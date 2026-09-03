/अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में दिनदहाड़े चली गोलियां, मास शूटिंग में 2 की मौत; 3 पुलिस अधिकारी भी घायल

घटना को लेकर मिनेसोटा पुलिस सार्जेंट गैरेट पार्टेन ने बताया कि शूटिंग की सूचना मिलने के 3 मिनट बाद ही अधिकारी बिल्डिंग में पहुंचे. यहां उन्हें ऊंची इमारत के अंदर पीड़ित मिले. पुलिस ने बताया कि उन्हें और गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, जिसका पीछा करते हुए वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे. यहां धुंध होने के चलते उनके लिए साफ देख पाना मुश्किल हो रहा था. पार्टेन ने कहा,' यह बेहद दुखद घटना है और हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं, जिनकी जान चली गई, जो घायल हुए और साथ ही घायल अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ भी हैं.' उन्होंने बताया कि पीड़ितों में से 1 की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई और दूसरे की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हुई. पार्टेन ने कहा कि शूटर की मौत कैसे हुई, यह तुरंत साफ नहीं हो पाया.