US Plane Crash: अमेरिका के मिसौरी से एक बेहद दर्दनाक और रूह कंपा देने वाले हादसे की खबर सामने आ रही है. रविवार सुबह करीब 11:30 बजे बेट्स काउंटी के एक लोकल एयरपोर्ट से स्काईडाइविंग के लिए उड़ान भरने वाला एक सिंगल-इंजन विमान टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद पास के ही एक खेत में क्रैश हो गया.
इस भयावह हादसे में विमान के पायलट और उसमें सवार सभी 11 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई. अधिकारियों ने कुल 12 मौतों की पुष्टि की है. सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि रनवे के पास मौजूद कई पीड़ितों के परिजनों ने इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों के सामने घटते देखा.
बटलर मेमोरियल एयरपोर्ट के एक्टिंग मैनेजर और इमरजेंसी मैनेजमेंट डायरेक्टर डेनिस जैकब्स ने बताया कि यह प्राइवेट विमान 'स्काईडाइव कैनसस सिटी' कंपनी द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था. विमान ने जैसे ही आसमान में जाने के लिए बाईं ओर टर्न लिया, अचानक उसकी पावर (इंजन की ताकत) कम होने लगी. जैकब्स के अनुसार, ऐसा लग रहा था कि इंजन फेल होने के बाद पायलट विमान को पास के ही हाईवे पर सुरक्षित लैंड कराने की कोशिश कर रहा था. लेकिन तभी प्लेन हवा में पूरी तरह संतुलन खोना हो गया और सीधे नाक के बल खेत में जा गिरा. गिरते ही विमान में भीषण आग लग गई. क्रैश की सूचना मिलते ही इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स ने मौके पर पहुंचकर मलबे में लगी आग को बुझाया, लेकिन तब तक सब कुछ खाक हो चुका था.
हादसे का शिकार हुआ विमान पैसिफिक एयरोस्पेस का '750XL' मॉडल था, जिसे साल 2010 में बनाया गया था. यह मॉडल दुनिया भर में स्काईडाइविंग, मेडिकल इमरजेंसी और एरियल सर्वे के लिए काफी भरोसेमंद माना जाता है क्योंकि यह छोटे रनवे से भी 1800 किलोग्राम से ज्यादा वजन लेकर उड़ सकता है.
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई थी, जबकि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) की एक स्पेशल टीम हादसे की तकनीकी वजहों का पता लगाने के लिए रास्ते में थी. इस बीच, 'स्काईडाइव कैनसस सिटी' कंपनी के प्रबंधन ने इस हादसे पर अभी मीडिया से कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया है.