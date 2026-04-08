DNA: US-ईरान के बीच सीजफायर बस नाम का...बरसती रहीं मिसाइलें-ड्रोन; पूरे दिन क्या-क्या हुआ?

Iran-US War: भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह 3 बजकर 30 मिनट पर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ. 39 दिन तक चले इस युद्ध में किसने क्या खोया? सीजफायर के बाद कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के खिलाफ युद्ध छिड़ गया? और इस सीजफायर के लिए ट्रंप ने मुनीर को अपना सरपंच क्यों चुना? इन सभी सवालों को आज हम आपके लिए सरल भाषा में डिकोड करेंगे. लेकिन उससे पहले, आपको युद्ध विराम की घोषणा के बाद दुनिया में क्या-क्या हुआ, इससे जुड़े 10 बड़े अपडेट जानने चाहिए.

सीजफायर के बाद भी जमकर हुए हमले

सीजफायर के बाद भी मिडिल ईस्ट में ईरान के हमले नहीं थमे हैं. ईरान ने बुधवार को फिर सऊदी अरब, UAE, कुवैत और बहरीन में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए. इस दौरान खाड़ी के देशों पर लगभग 100 ड्रोन और 20 से ज्यादा मिसाइल दागी गई. कुवैत के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट को निशाना बनाकर ये हमले किए गए थे. कुवैत ने दावा किया कि ईरान के 28 ड्रोन को बीच में ही रोक दिया गया. कुवैत ने इन हमलों को विश्वासघात बताते हुए उनका मुकाबला करने का भरोसा दिया है. यानी ट्रंप खुद युद्ध से अलग हो गए और मिडिल ईस्ट को मरने के लिए छोड़ दिया.

ईरान ने आज सऊदी अरब की अहम 'ईस्ट-वेस्ट' तेल पाइपलाइन पर भी हमला किया. होर्मुज स्ट्रेट बंद होने के बाद सऊदी अरब इस पाइपलाइन के जरिए लाल सागर तक कच्चे तेल की सप्लाई कर रहा था. फिर वहां से कच्चे तेल का निर्यात किया जाता था. सऊदी अरब हमले से हुए नुकसान का अभी भी आकलन कर रहा है.

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सऊदी अरब का नाराज होना तय

सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने इस हमले पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है. लेकिन इससे सऊदी अरब का नाराज होना तय है क्योंकि पाइपलाइन को नुकसान होने से उसका वैकल्पिक तेल रूट भी ठप हो जाएगा.

ईरान ने खाड़ी देशों पर अपने हमलों को सही बताया है. ईरान ने कहा है कि उसने ये हमले लावन आइलैंड में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक के जवाब में किए हैं. ईरान के लावन आइलैंड में स्थित एक तेल रिफाइनरी में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था. ईरान का लावन द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण द्वीप है. ये कच्चे तेल के प्रमुख निर्यात टर्मिनल में से एक है. अभी तक किसी भी देश ने लावन में हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. ये अटैक युद्धविराम पर सवाल उठाते हैं. इन हमलों के बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे.

युद्धविराम के बावजूद लेबनान पर इजरायल के हमले भी जारी हैं. इजरायल ने आज लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों पर हमले किए. IDF के मुताबिक 10 मिनट के भीतर बेरूत के पास 100 से ज़्यादा कमांड सेंटर नष्ट किए गए. युद्ध की शुरुआत के बाद इसे सबसे भीषण हमला बताया गया है. वहीं दक्षिणी लेबनान के टाइर में इजरायल के हमले के बाद जबरदस्त धमाका हुआ.

हिजबुल्लाह को बख्शने के मूड में नहीं इजरायल

इजरायल ने युद्धविराम की घोषणा के बाद साफ किया था कि वो हिज़्बुल्लाह पर हमले जारी रखेगा. हालांकि हिज़्बुल्लाह ने युद्धविराम के तहत इजरायल पर हमले फिलहाल रोक दिए हैं. हिज़्बुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी संगठन है. हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई से ईरान इतना नाराज है कि अब उसने युद्धविराम से बाहर निकलने की धमकी दे दी है.

