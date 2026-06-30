/जब सुबह 6 बजे ट्रंप ने PM मोदी को लगाया फोन, एक कॉल ने खोला भारत-US रिश्तों का राज! गोर ने सुनाई कहानी

Modi Trum Gor lates: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दूसरा साल चल रहा है. इस रिजीम में चले टैरिफ वार और ट्रेड डील न हो पाने जैसी बातें अभी लोग भूले भी नहीं थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति के एक हालिया फैसले से सवाल उठा कि क्या भारत-अमेरिका के रिश्तों में तल्खी आ चुकी है. दोनों देशों से बीच क्या वाकई तनाव बढ़ा है, ऐसे कई सवालों का जवाब भारत में अमेरिकी दूत सर्जेई गोर ने दिया है.
गोर ने कहा है कि ऐसे सवाल पूछना या फिर ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है कि भारत-अमेरिका के संबंधों में गिरावट का दौर चल रहा है. गोर ने बीते कुछ महीनों की परिस्थितियों को समझाने के लिए एक कहानी बताई है. जिससे पता चलता है कि भारत-अमेरिका के बीच किसी तरह की कड़वाहट या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है.
सर्जेई गोर ने एक मिसाल देते हुए ऐसे तमाम सवालों का जवाब देते हुए क्या कहानी सुनाई, उसे आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है.
गोर ने इंडो-पैसिफिक कमांड का नाम बदलने को लेकर हुए विवाद और उसके बाद पैदा हो रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि लेटरहेड पर लिखे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता. किसी नई बहस में पड़ने के बजाए यह देखना चाहिए कि अमेरिका असल में क्या कर रहा है. 'इंडो-पैसिफिक कमांड' से 'इंडो' शब्द हटाने को लेकर पैदा हुए विवाद के गोर ने सफाई देते हुए उन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया कि भारत-अमेरिका के बीच संबंध कमजोर हुए हैं.
गोर ने यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए कहा, 'आज भारत किसी भी दूसरे देश की तुलना में अमेरिका के साथ ज्यादा संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहा है. दिल्ली से लेकर वाशिंगटन में बैठे रक्षा अधिकारियों के बीच नियमित बातचीत होती है. द्विपक्षीय दौरे भी लगे रहते हैं, ऐसे में नाम बदलने का इश्यू बनाना सही नहीं है.'
गोर ने ये भी कहा, 'दोनों देशों के बीच रिश्ते कमजोर नहीं मजबूत स्थिति में हैं. राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ संबंधों को बहुत महत्व देते हैं और व्यापार, तकनीक, रक्षा और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'
भारत-अमेरिका के रिश्तों को लेकर लगाई जा रही अटकलों को खारिज करते हुए गोर ने एक कहानी सुनाई. गोर ने कहा, अभी हाल ही की बात है. प्रेसिडेंट ट्रंप मियामी में थे. तभी उनको कुछ याद आया. मैं भी वहीं था. प्रेसिडेंट ने मुझसे कहा चलो पीएम मोदी को फोन करते हैं. मैंने कहा कि सर अभी भारत में सुबह के 6 बज रहे हैं, तब प्रेसिडेंट ने कहा वो (मोदी) जग रहे होंगे. वो (मोदी) मेरी तरह ही हैं. फाइनली फोन लगाया गया. प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत अगले दिन के लिए तय हो गई. इस घटनाक्रम से प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच के रिश्ते की असलियत पता चलती है.'
ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती अहमियत को देखते हुए अमेरिकी फौज की पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर 'इंडो-पैसिफिक कमांड' किया गया था. दूसरे कार्यकाल में इसी जून की शुरुआत में, अमेरिका ने अपनी यूनिफाइड कमांड का पुराना नाम बहाल कर दिया. इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगीं कि भारत के साथ रिश्ते खराब होने की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सैन्य कमांड का नाम बदल दिया है.