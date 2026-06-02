Advertisement
trendingNow13235679
Hindi Newsदुनियाअमेरिका में क्यों गायब हो रहे हैं टॉप साइंटिस्ट? न्यूक्लियर लैब की मेलिसा की मौत के बाद गहराया UFO और सुपरअलॉय का रहस्य

अमेरिका में क्यों गायब हो रहे हैं टॉप साइंटिस्ट? न्यूक्लियर लैब की मेलिसा की मौत के बाद गहराया 'UFO' और 'सुपरअलॉय' का रहस्य

 UFO Program: अमेरिका के लॉस एलामोस परमाणु लैब से 11 महीने पहले लापता हुई 54 वर्षीय वैज्ञानिक मेलिसा कैसियस का शव न्यू मैक्सिको के जंगलों में मिला है. शव के पास एक बंदूक बरामद हुई है और गायब होने से पहले उन्होंने अपने फोन का डेटा डिलीट कर दिया था. पिछले कुछ वर्षों में गायब या मृत होने वाली वह 11वीं वैज्ञानिक हैं.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jun 02, 2026, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Melissa Cassius
Melissa Cassius

Scientist Melissa Cassius Found Dead: अमेरिका के सबसे सुरक्षित और अति-गोपनीय परमाणु अनुसंधान केंद्रों में से एक 'लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी' (LANL) से करीब एक साल पहले लापता हुई 54 वर्षीय महिला वैज्ञानिक मेलिसा कैसियस (Melissa Cassius) के मामले में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने सबको चौंका दिया है. ताजा जानकारी के मुताबिक, न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस को कार्सन नेशनल फॉरेस्ट के मैकगैफी रिज इलाके में उनके अवशेष मिले हैं. 

हैरानी की बात यह है कि मेलिसा का शव उनके लापता होने के ठीक 11 महीने बाद मिला है. जंगल से गुजर रहे एक हाइकर ने उनकी आखिरी ज्ञात लोकेशन से करीब 6 मील दूर घने जंगल में इस शव को खोजा. सबसे रहस्यमयी बात यह है कि शव के ठीक पास ही एक हैंडगन भी बरामद हुई है. पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि बरामद बंदूक मेलिसा की ही थी या किसी और की. फिलहाल मेडिकल इन्वेस्टिगेटर का कार्यालय मौत के असली कारणों का पता लगाने में जुटा है.

मेलिसा ने गायब होने से पहले मिटाया था फोन का डेटा

मेलिसा कैसियस का लापता होना और अब इस हालत में मिलना कोई आम घटना नहीं लग रही है. वह लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में एक प्रशासनिक सहायक के रूप में कार्यरत थीं, जो अमेरिका के परमाणु हथियारों के भंडार की सुरक्षा और रखरखाव करने वाली एक अत्यंत संवेदनशील संघीय सुविधा है. इस पद पर होने के कारण मेलिसा के पास लैब की बेहद गोपनीय आंतरिक जानकारियां, कर्मचारियों के शेड्यूल और कैंपस लॉजिस्टिक्स तक सीधी पहुंच थी. जून 2025 में रैंचोस डी टाओस स्थित अपने घर से निकलने से ठीक पहले मेलिसा ने अपने मोबाइल फोन का सारा डेटा पूरी तरह डिलीट कर दिया था और फोन को घर पर ही छोड़ दिया था. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि व्यक्तिगत वित्तीय समस्याओं के चलते गायब होने से ठीक पहले उनकी 'सिक्योरिटी क्लीयरेंस' (सुरक्षा मंजूरी) को रद्द कर दिया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

जिस दिन मेलिसा गायब हुईं, उस सुबह उनके पति मार्क कैसियस (जो खुद इसी परमाणु सुविधा में काम करते हैं) ने उन्हें लैब के ड्रॉप-ऑफ पॉइंट पर छोड़ा था. मार्क के मुताबिक, लैब पहुंचने के बाद मेलिसा ने कहा कि वह अंदर जाने के लिए जरूरी सिक्योरिटी बैज घर पर ही भूल आई हैं और वह उसे लेने वापस जा रही हैं. हालांकि, जांच में सामने आया कि बैज उनके पास ही था, क्योंकि उसके बिना चेकपॉइंट पार करना नामुमकिन था. मेलिसा को आखिरी बार स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:20 बजे स्टेट रोड 518 पर उनके घर से करीब 3 मील दूर अकेले पूर्व की ओर पैदल जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद वह अचानक ओझल हो गईं थी.

