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अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में दिनदहाड़े चली गोलियां, मास शूटिंग में 2 की मौत; 3 पुलिस अधिकारी भी घायल

Minneapolis Mass Shooting: अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में दिनदहाड़े एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में गोलीबारी हुई. इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई और संदिग्ध भी मारा गया. घटना में मिनियापोलिस पुलिस के 3 अधिकारी भी घायल हुए, जिनमें से 2 को गोली लगी थी.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 03, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:12 AM IST
अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में दिनदहाड़े चली गोलियां, मास शूटिंग में 2 की मौत; 3 पुलिस अधिकारी भी घायल

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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