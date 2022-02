कहलाती थीं बेहद खूबसूरत मॉडल, अचानक ड्राइवर बनने का फैसला लेकर सबको चौंकाया

लंदनः दुनिया में कुछ ऐसे पेश होते हैं, जिनको पुरुष ही करना पसंद करते हैं. महिलाओं के लिए ये पेशे अच्छे नहीं माने जाते. इन्हीं कामों में से एक है ट्रक चलाना, लेकिन आपको यह सोचकर हैरानी होगी कि कभी इंग्लैंड में खूबसूरत चेहरों में से एक रही महिला अब ट्रक ड्राइवर बनने जा रही हैं.

डेली स्टार की रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला का नाम मिली एवर्ट है. उनकी उम्र 22 साल है. वह मिस इंग्‍लैंड ब्‍यूटी की फाइनलिस्‍ट रह चुकीं हैं. इसके साथ वह मिस लिंकनशयर भी रह चुकी हैं. साल 2018 में उन्होंने मिस चैरिटी का खिताब भी जीता था, इसके बाद मिस इंग्लैंड ब्यूटी में हिस्सा लिया था, जिसमें वह छठे स्थान पर रही थीं. मिली ने इसके बाद मॉडल में करियर बनाया, लेकिन अब प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर बनने जा रही हैं.

Miss England beauty queen dropping catwalk for motorway to train as truckerhttps://t.co/ZmbQw4qpC5 pic.twitter.com/KZVDrRZNwT

— Daily Star (@dailystar) February 13, 2022