सर्वसम्मति से उसे दोषी ठहराया. पीड़ितों ने अदालत में बताया कि कैसे उन्होंने इस घटना के बाद ड्रग्स और शराब का सहारा लिया. वे डरावने सपनों से परेशान रहे और सियासत में करियर का सपना हमेशा के लिए खो दिया.