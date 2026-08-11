सऊदी के जहाजों पर समुद्र में बरसीं मिसाइलें: 2 पाकिस्तानी समेत 3 की मौत… अब क्या करेंगे मक्का समझौते वाले 'दोस्त'?

बाब अल-मंदेब के पास सऊदी अरब से जुड़े दो कमर्शियल जहाजों पर अलग-अलग घटनाओं में मिसाइल से हमला किया गया. बताया जा रहा है कि इस हमले में 3 लोगों की भी मौत हो गई है. दोनों हमलों के बीच करीब दो घंटे का अंतर था. हाल ही में सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच हुए 'मक्का-समझौते' के बाद डील में शामिल किसी देश पर होने वाला यह पहला बड़ा हमला है. ऐसे में सवाल उठता है कि अब तुर्किये और पाकिस्तान क्या करेंगे. सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि मरने वाले तीन लोगों में 2 पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं.
फार्स न्यूज के मुताबिक हूती विद्रोही सऊदी अरब से जुड़े जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं. ईरान समर्थित हूती समूह ने जुलाई के आखिर में सऊदी जहाजों के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी का ऐलान किया था. इसके बाद से हूती कई टैंकरों और कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का दावा कर चुका है. ये हमले लाल सागर और बाब अल-मंदब के आसपास हो रहे हैं. बाब अल-मंदेब दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है, जहां से बड़ी मात्रा में वैश्विक व्यापार और ऊर्जा की सप्लाई गुजरती है.
अगर इस सवाल पर चर्चा करें कि पाकिस्तान और तुर्किये अब इस पर क्या करेंगे तो, खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान और तुर्किये की तरफ से इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया. यहां तक कि खबर लिखते समय हमने पाकिस्तान और तुर्किये की कई मुख्य न्यूज वेबसाइट पर भी विजिट किया और देखा कि सऊदी अरब के जहाजों पर हुए हमले की खबर भी देखने को नहीं मिली.
हालांकि यह हमला पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है, क्योंकि इस हमले में उसके दो नागरिकों की मौत हुई है. इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से फौरन कोई टिप्पणी ना आने भी बड़ी बात है. तुर्किये की बात करें तो, वो पहले भी सऊदी अरब पर हूती हमले की कड़ी निंदा कर चुका है और सऊदी की संप्रभुता के समर्थन की बात कह चुका है. हालांकि हालिया हमले पर उसकी भी कोई टिप्पणी नहीं आई है.
7 अगस्त को हुए समझौते में तीनों देशों ने कहा है कि किसी एक पर सशस्त्र हमला, तीनों पर हमला माना जाएगा. समझौता यह नहीं कहता कि हमला होते ही पाकिस्तान और तुर्किये को युद्ध में उतरना ही पड़ेगा. जवाब का तरीका और उसकी सीमा अलग-अलग परिस्थितियों में तय हो सकती है. साथ ही यहां यह बात भी गौर करने लायक है कि भले ही यह हमला सऊदी से जुड़े कमर्शियल जहाजों पर हुआ है, न कि सीधे सऊदी की जमीन या सैन्य ठिकानों पर. इसलिए यह अपने-आप में साबित नहीं करता कि समझौते की सामूहिक रक्षा वाली धारा लागू हो गई है और अगर दो पाकिस्तानी नागरिकों की मौत की पुष्टि होती है, तो पाकिस्तान के पास अलग से प्रतिक्रिया देने का आधार जरूर मजबूत होगा, लेकिन इससे यह जरूरी नहीं हो जाता कि तुर्किये और पाकिस्तान तुरंत सैन्य कार्रवाई शुरू कर दें.