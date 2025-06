कौन है अमेरिका में यहूदियों पर आग फेंकने वाला मोहम्मद सबरी सोलिमन? फ्री फिलिस्तीन के लगाए थे नारे

Colorado Firebomb Attack: अमेरिका में कोलोराडो राज्य के बोल्डर शहर में तब अफरा-तफरी मच गई जब एक यहूदी कार्यक्रम में अचानक आग लग गई. यहां मौजूद एक शख्स ने फ्री फिलिस्तीन चिल्लाते हुए वहां मौजूद सभी लोगों पर आग से हमला कर दिया. यह हमला रविवार 1 जून 2025 की दोपहर में हुआ. हमले से शहर की सड़कें चीख-चिल्लाहट और खून से भर गईं थीं.

हमले को बताया टारगेटेड अटैक

अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI ने इसे हमले को टारगेटेड टेरर अटैक बताया है. यानी ये योजना के तहत किया गया आतंकी हमला था. ये हमला तब हुआ जब हर हफ्ते की तरह यहूदी समुदाय के लोग बोल्डर रन फॉर देयर लाइव्स नाम से गाजा में बंदी बनाए गए इजरायली नागरिकों की याद में प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान भीड़ से निकले एक शख्स ने आग फेंकने वाले एक हथियार से आग निकाली, जिससे कई प्रदर्शनकारी झुलस गए.

कौन हैं मोहम्मद सबरी सोलिमन?

हमलावर की पहचान 45 साल के मोहम्मद सबरी सोलिमान के रूप में हुई है. नवर फील्ड ऑफिस के स्पेशल एजेंट इंचार्ज मार्क मिचलेक के मुताबिक मोहम्मद सबरी ने यहूदी प्रदर्शनकारियों के सामने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और फिर वहां हथियार से आग फेंक दी. FBI के मुताबिक यह शख्स इजिप्ट का नागरिक है और 2 साल पहले अमेरिका आने के बाद अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से यहां रह रहा था.

JUST IN: The man who is accused of the Boulder terror attack was in the U.S. illegally and entered into the country under the Biden admin on 8/27/22 through LAX, according to @BillMelugin_.

Six people are in the hospital after Mohamed Sabry Soliman allegedly lit them on fire.… pic.twitter.com/42sBuyWzlu

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 2, 2025