फातिमा बॉश: बचपन से जवानी तक... कौन है ये ब्यूटी क्वीन, कहां से आई? मिस यूनिवर्स बनीं

Miss Universe Winner: फातिमा बॉश ( Fatima Bosch) के लिए ये साल 2025 बेहद लकी रहा. इसी साल इस खूबसूरत हसीना ने अपने देश का सबसे मशहूर ब्यूटी पेजेंट का टाइटल अपने नाम किया और साल खत्म होने के पहले ही वो 'ब्रहांड' सुंदरी बन गईं.
Miss Universe Winner Fatima Bosch: खूबसूरती कुदरत और ऊपरवाले की दी हुई नेमत या नायाब तोहफा होती है. खूबसूरती मापने के सबके अपने अलग पैमाने होते हैं. इसी वजह से मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस 'अलाना', मिस 'फलाना' जैसे तमाम ब्यूटी पेजेंट का आयोजन दुनियाभर में होता है. ये जरूरी नहीं है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को ही 'मिस यूनिवर्स' या 'मिस वर्ल्ड' का खिताब मिले. दरअसल हर सौंदर्य प्रतियोगिता के अपने अलग पैमाने होते हैं.
मिस यूनिवर्स पीजेंट का खिताब 26 साल की फातिमा बॉश ने जीत लिया है, लेकिन ग्रीक गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटी कंपटीशन में उनकी चर्चा तक नहीं हुई. ऐसा इसलिए क्योंकि साइंस (science) के हिसाब से खूबसूरती नापने का अलग पैमाना है तो 'समाजशास्त्र' में सुंदरता यानी खूबसूरती अलग नजरिए से देखी जाती है. आइए आपको बताते हैं कि कौन है फातिमा बॉस? जिनका नाम का बज दिखने के साथ उनकी तस्वीरें पसंद की जा रही हैं.
कौन हैं फातिमा?
26 साल की 'ब्यूटी' फातिमा बॉश का जन्म मैक्सिको में हुआ था. दो महीने पहले सितंबर में उन्हें मिस यूनिवर्स मेक्सिको 2025 का ताज पहनाया गया. वो थाईलैंड में 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में मेक्सिको का प्रतिनिधित्व कर रही थीं. फातिमा मॉडल, सामाजिक कार्यकर्ता और वक्ता हैं. फातिमा ने पत्रकारिता के बारे में पढ़ा है. उनके पास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की है.
बेखौफ और बिंदास... बदलते वक्त की आवाज बॉश
मेक्सिको की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित वो बचपन से ही किसी भी विषय पर स्पष्ट और दो टूक नजरिया रखती आई हैं. बिंदास और बेखौफ जिंदगी जीने वाली फातिमा बॉश ने समाजसेवा के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया है, वो सोशल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ देश के गरीब युवाओं की भलाई के लिए खूब काम किया है.
आपदा में ढूंढा अवसर!
फातिमा को आप आपदा में अवसर ढूंढने वाली नायिका भी कह सकते हैं क्योंकि मिस यूनिवर्स का ऐलान होने से पहले मिस मेक्सिको और थाईलैंड के डायरेक्टर नवाट इट्साराग्रिसिल के बीच तीखी नोक झोंक हुई. इसके बाद कई कंटेस्टेंट और यहां तक फातिमा बॉश भी लाइव शो छोड़कर चले गए, जिससे विवाद गहरा गया था. लेकिन आखिर में उन्होंने ये खिताब अपने नाम कर लिया.
इस प्रतियोगिता में अलग-अलग देशों के 100 से ज्यादा सुंदरियां मुकाबला कर रही थीं. भारत की मनिका विश्वकर्मा समेत सबकी निगाहें मिस यूनिवर्स के ताज पर थीं.