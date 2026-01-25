Advertisement
सुलग उठा मिनेसोटा! बॉर्डर अधिकारी की गोली से भड़का गुस्सा, ट्रंप बोले- मेयर और गवर्नर ने किया अरबों का घोटाला

सुलग उठा मिनेसोटा! बॉर्डर अधिकारी की गोली से भड़का गुस्सा, ट्रंप बोले- 'मेयर और गवर्नर ने किया अरबों का घोटाला'

trump on minnesota protests: मिनेसोटा में अवैध प्रवासियों और पुलिस संघर्ष के बाद भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अरबों डॉलर की चोरी छिपाने वाला कवर अप बताया है. उन्होंने सैंक्चुअरी शहरों में फेडरल फंडिंग रोकने और भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 25, 2026, 01:13 PM IST
सुलग उठा मिनेसोटा! बॉर्डर अधिकारी की गोली से भड़का गुस्सा, ट्रंप बोले- 'मेयर और गवर्नर ने किया अरबों का घोटाला'

trump on minnesota protests: मिनेसोटा में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं. यह प्रदर्शन उस समय शुरू हुए जब 37 वर्षीय एलेक्स प्रेटी को अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल अधिकारी ने गोली मार दी थी. प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर झंडे और कचरे के डिब्बों पर हल्ला मचाया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को कवर अप करार दिया और कहा कि इसके पीछे अरबों डॉलर की चोरी छिपाई जा रही है.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मिनेसोटा से अरबों डॉलर की चोरी हुई है. उन्होंने कहा कि यह राज्य एक बार महान था और फिर से महान बनने वाला है. ट्रंप ने आरोप लगाया कि स्थानीय मेयर और गवर्नर ने ICE अधिकारियों की सुरक्षा नहीं की, उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर पुलिस को क्यों रोक दिया गया और ICE अधिकारियों को खुद को बचाने पर मजबूर होना पड़ा.

आत्मरक्षा में चलाई थी गोली
अधिकारियों ने बताया कि एलेक्स प्रेटी ने अधिकारियों के साथ हिंसक प्रतिक्रिया की थी. बॉर्डर पेट्रोल अधिकारी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी. गृह सुरक्षा विभाग ने कहा कि अधिकारियों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई की. विभाग ने यह भी बताया कि प्रेटी का आपराधिक रिकॉर्ड था, जिसमें घरेलू हिंसा और अनुशासनहीन व्यवहार शामिल था.

इस घटना ने मिनेसोटा में व्यापक विरोध भड़का दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने मेयर जैकब फ्रे और गवर्नर टिम वाल्ज पर आरोप लगाया कि उन्होंने अशांति बढ़ाई है. उन्होंने इसे विद्रोह भड़काने का काम बताया है. ट्रंप ने कहा कि जिन लोगों ने पैसा चुराया, उन्हें जेल में होना चाहिए. उन्होंने इसे बड़ी बैंक डकैती से तुलना की और कहा कि इसे कवर अप किया जा रहा है.

ट्रंप ने कहा कि 12,000 अवैध विदेशी अपराधियों को हिरासत में लिया गया है. इनमें कई हिंसक अपराधी शामिल हैं. उनका कहना है कि अगर ये लोग राज्य में रहते, तो स्थिति और बिगड़ती, उन्होंने कहा कि यह मामला केवल इस व्यक्ति तक सीमित नहीं है. भ्रष्ट नेताओं और धोखाधड़ी करने वालों ने मिनेसोटा से अब तक 100 अरब डॉलर से अधिक की चोरी की है.

फेडरल फंडिंग को रोकने की योजना
राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल फंडिंग रोकने की योजना की घोषणा की है. इसका असर उन राज्यों पर होगा जो सैंक्चुअरी सिटी हैं. उनका कहना है कि ये शहर धोखाधड़ी और अपराध को बढ़ावा देते हैं. फरवरी से ऐसे शहरों को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा. यह कदम उनके जारी इमीग्रेशन अभियान का हिस्सा है.

ट्रंप ने आरोप लगाया कि कैलिफ़ोर्निया और अन्य डेमोक्रेट राज्यों की स्थिति इससे भी बुरी है. उन्होंने कहा कि मिनेसोटा की चोरी और भ्रष्टाचार सिर्फ शुरुआत है. उन्होंने चेताया कि इस मामले में और जांच होनी चाहिए. उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को साफ किया कि उन्हें चोरी हुए अरबों डॉलर की वापसी सुनिश्चित करनी होगी.

पिछले साल, अमेरिकी न्याय विभाग ने 11 राज्यों को सैंक्चुअरी क्षेत्र घोषित किया. इसमें मिनेसोटा, कैलिफ़ोर्निया और न्यूयॉर्क शामिल हैं. ये क्षेत्र संघीय एजेंसियों के साथ सहयोग सीमित रखते हैं. विशेष रूप से अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने में यह नीति लागू होती है. ट्रंप का कहना है कि इन नीतियों के कारण राज्य में कानून व्यवस्था और वित्तीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है.

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

minnesota protests

