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'भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाले हिंदू नहीं...', न्यूयॉर्क में बोले RSS चीफ मोहन भागवत

Mohan Bhagwat Speech On Hindu-Muslims: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका में आयोजित एक इवेंट में कहा कि अगर कोई हिंदू यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह हिंदुत्व की मूल भावना को नहीं समझता.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 30, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 07:12 AM IST
'भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाले हिंदू नहीं...', न्यूयॉर्क में बोले RSS चीफ मोहन भागवत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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