अमेरिका में चीनी सरकार की एक-एक प्रॉपर्टी हो जाएगी जब्त! बेचकर सूद-ब्याज समेत 25 अरब डॉलर वसूलने की तैयारी, दोनों देशों में मच गया घमासान

Missouri $25 billion in COVID damages: अमेरिका के मिसौरी राज्य ने चीन पर 25 अरब डॉलर का बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है. यह मामला कोविड-19 महामारी के शुरुआती दौर से जुड़ा है. मिसौरी का आरोप है कि चीन ने महामारी की शुरुआत में बड़े पैमाने पर PPE किट, मास्क, ग्लव्स और मेडिकल गाउन जमा कर लिए, जिससे उनके राज्य को भारी नुकसान हुआ.

मिसौरी की नई अटॉर्नी जनरल कैथरीन हनावे ने बुधवार को बताया कि राज्य ने अमेरिकी विदेश विभाग से आधिकारिक तौर पर अनुरोध कर दिया है कि वह चीन को नोटिस भेजने में मदद करे. मिसौरी चाहती है कि चीन की उन संपत्तियों को चिन्हित किया जाए जिन पर चीनी सरकार की पूरी या आंशिक हिस्सेदारी है और उन्हें अदालत के निर्णय के आधार पर जब्त किया जा सके.

यह मुकदमा 2020 में तब दायर किया गया था जब दुनिया कोरोना से जूझ रही थी. चीन ने इस केस को शुरू से ही “पूरी तरह बेतुका” कहा था और ट्रायल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था. इसी साल एक अमेरिकी संघीय अदालत ने मिसौरी के पक्ष में फैसला देते हुए नुकसान का अनुमान करीब 8 अरब डॉलर लगाया था, जिसे अमेरिकी कानून के मुताबिक तीन गुना कर दिया गया. ब्याज जोड़ने पर कुल रकम लगभग 25 अरब डॉलर बैठती है.

चीन ने कहा- अमेरिकी अदालतों का हम पर अधिकार नहीं

वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने इस आदेश को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि चीन के महामारी संबंधी कदम राष्ट्रीय संप्रभुता का हिस्सा हैं, इसलिए उन पर अमेरिकी अदालतें फैसला नहीं दे सकतीं. उन्होंने मिसौरी के मुकदमे को “राजनीतिक हथकंडा, बेबुनियाद आरोप और बेहद दुर्भावनापूर्ण प्रयास” बताया.

क्या वाकई मिसौरी चीन से वसूली कर पाएगा?

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी सरकारों पर अमेरिका में मुकदमे चलाना और उनकी संपत्तियां जब्त करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि अमेरिकी संघीय कानून आमतौर पर विदेशी देशों को इस तरह की कार्रवाई से सुरक्षा देता है. मिसौरी की अटॉर्नी जनरल का कहना है कि यह प्रक्रिया लंबी चलेगी, लेकिन “राज्य को महामारी में भारी नुकसान हुआ है और उसका मुआवजा मिलना चाहिए.” मिसौरी फिलहाल उन संपत्तियों की सूची तैयार कर रहा है जो चीन की सरकारी कंपनी या प्रत्यक्ष सरकारी स्वामित्व में आती हैं.

मामले का राजनीतिक पहलू भी मजबूत

यह मुकदमा 2020 में पूर्व अटॉर्नी जनरल एरिक श्मिट ने दायर किया था, जो ट्रंप समर्थक रहे हैं और बाद में सीनेटर बने. उनके बाद अटॉर्नी जनरल बने एंड्रयू बेली भी ट्रंप के करीबी माने जाते हैं. अब कैथरीन हनावे इस केस को आगे बढ़ा रही हैं. अमेरिकी राजनीति में चीन के खिलाफ रुख पहले से ही सख्त होता जा रहा है, और मिसौरी का यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है.