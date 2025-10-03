Advertisement
टैरिफ वॉर के बाद पहली बार मिल सकते है पीएम मोदी और ट्रंप, आसियान सम्मेलन में ट्रेड डील पर बन सकती है बात!

Modi-Trump Meeting: पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है. दोनों नेता अक्टूबर में मलेशिया में आयोजित होने वाले ASEAN शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं. जहां उनके बीच एक बैठक होने की भी संभवना है. बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव बढ़ गया था. हालांकि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत दोबारा शुरू हो गई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 03, 2025, 07:09 PM IST
Modi-Trump Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है. दोनों नेता अक्टूबर में मलेशिया में आयोजित होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN Summit) में हिस्सा ले सकते हैं. जहां उनके बीच एक बैठक होने की भी संभवना है. बता दें, विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस महीने के अंत में मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच संभावित बैठक पर जानकारी दी. यह शिखर सम्मेलन 26-28 अक्टूबर को मलेशिया के कुआलालंपुर में होगा. एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आसियान शिखर सम्मेलन के आयोजन में अभी समय है और संबंधित जानकारी सही समय पर साझा की जाएगी. उन्होंने संकेत दिया कि दोनों नेताओं के बीच बैठक हो सकती है. अगर ऐसा हुआ, तो अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच यह पहली मुलाकात होगी. इस शुल्क के कुल 50% तक पहुंचने के बाद वाशिंगटन ने नई दिल्ली द्वारा रूस से तेल खरीदने को इसका कारण बताया था जिससे भारत के पीछे हटने से इनकार करने पर विवाद शुरू हो गया था.

 26 से 28 अक्टूबर तक होगा आसियान सम्मेलन 

मलेशिया ने भारत को सूचित किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में रहेंगे. हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बारे में अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां जारी हैं. अमेरिका ने भी व्हाइट हाउस या विदेश विभाग की ओर से ट्रम्प की यात्रा पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच संभावित मुलाकात की योजनाएं आकार ले रही हैं क्योंकि वाशिंगटन और दिल्ली ने टैरिफ को लेकर रुके हुए व्यापार समझौते पर काम फिर से शुरू कर दिया है. बता दें, सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी. वार्ता के बाद रुबियो ने भारत को अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण संबंध बताया तथा व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और महत्वपूर्ण खनिजों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया. मोदी और ट्रंप की कुआलालंपुर में मुलाकात होगी या नहीं, यह व्यापार वार्ता की प्रगति पर निर्भर करेगा जिसको अंतिम रूप देने की समय सीमा 26 अक्टूबर है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है.

Modi-Trump meeting

