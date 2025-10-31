Advertisement
trendingNow12983369
Hindi Newsदुनिया

सत्ता के नशे में मंत्री बना ‘राक्षस’, किया दो युवकों का 'रेप'! 10 साल बाद खुला राज, अब भुगतेगा ये सजा

Crime News in Hindi: नेताओं को जनता का सेवक कहा जाता है. लेकिन जनता के चुने एक मंत्री ने ऐसा काम किया, जिसके बाद उस पर थू-थू हो रही है. आरोप है कि उसने अपने दफ्तर में बुलाकर 2 पुरुषों का यौन उत्पीड़न किया. अब 10 साल बाद उसकी करतूत उजागर हुई है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 31, 2025, 11:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सत्ता के नशे में मंत्री बना ‘राक्षस’, किया दो युवकों का 'रेप'! 10 साल बाद खुला राज, अब भुगतेगा ये सजा

Australia Crime News in Hindi: ऑस्ट्रेलिया के शांत शहर कियामा (Kiama) में सियासी ताकत के पीछे छिपा एक ऐसा राज उजागर हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया UW. कभी ‘जनसेवक’ कहलाने वाला नेता गैरेथ वॉर्ड (44) अब जेल की सलाखों के पीछे है. वह कभी न्यू साउथ वेल्स का संसद सदस्य और मंत्री रहा. अब उसे दो युवकों के साथ यौन शोषण के मामले में 5 साल 9 महीने की जेल की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा, 'इस अपराध के लिए जेल ही उचित सजा है.'

युवक को घर बुलाकर किया यौन शोषण

रिपोर्ट के मुताबिकत, गैरेथ वॉर्ड का यह अपराध किसी अचानक हुए पागलपन का नतीजा नहीं था. इसके बजाय यह एक सुनियोजित खेल था, जो सत्ता, झूठ और वासना की परछाइयों में खेला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

साल 2013 में, एक राजनीतिक कार्यक्रम के बाद, वॉर्ड ने एक 18 वर्षीय युवक को अपने घर बुलाया. युवक नशे में था, भरोसे में था. लेकिन वहां जो हुआ, उसने उसकी दुनिया ही खत्म कर दी. अदालत के मुताबिक, उस रात वॉर्ड ने उसे बार-बार छुआ, जबरदस्ती की और वह न चाहते हुए भी चुप होकर रह गया.

मेल स्टाफर को घर बुलाकर किया रेप

दो साल बाद, 2015 में, वॉर्ड ने एक 24 वर्षीय राजनीतिक स्टाफर को भी अपना शिकार बनाया. संसद की एक मीटिंग के बाद अपने घर बुलाया और उसे रेप कर दिया. दोनों पीड़ित एक-दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन उनकी दर्दभरी कहानी एक जैसी थी - एक नेता पर भरोसा, और फिर वही भरोसा टूट जाना.

अदालत में जब यह सब सामने आया तो पूरा हॉल सन्न रह गया. जज कारा शीएड ने फैसले में कहा, यह व्यक्ति दस साल तक सजा से बचता रहा, आराम से जीता रहा. जबकि उसके पीड़ित अंदर से मरते रहे. अब वक्त है कि कानून उसे उसकी असल जगह दिखाए.

'मुझे लोकप्रियता की वजह से फंसाया गया'

वॉर्ड ने अपनी सजा को ‘राजनीतिक साजिश’ बताया और दावा किया कि उसकी ‘लोकप्रियता’ के कारण उसे फंसाया गया. लेकिन जूरी ने तीन दिनों तक सबूतों की जांच के बाद सर्वसम्मति से उसे दोषी ठहराया. पीड़ितों ने अदालत में बताया कि कैसे उन्होंने इस घटना के बाद ड्रग्स और शराब का सहारा लिया. वे डरावने सपनों से परेशान रहे और सियासत में करियर का सपना हमेशा के लिए खो दिया.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Crime news in HindiAustralia News in Hindi

Trending news

अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
AIIMS
अंग्रेजी नहीं, हिंदी में पर्चे पर दवाओं के नाम लिखेंगे AIIMS के डॉक्टर, सरकार ने कहा
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
Powai hostage case
खिड़कियों पर सेंसर, झटके देने वाले हथियार... पुलिस से भिड़ने की थी रोहित की तैयारी
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
Arvind Kejriwal
'पुलिस के डंडे भी खाऊंगा और जेल भी जाऊंगा' गुजरात में किसानों के बीच पहुंचे केजरीवाल
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
Indian Navy
4 महीने बाद 34 देशों की नेवी होगी भारत के साथ, मोदी का मिशन 'महासागर'
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
Ajit Doval
'लोकतंत्र में पैसों का बड़ा रोल चाहे वैध हो या अवैध...', ऐसा क्यों बोले अजित डोभाल?
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान
Powai hostage case
चाबी देने से मना किया, तब समझ आया कुछ...रोहन की सूझबूझ ने बचा ली 17 बच्चों की जान
'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत
Jammu and Kashmir news
'बहाने मत बनाओ काम करो...' सिन्हा की जम्मू-कश्मीर सरकार को नसीहत
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
Pakistan
1000 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देगी पाक सेना, क्यों भारत के लिए बढ़ गई टेंशन?
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
Colonel Sophia Qureshi
कर्नल सोफिया कुरैशी ने फिर पाकिस्तान को ललकारा, बता दी 'सिंदूर' की कीमत!
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या
Kabaddi
पहले की मारपीट, फिर तान दी बंदूक... पंजाब के स्टार खिलाड़ी की सरेआम गोली मारकर हत्या