युद्धविराम के लिए ट्रंप भले ही तैयार हो गए हैं लेकिन ईरान के खिलाफ उनका कड़ा रुख बना हुआ है. अब ट्रंप ने ईरान को सैन्य हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों पर टैरिफ लगाया है. ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान को हथियार सप्लाई करेगा, उस पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा. ये फैसला तुरंत लागू होगा और इसमें कोई छूट या रियायत नहीं मिलेगी. ट्रंप के इस फैसले का मतलब है कि युद्धविराम के बाद भी ईरान को लेकर उनका रवैया कठोर बना हुआ है.

'सीजफायर के लिए भीख मांग रहा था ईरान'

अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया कि ईरान के नेता सीजफायर के लिए भीख मांग रहे थे. हेगसथ के मुताबिक ईरान के पास युद्धविराम के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था. उन्होंने ये भी कहा कि अब किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं दिया जाएगा. वहीं अमेरिकी सेना के जनरल डैन केन ने कहा है कि युद्धविराम का मतलब है कुछ समय के लिए रुकना.

उन्होंने कहा कि अगर आदेश मिलता है या जरूरत पड़ती है, तो Joint Force फिर से सैन्य अभियान शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इन बयानों से पता चलता है कि युद्धविराम की मजबूरी के बाद भी अमेरिका के बड़बोले बयान थमे नहीं हैं.

सड़कों पर उतर आई ईरान की जनता

युद्धविराम की घोषणा के बाद पूरे ईरान में जश्न मनाया गया. लोगों ने हाथों में ईरान का झंडा लेकर सड़कों पर खुशी मनाई. ईरान की जनता ने एक-दूसरे को बधाई दी और युद्धविराम को ईरान की जीत बताया. राजधानी तेहरान में जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतरी भीड़ ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाज़ी की और दोनों देशों के झंडे जलाए.

टोल लगाने का ईरान ने किया विरोध

ओमान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का विरोध किया है. ओमान के परिवहन मंत्री के मुताबित होर्मुज जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते पर किसी भी तरह का टोल नहीं लगाया जा सकता. यहां से सभी देशों के जहाजों को बिना रुकावट और बिना टोल के जाने का अधिकार है. ईरान की तरफ से शांति का जो प्रस्ताव दिया गया है, उसमें होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ईरान और ओमान- दोनों देशों को टोल वसूलने का अधिकार दिया गया है. लेकिन अब ओमान ने ही इसका विरोध कर दिया है. इससे ईरान पर दबाव बनेगा कि वो भी ओमान की तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून को माने क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के नियमों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्ते से किसी भी तरह का टोल नहीं लिया जा सकता है.

खाड़ी देशों के दौरे पर जाएंगे यूके पीएम

युद्धविराम होते ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर खाड़ी देशों के दौरे पर जा रहे हैं. स्टार्मर बुधवार को खाड़ी देशों के अपने दौरे पर पहुंचेंगे. इस दौरान वो होर्मुज स्ट्रेट को स्थायी रूप से खोलने को लेकर वहां के नेताओं से बातचीत करेंगे. स्टार्मर ने युद्धविराम का स्वागत करते हुए कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट भी खुलना चाहिए. ब्रिटिश पीएम युद्ध के दौरान भी होर्मुज की नाकेबंदी खत्म करने को लेकर सक्रिय थे.

ब्रेंट क्रूड में 15 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट

युद्धविराम के एलान के बाद कच्चे तेल के दाम में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई. ब्रेंट क्रूड के दाम में 15% से ज्यादा गिरावट हुई और ये 94 डॉलर के नीचे आ गया. युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमत में 60% से ज़्यादा तक की बढ़ोतरी हुई थी. युद्धविराम के कारण भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में बढ़त दर्ज की गई. बुधवार के कारोबार में सोने-चांदी के दाम में भी उछाल आया है.