पानी नहीं इन 5 जगहों पर बरसती है आग, गर्मी इतनी की AC-कूलर भी पिघल जाएंगे; इंसानों के लिए एक पल भी टिकना मुश्किल

Most Hottest Places In The World: भारत के कई शहरों में इन दिनों भीषण गर्मी हो रही है. अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से पार हो रहा है. वहीं मौसम विभाग ने कई जगहों पर हीटवेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया है. गर्मी बढ़ने से हीटवेव का खतरा अधिक रहता है, जिससे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. क्या आप जानते हैं कि दुनिया की ये 5 जगहें सबसे गर्म रहती हैं. यहां इतनी गर्मी है कि लोगों के लिए 2 घंटे तक रुकना भी मुश्किल है.

डैथ वैली, (अमेरिका)

अमेरिका के कैलिफॉर्निया में स्थित डेथ वैली को दुनिया की सबसे गर्म जगह माना जाता है. यहां 10 जुलाई 1913 को 56.7 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था. डेथ वैली में गर्मी के दिनों में औसत दैनिक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. यहां 15 जुलाई 1972 को तापमान 93.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था, जो अबतक का सबसे ज्यादा तापमान है.

केबिली (ट्यूनीशिया)

अफ्रीका के ट्यूनीशिया में स्थित केबिली भी दुनिया की सबसे ग्रम जगहों में से एक है. यहां 7 जुलाई 1931को तापमान 55 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक ये जगह दुनिया के सबसे ज्यादा तापमान वाले स्थानों में से एक है. यहां गर्मी में जहां 50 डिग्री तक तापमान पहुंचता है, तो वहीं सर्दियों में रात को तापमान -5 डिग्री तक गिरता है.

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अहवाज (ईरान)

दक्षिण-पश्चिम ईरान में स्थित अहवाज में में भीषण गर्मी पड़ती है. यहां जून 2017 में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच चुका है. अहवाज में गर्मियों में रेतीले तूफान और धूल भरी आंधियां होती है. खासतौर से मई और सितंबर के बीच यहां सबसे ज्यादा गर्मी देखी जाती है.

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मित्रिबाह (कुवैत)

कुवैत के मित्रिबाह को एशिया की सबसे गर्म जगहों में से एक माना जाता है. इस जगह पर 21 जुलाई साल 2016 में 53.9 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ सबसे ज्यादा गर्मी मापी गई थी. मित्रिबाह में इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि इससे आपकी स्किन झुलस सकती है.

तिरत त्सवी (इजरायल)

इजरायल के इस शहर में 21 जून साल 1942 को तापमान 54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. इजरायल-जॉर्डन बॉर्डर के पास स्थित तिरत त्सवी जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित है. गर्मी के चलते यहां की आबादी भी बेहद है. साल 2021 तक यहां केवल 975 लोग ही थे.