अब तक 11 वैज्ञानिक गायब

परमाणु और रक्षा तकनीक से जुड़ीं मेलिसा कैसियस अकेली ऐसी वैज्ञानिक नहीं हैं जो गायब हुई हैं। वह अमेरिका में पिछले कुछ वर्षों के भीतर रहस्यमयी ढंग से मरने वाले या लापता होने वाले कम से कम 11 रक्षा और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की उस खौफनाक सूची का हिस्सा बन चुकी हैं, जिसने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है:

1. जनरल विलियम नील मैककैसलैंड: वायु सेना के ये रिटायर्ड जनरल फरवरी में न्यू मैक्सिको स्थित अपने घर से सिर्फ एक हैंडगन लेकर निकले और अपना फोन-बटुआ पीछे छोड़ गए. बताया जाता है कि वह ओहायो के एयर फोर्स बेस में एक गुप्त UFO प्रोग्राम पर काम कर रहे थे.

2. मोनिका जैसिंटो रेजा: नासा (NASA) की यह एयरोस्पेस इंजीनियर भी रहस्यमयी ढंग से लापता हैं. वह जनरल मैककैसलैंड से 'मोंडालॉय' (Mondaloy) के जरिए पेशेवर तौर पर जुड़ी थीं, जो रॉकेट इंजनों के लिए इस्तेमाल होने वाला भविष्य का एक बेहद शक्तिशाली और निकेल-आधारित 'सुपरअलॉय' धातु है.

ये भी पढ़ें: शादी के कुछ ही घंटे बाद पसरा मातम! अमेरिका में चॉपर क्रैश में भारतीय मूल के पायलट की मौत, दुल्हन की बची जान

3. एंथनी चावेज और स्टीवनगार्सिया: मेलिसा की ही लैब में काम करने वाले 79 वर्षीय सहकर्मी एंथनी चावेज 4 मई 2025 को अपने घर से निकले और गायब हो गए. इसके कुछ ही समय बाद, 28 अगस्त 2025 को इसी क्षेत्र से एक और वैज्ञानिक स्टीवन गार्सिया भी बिना कोई सुराग छोड़े लापता हो गए. एक के बाद एक टॉप स्पेस और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों का इस तरह गायब होना या मृत मिलना किसी बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश या खुफिया नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है. फिलहाल न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस कड़ियों को जोड़कर इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Melissa CassiusUSAnasaUFO

Trending news

शपथ से पहले भावुक हुए डीके शिवकुमार, बोले- मुश्किल वक्त में गांधी परिवार ने दिया साथ
DK Shivakumar
शपथ से पहले भावुक हुए डीके शिवकुमार, बोले- मुश्किल वक्त में गांधी परिवार ने दिया साथ
तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में मिले जिंदा कारतूस, पूर्वी बर्दवान में मचा हड़कंप
West Bengal news
तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में मिले जिंदा कारतूस, पूर्वी बर्दवान में मचा हड़कंप
ममता का हल्लाबोल: अभिषेक पर हमले के विरोध में करेंगी प्रदर्शन, BJP ने बताया ड्रामा
Mamata Banerjee
ममता का हल्लाबोल: अभिषेक पर हमले के विरोध में करेंगी प्रदर्शन, BJP ने बताया ड्रामा
सालों तक दिल में छेद की बीमारी से जूझती रहीं गुरप्रीत कौर, अब मिला नया जीवन
Punjab news
सालों तक दिल में छेद की बीमारी से जूझती रहीं गुरप्रीत कौर, अब मिला नया जीवन
फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी, यूपी से दबोचे गए TMC के पूर्व विधायक खोकन दास
Khokan Das Arrest
फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी, यूपी से दबोचे गए TMC के पूर्व विधायक खोकन दास
अकाली राज में 22, कांग्रेस राज में 27 वें स्थान पर...भगवंत मान सरकार में नंबर 1 बना
Punjab news
अकाली राज में 22, कांग्रेस राज में 27 वें स्थान पर...भगवंत मान सरकार में नंबर 1 बना
फेसबुक पर आया लड़की का कॉमेंट, दोस्ती हुई फिर '92' देख क्यों ठनका भारतीय का माथा?
jammu news
फेसबुक पर आया लड़की का कॉमेंट, दोस्ती हुई फिर '92' देख क्यों ठनका भारतीय का माथा?
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 'नमामि गोदावरी' को हरी झंडी; तुरंत बनेगा DPR
Namami Godavari
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 'नमामि गोदावरी' को हरी झंडी; तुरंत बनेगा DPR
जम्मू में बवाल! बिना परमिशन प्रदर्शन और भारी पथराव, गुज्जर नेता तालिब हुसैन गिरफ्तार
Jammu
जम्मू में बवाल! बिना परमिशन प्रदर्शन और भारी पथराव, गुज्जर नेता तालिब हुसैन गिरफ्तार
कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष
Rahul Gandhi
कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष