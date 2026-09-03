/अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में दिनदहाड़े चली गोलियां, मास शूटिंग में 2 की मौत; 3 पुलिस अधिकारी भी घायल

America Mass Shooting: अमेरिका में मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर के बीचोबीच एक अपार्टमेंट में अचानक गोलीबारी हुई, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल बताए जा रहे हैं.
'CNN' की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार ( 2 अगस्त 2026) की शाम लगभग 5 बजकर 45 मिनट पर गोलीबारी की घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की गाड़ियों और अधिकारियों ने पूरे इलाके को घेर लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलीबारी के बाद 6 घायलों को हेनेपिन काउंटी मेडिकल सेंटर में भर्ती किया गया. वहीं, 2 की मौत हो गई. घटना के बाद संदिग्ध भी मारा गया.
घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि पीड़ितों में 3 पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल थे. वहीं, आसपास के लोगों से 15 ईस्ट ग्रांट स्ट्रीट के आसपास के इलाके से बचने का आग्रह किया गया. ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स (ATF) ने बताया कि शूटिंग की खबर मिलने के बाद उसके विशेष एजेंट मिनियापोलिस शहर के ईस्ट ग्रांट स्ट्रीट और साउथ मार्केट के पास कार्रवाई करने पहुंचे.
FBI ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गोलीबारी की जानकारी मिलते ही सभी कर्मचारी मौके पर पहुंचे. FBI डायरेक्टर काश पटेल ने शूटिंग को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'x'पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा,' FBI मिनियापोलिस में कानून प्रवर्तन अधिकारियों से जुड़ी गोलीबारी की घटना से अवगत है और हमारे कर्मी मौके पर मौजूद हैं. हम स्थानीय अधिकारियों की मदद के लिए सभी जरूरी रिसोर्सेज उपलब्ध कराएंगे.'
घटना को लेकर मिनेसोटा पुलिस सार्जेंट गैरेट पार्टेन ने बताया कि शूटिंग की सूचना मिलने के 3 मिनट बाद ही अधिकारी बिल्डिंग में पहुंचे. यहां उन्हें ऊंची इमारत के अंदर पीड़ित मिले. पुलिस ने बताया कि उन्हें और गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, जिसका पीछा करते हुए वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे. यहां धुंध होने के चलते उनके लिए साफ देख पाना मुश्किल हो रहा था. पार्टेन ने कहा,' यह बेहद दुखद घटना है और हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ हैं, जिनकी जान चली गई, जो घायल हुए और साथ ही घायल अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ भी हैं.' उन्होंने बताया कि पीड़ितों में से 1 की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई और दूसरे की अस्पताल पहुंचने के बाद मौत हुई. पार्टेन ने कहा कि शूटर की मौत कैसे हुई, यह तुरंत साफ नहीं हो पाया.