Hindi Newsदुनिया

मुत्ताकी की भारत यात्रा के बीच जानें कौन हैं अफगानिस्तान के 'अंबानी', कभी जान बचाकर भागे थे दुबई, आज खड़ा किया अरबों का साम्राज्य

Richest Man Of Afghanistan: युद्ध के कारण तितर-बितर पड़े अफगानिस्तान में मीरवाइज अजीजी ने अपने पैरों पर खड़े होकर आज अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 15, 2025, 07:55 AM IST
Mirwais Azizi: अफगानिस्तान अधिकतर समय युद्ध से ग्रसित रहा है. ऐसे में वहां के लोगों के लिए हमेशा पैरों पर खड़े होना मुश्किल हो जाता है, हालांकि इस मुश्किल समय में भी कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं, जो अपने दम पर खुद एक बड़े स्तर पर स्थापित करते हैं. ऐसे ही एक शख्सियत का नाम है मीरवाइज अजीजी. वह अफगानिस्तान के सबसे रईस लोगों में से एक माने जाते हैं. अजीजी ने अफगानिस्तान में उच्च बेरोजगारी, संघर्ष और कारोबार के लिए सबसे खराब समय में भी अपनी मिसाल पेश की है. 

अफगानिस्तान का अंबानी 

मीरवाईज अजीजी एक समय पर युद्धग्रसित अफगानिस्तान से भागे थे. उन्हें अफगानिस्तान का 'अंबानी' भी कहा जाता है. वर्तमान में अजीजी दुबई में रहते हैं. उन्हें अजीजी ग्रुप का फाउंडर माना जाता है. साल 1988 में अफगान-सोवियत युद्ध के दौरान उन्होंने अपने और अपने परिवार की बेहतर जिंदगी की तलाश में अफगानिस्तान छोड़ दिया था. साल 1989 तक अजीजी ने दुबई ने शरणार्थी के तौप पर अजीजी ग्रुप की स्थापना की थी.   

ये भी पढ़ें-  ट्रंप की बेटी ने बदला धर्म, ईसाई से बनीं यहूदी, कैसे किया अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिएक्ट?  

UAE में खड़ा किया साम्राज्य  

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीरवाइज अजीजी ने सबसे पहले उज्बेकिस्तान में बसकर कपड़ा निर्माण का बिजनेस शुरू किया. इसके बाद उन्होंने तंबाकू उद्दोग में भी पैर रखा और बाद में UAE पहुंचकर अपना पूरा ध्यान ऑयल और गैस सेक्टर पर लगा दिया. अजीजी ने इसके बाद अजीजी बैंक की भी स्थापना की, जो आगे चलकर अफगानिस्तान का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा कमर्शियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना. साल 2007 में मीरवाइज अजीजी ने अजीजी डेवलेपमेंट्स की भी स्थापना की. इस कंपनी ने साल 2008 में दुबई में ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज की सेल्स शुरू की.  

ये भी पढ़ें-  'आप बेहद खूबसूरत हैं...,' भरी सभा में जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ करते नजर आए ट्रंप, ऐसा रहा इटालियन पीएम का रिएक्शन  

अरबपति बनने की कहानी  

बता दें कि मीरवाइज अजीजी ने केवल 700 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 58 हजार रुपये में अपने बिजनेस की शुरुआत की थी. यह उनके एक शरणार्थी से सीधा अरबपति बनने की जर्नी को दर्शाता है. आज अजीजी ग्रुप का टर्नओवर 3,400 करोड़ रुपये है. मीरवाइज अजीजी ​आज 12 अरब अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति और 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के साथ UAE के सबसे प्रभावशाली प्राइवेट रियल एस्टेट डेवलपर्स में से एक माने जाते हैं. उन्होंने अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण पर भी अपना काफी योगदान दिया है. 

FAQ 

मीरवाइज अजीजी कौन हैं? 

मीरवाइज अजीजी अफगानिस्तान के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं. वह अजीजी ग्रुप के संस्थापक हैं और दुबई में रहते हैं. 

मीरवाइज अजीजी की कुल संपत्ति कितनी है? 

मीरवाइज अजीजी की कुल संपत्ति लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर है. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

World News

Trending news

