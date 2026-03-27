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Hindi Newsदुनियाजिसका था डर वही हो गया! ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अब तो IAEA ने भी जारी कर दी खतरनाक वार्निंग

जिसका था डर वही हो गया! ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अब तो IAEA ने भी जारी कर दी खतरनाक वार्निंग

Iran-US War: आईएईए ने ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र के पास हमलों पर गहरी चिंता जताई है. IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने चेतावनी दी कि नुकसान होने पर गंभीर विकिरण दुर्घटना हो सकती है, जिसका असर ईरान समेत पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा. ईरान ने फिलहाल संयंत्र पर किसी नुकसान से इनकार किया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 27, 2026, 07:56 AM IST
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बुशहर न्यूक्लियर प्लांट
बुशहर न्यूक्लियर प्लांट

Missile Attack on Bushehr Nuclear Plant: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास सैन्य हमलों ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस सक्रिय परमाणु सुविधा को नुकसान पहुंचता है, तो यह एक बड़ी रेडियोलॉजिकल दुर्घटना का कारण बन सकता है, जिसका असर ईरान ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों पर भी पड़ेगा.

IAEA के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा कि बुशहर संयंत्र के पास हालिया हमले बेहद चिंताजनक हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक चालू परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, जहां बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री मौजूद है. ग्रॉसी ने चेतावनी दी कि यदि संयंत्र को नुकसान पहुंचता है, तो इससे गंभीर विकिरण दुर्घटना हो सकती है, जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है. उन्होंने सभी पक्षों से सैन्य संयम बरतने की अपील की है.

क्यों अहम है बुशहर संयंत्र?

बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ईरान का पहला वाणिज्यिक परमाणु बिजलीघर है, जो देश के दक्षिणी हिस्से में फारस की खाड़ी के किनारे स्थित है. यह संयंत्र ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा माना जाता है. इस तरह के सक्रिय संयंत्र पर किसी भी प्रकार का हमला न केवल तत्काल विस्फोट या क्षति का खतरा पैदा करता है, बल्कि दीर्घकालिक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी संकट भी उत्पन्न कर सकता है.

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मिसाइल हमले की रिपोर्ट, लेकिन नुकसान से इनकार

IAEA ने बताया कि ईरान ने उसे बताया है कि हाल ही में एक मिसाइल बुशहर संयंत्र परिसर के भीतर गिरी थी. हालांकि, तेहरान के अनुसार इस हमले में न तो संयंत्र को कोई नुकसान हुआ और न ही किसी कर्मचारी के घायल होने की खबर है. एजेंसी के मुताबिक, संयंत्र फिलहाल सामान्य रूप से काम कर रहा है. इसके बावजूद, लगातार हो रहे हमलों ने जोखिम को बढ़ा दिया है.

IAEA ने परमाणु सुरक्षा के सिद्धांतों पर दिया जोर

ग्रॉसी ने संघर्ष के दौरान परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए IAEA द्वारा निर्धारित 7 सुरक्षा सिद्धांतों का पालन करने पर जोर दिया. इनमें परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को बनाए रखना शामिल है. उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी स्थिति में इन सिद्धांतों का पालन न करने पर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है.

ये भी पढ़ें: US के सबसे सीक्रेट ठिकाने पर IED अलर्ट! CENTCOM HQ के पास साजिश बेनकाब, भाई-बहन पर केस; मुख्य आरोपी चीन फरार

बता दें कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आई है जब ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव चरम पर है. 28 फरवरी को शुरू हुए इस संघर्ष में कई सैन्य हमले और जवाबी कार्रवाई हो चुकी है. इस संघर्ष का असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों, समुद्री व्यापार मार्गों और वैश्विक आर्थिक स्थिरता पर भी पड़ रहा है. खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता के कारण तेल आपूर्ति और कीमतों पर भी दबाव बना हुआ है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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