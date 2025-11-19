सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान कर रहे थे ट्रंप से मुलाकात, अचानक ओसामा बिन लादेन की क्यों करने लगे बात?

Mohammed Bin Salman on Osama Bin Laden: सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका दौरे के दौरान ट्रंप ने जमकर बचाव किया. कई बार पत्रकारों ने उनसे तीखे सवाल पूछे और ट्रंप ने हर बार बचाव किया. इसी दौरान 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन का भी जिक्र हुआ, जिसपर ट्रंप जवाब दे ही रहे थे लेकिन इसी बीच मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें को रोककर खुद जवाब देने लगे. इस दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस ने यह भी बताया कि ओसामा 9/11 जैसे हमले से क्या हासिल करना चाहता था.

ABC पत्रकार ने पूछे तीखे सवाल

दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ABC News की रिपोर्टर मैरी ब्रूस को 'terrible reporter' कहकर आलोचना की और धमकी दी कि ABC का ब्रॉडकास्ट लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए. मंगलवार को व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठक के दौरान कुछ रिपोर्टरों को सवाल पूछने दिया गया था. ABC की चीफ व्हाइट हाउस संवाददाता मैरी ब्रूस ने ट्रंप से पूछा कि क्या उनके परिवार का सऊदी अरब में बिजनेस करना ठीक है जबकि वह खुद अमेरिका के राष्ट्रपति हैं?

जमाल खाशोगी से जुड़ा सवाल भी पूछा

इसके बाद उन्होंने सीधे क्राउन प्रिंस से सवाल किया,'अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या आप के इशारे पर हुई थी. 9/11 पीड़ित परिवार नाराज हैं कि आप ओवल ऑफिस में आए हैं. अमेरिकी आपको भरोसेमंद क्यों मानें?'

ट्रंप ने सऊदी में अपने परिवार के बिजनेस का बचाव किया

इस दौरान ट्रंप ने ABC को 'फेक न्यूज' कहा और अपने परिवार के सऊदी बिजनेस का बचाव किया. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट, जो खाशोगी की हत्या में क्राउन प्रिंस की भूमिका बताती है, फाइनल नहीं है और कई लोग खाशोगी को पसंद नहीं करते थे. क्राउन प्रिंस ने कहा कि खाशोगी की मौत 'बहुत दुखद और बहुत गलती थी.

ट्रंप ने चैनल का लाइसेंस रद्द करने दी धमकी

फिर ब्रूस ने तीसरा सवाल किया,'Jeffrey Epstein की फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए व्हाइट हाउस कांग्रेस का इंतजार क्यों कर रहा है? अभी क्यों नहीं जारी करते?' इस पर ट्रंप भड़क गए. उन्होंने कहा कि उन्हें सवाल से नहीं बल्कि ब्रूस के एटिट्यूड से दिक्कत है. ट्रंप ने कहा,'तुम बहुत खराब रिपोर्टर हो, लोग तुम्हारे झूठ को समझ चुके हैं' ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ABC का लाइसेंस छीन लेना चाहिए क्योंकि उनका कवरेज 97% ट्रंप-विरोधी है.'

अमेरिका-सऊदी रिश्ते खराब करना चाहता था ओसामा

इसके अलावा जब 9/11 को लेकर जवाब दे रहे थे तभी मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें रोकते हुए खुद मोर्चा संभाल लिया और जवाब देना शुरू कर दिया. मोहम्मद बिन सलमान ने कहा,'हमें वास्तविकता पर ध्यान देना चाहिए. सीआईए के दस्तावेजों के मुताबिक ओसामा बिन लादेन ने उस हमले में सऊदी लोगों का इस्तेमाल एक ही मुख्य मकसद से किया था और वो मकसद था दोनों देशों के रिश्ते को खत्म करना.'

US-सऊदी रिश्तों के लिए बुरा है चरमपंथ

सलमान ने आगे कहा,'इसलिए जो भी इसे मानता है इसका मतलब है कि वह इस रिश्ते को खत्म करने के ओसामा बिन लादेन के मकसद में मदद कर रहा है. वह जानता है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच मजबूत संबंध चरमपंथ के लिए बुरा है. यह आतंकवाद के लिए बुरा है.' क्राउन प्रिंस ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जोर देकर कहा कि हमें उन्हें गलत साबित करना होगा और अपने रिश्ते मजबूत करते रहना होगा. यह दुनिया की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.'