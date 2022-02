कोरोना के खिलाफ मिला एक और हथियार, मॉडर्ना की स्पाइकवैक्स के पूर्ण इस्तेमाल को US में मंजूरी

वॉशिंगटन: मॉडर्ना (Moderna) की स्पाइकवैक्स वैक्सीन (Spikevax Vaccine) को अमेरिका में पूर्ण स्वीकृति मिल गई है. यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (US Food and Drug Administration) ने सोमवार को बताया कि स्पाइकवैक्स को फुल अप्रूवल दे दिया गया है. पहले इस वैक्सीन को अमेरिका में सिर्फ इमरजेंसी इस्तेमाल (Emergency Use) की मंजूरी दी गई थी. FDA का कहना है कि वैक्सीन गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों पर खरी उतरी है.

‘सभी मानकों को पूरा करती है वैक्सीन’

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, FDA के कार्यकारी आयुक्त जेनेट वुडकॉक (Janet Woodcock) ने एक बयान में कहा कि लोग आश्वस्त हो सकते हैं कि स्पाइकवैक्स (Spikevax) अमेरिका में इस्तेमाल के लिए अनुमोदित किसी भी टीके के लिए आवश्यक सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिए एफडीए के उच्च मानकों को पूरा करती है.

केवल इन लोगों को लगेगा टीका

वुडकॉक ने आगे कहा कि FDA की Spikevax को मंजूरी कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक अहम कदम है. इससे संक्रमण को फैलने से रोकने में इससे मदद मिलेगी. मॉडर्ना (Moderna) ये वैक्सीन केवल 18 वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी. बता दें कि 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए फाइजर के टीके को एफडीए द्वारा अगस्त के अंत में स्वीकृति दी गई थी.

14, 287 लोगों पर हुआ था ट्रायल

FDA के कार्यकारी आयुक्त ने उम्मीद जताई कि मॉडर्ना वैक्सीन को मिली मंजूरी लोगों में टीका लगाने का फैसला लेने में अतिरिक्त विश्वास पैदा कर सकती है. वहीं, मॉडर्ना के सीईओ स्टीफन बैंसेल ने एफडीए के इस कदम को कंपनी के लिए मील का पत्थर बताया. गौरतलब है कि मॉडर्ना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को दिसंबर 2020 में मंजूरी मिली थी. स्पाइकवैक्स के क्लीनिकल ट्रायल में 14, 287 लोगों को शामिल किया गया था.