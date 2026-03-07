मिसाइल-ड्रोन हमलों से दहला मिडिल ईस्ट, क्या अब होगा बड़ा क्षेत्रीय युद्ध? जानें इजरायल-ईरान युद्ध किस ओर जा रहा

Israel Iran War Highlights: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुए युद्ध को शनिवार को 8 दिन पूरे हो गए. इन अवधि में दोनों पक्ष एक दूसरे पर घातक मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं. जिससे कई सौ लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों इमारतें ध्वस्त हो चुकी है. जैसे-जैसे जंग आगे बढ़ रही है, इसका दायरा भी बढ़ रहा है. यूएस को सबक सिखाने के लिए ईरान खाड़ी देशों में बने उसके सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है. जिससे कई देशों के इसकी चपेट में आने की आशंका बढ़ती जा रही है. आइए इस विनाशकारी जंग के बारे में आपको आसान तरीके से बताते हैं कि यह क्यों शुरू हुई और इसका क्या अंजाम होने जा रहा है.

प्रश्न 1: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच ताजा संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई? इसके तुरंत ट्रिगर कर जाने की क्या वजह रही?

उत्तर: अमेरिका और इजरायल ने मिलकर 28 फरवरी 2026 को संयुक्त रूप से ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए. इसका मकसद ईरान के नेतृत्व को निशाना बनाना, उसके बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता नष्ट करना और इस्लामिक शासन को बदलना था. इस शुरुआती हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत कई वरिष्ठ नेता मारे गए. इसके जवाब में ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए. जिससे संघर्ष तेजी से फैल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रश्न 2: ईरान की सैन्य ताकत मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस आदि में अमेरिका-इज़रायल से कितनी मजबूत है?

उत्तर: ईरान के पास पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बेड़ा है. उसके पास करीब 3 हजार से ज्यादा मिसाइलें और शाहेद समेत घातक ड्रोन हैं. हालांकि अमेरिका-इजरायल की संयुक्त ताकत उससे कहीं ज्यादा है. उनके पास F-35, B-2 बॉम्बर, आयरन डोम, THAAD जैसे उन्नत एयर डिफेंस हैं. यही वजह है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में ही ईरान को भारी नुकसान उठाना पड़ा. उसके मिसाइल हमले अब काफी घट गए हैं. ऐसे में ईरान अब असिमेट्रिक युद्ध (प्रॉक्सी, ड्रोन) पर उतर आया है. जबकि अमेरिका-इजरायल उस पर एयर सुपीरियरिटी रखते हुए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं.

प्रश्न 3: इस संघर्ष में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की भूमिका क्या है?

उत्तर: IRGC ईरान की सबसे शक्तिशाली सैन्य-राजनीतिक संस्था है. यह राष्ट्रपति के बजाय सीधे अयातुल्ला के अधीन काम करती है. खामेनेई के मारे जाने के बाद अभी तक नए अयातुल्ला का चयन नहीं हुआ है. यह फोर्स देश के मिसाइल, ड्रोन, नेवी पर पूरा नियंत्रण रखती है. अपनी कुद्स फोर्स के जरिए यह विदेश में ऑपरेशन चलाती है.हिजबुल्लाह, हूती जैसे संगठन इसके अघोषित मिलिट्री विंग हैं. इस युद्ध में ईरान को हराने के लिए यूएस-इजरायल IRGC को कमजोर करने में जुटे हैं.

प्रश्न 4: क्या ईरान समर्थित ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हमास पूर्ण रूप से युद्ध में शामिल होंगे?

उत्तर: हिजबुल्लाह की बात करें तो वह 2 मार्च 2026 से इस युद्ध में सक्रिय है. लेबनान में अपना बेस रखने वाला हिजबुल्लाह उत्तर इज़राइल पर लगतार रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है. इसके जवाब में इजरायल भी हिजबुल्लाह को ठिकानों को निशाना बना रहा है. इस जंग में हमास का अभी तक प्रत्यक्ष रोल नजर नहीं आया है. इसकी वजह उसके नेटवर्क का लगभग खात्मा हो जाना है. वहीं हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है, लेकिन जवाबी हमले जारी हैं.

प्रश्न 5: क्या यह संघर्ष पश्चिम एशिया के व्यापक युद्ध में बदल सकता है? ऐसा हुआ तो कौन से देश इसमें शामिल हो सकते हैं?

उत्तर: हां, इस संघर्ष के फैलने का जोखिम बहुत ज्यादा बना हुआ है. लेबनान (हिजबुल्लाह), इराक (मिलिशिया), यमन (हूती) और सीरिया पहले से ही इस जंग से प्रभावित हैं. वहीं सऊदी अरब, UAE, कतर, जॉर्डन, तुर्की और साइप्रस पर भी ईरान ने हमले किए हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया में तेल आपूर्ति प्रभावित है. ऐसे में खाड़ी के कई देश अपनी-अपनी वजहों से इस जंग में शामिल हो सकते हैं. रूस और चीन ने इस संघर्ष के लिए यूएस-इजरायल की आलोचना की है लेकिन अभी तक सीधा हस्तक्षेप नहीं दिखा है.

प्रश्न 6: इस संघर्ष का वैश्विक तेल कीमतों और शिपिंग रूट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज लगभग बंद है. इस रूट से दुनिया का करीब 20% तेल व्यापार होता है. ईरान ने इस रूट से गुजरने वाले जहाजों पर हमले किए हैं. होर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया में तेल की कीमतें करीब 10 फीसदी बढ़ गई हैं, साथ ही LNG सप्लाई भी प्रभावित हुई है. लंबे रूट से जहाज ले जाने की वजह से शिपिंग लागत रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई हैं. जिससे ग्लोबल इकोनॉमी में महंगाई का खतरा लगातार बढ़ रहा है.

प्रश्न 7: क्या इस जंग में साइबर हमलों या खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले का जोखिम है?

उत्तर: हां, इस तरह का जोखिम बहुत ज्यादा है. कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, इराक समेत खाड़ी मुल्कों में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान लगातार मिसाइल-ड्रोन हमले कर रहा है. इसके कई मौतें हुई हैं और इमारतें तबाह हो रही हैं. जंग में साइबर हमले भी बढ़ गए हैं. ईरान में इंटरनेट में रुकावट आ रही है. वहां पर सरकार के प्रमुख विभागों की वेबसाइटें हैक हुई हैं. इसी तरह का खतरा अमेरिकी बेस और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरा बना हुआ है.

प्रश्न 8: आगे क्या होने वाला है? क्या सीमित हमले होते रहेंगे, लंबा प्रॉक्सी युद्ध या पूर्ण क्षेत्रीय संघर्ष शुरू हो जाएगा?

उत्तर: संभावना है कि यह युद्ध लंबा चलेगा. इसकी वजह ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर करने की मांग की है. वहीं ईरान ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है. ऐसे में युद्ध के लंबे खिंचने के आसार बलवती हैं. ऐसा हुआ तो युद्ध आगे चलकर पूरे पश्चिम एशिया में फैल सकता है. जिसमें भारी मात्रा में जनहानि देखने को मिल सकीत है.