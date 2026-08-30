'भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाले हिंदू नहीं...', न्यूयॉर्क में बोले RSS चीफ मोहन भागवत

मोहन भागवत ने कार्यक्रम में कहा कि भारतीय परंपरा में लंबे समय से यह विचार रहा है कि भले ही धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत एक ही है और सत्य भी एक है. मानवता इसी सत्य की उपज है. उन्होंने कहा कि RSS की यह जिम्मेदारी है कि वह विश्व के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों को यह समझाए कि विविधताओं के बावजूद मानवता एक ही है. मोहन भागवत ने RSS के हिंदू राष्ट्र पर विचार को लेकर कहा,' अगर कोई हिंदू यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह हिंदुत्व की मूल भावना को नहीं समझता.' उन्होंने कहा कि हिंदू विचारधारा में सत्य तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, लेकिन उनका आखिरी लक्ष्य एक ही है.