मॉडल का आरोप, काम के लिए एजेंसी के डायरेक्टर के साथ सोने को मजबूर किया गया

वॉशिंगटन: ग्लैमर इंडस्ट्री के काले राज को एक अमेरिकी मॉडल (US Model) ने उजागर किया है. यूएस की टॉप मॉडल्स में शुमार रहीं निक्की डुबोस (Nikki DuBose) ने आरोप लगाया है कि मॉडलिंग का काम पाने के बदले उन्हें अपनी एजेंसी के डायरेक्टर के साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया गया था. मॉडल ने कहा कि जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन्हें काम मिलना बंद हो गया.

वजन घटाने का भी था दबाव

निक्की डुबोस को साल 2000-2005 के दौरान ग्लैमर इंडस्ट्री की टॉप मॉडल्स (Top Models) में गिना जाता था. वो मैक्सिम और ग्लैमर जैसी मैगजीन के कवर पेज पर भी आ चुकी हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में अमेरिकी मॉडल ने अपनी जिंदगी के बुरे अनुभवों के बारे में विस्तार से बताया. निक्की ने यह भी कहा कि एजेंसी ने उनके इटिंग डिस्ऑर्डर का फायदा उठाया और उनकी मेंटल-फिजिकल हेल्थ की परवाह नहीं की. निक्की ने आरोप लगाया कि उन पर पतला दिखने के लिए दबाव डाला गया. एक समय तो उनका वजन सिर्फ 40 किलो हो गया था.

Drugs देकर किया Rape

मॉडल निक्की ने यह भी कहा कि एक लंच इवेंट में उन्हें ड्रग्स दी गई फिर उनका रेप किया गया. निक्की डुबोस ने Washed Away: From Darkness to Light नाम से एक किताब भी लिखी है. किताब में उन्होंने बताया है कि 17 सालों तक उन्होंने एब्यूज और डिप्रेशन सहित कई समस्याओं का सामना किया. कई बार उन्होंने सुसाइड की कोशिश भी की. मॉडल ने कहा, ‘मुझ पर एजेंसी के निदेशक के साथ कई बार सोने के लिए दबाव डाला गया. जब मैंने ये किया तो काम मिला. लेकिन जब मैंने नहीं किया, तो काम मिलना बंद हो गया.'

‘मॉडलिंग इंडस्ट्री हानिकारक’

निक्की ने मॉडलिंग को मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक इंडस्ट्री बताया. उन्होंने कहा कि एक समय वह नशे की आदी हो गई थीं. कई तरह की बीमारियों ने उन्हें चपेट में ले लिया था. फिर धीरे-धीरे उन्होंने खुद को संभाला. बता दने कि निक्की ने 2012 में मां की मृत्यु के बाद मॉडलिंग इंडस्ट्री को छोड़ दिया था वर्तमान में वह लाइव ईडी फ्री नामक एक ईटिंग डिसऑर्डर से उबरने वाली कोचिंग सेवा की संस्थापक हैं.