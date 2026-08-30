'भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाले हिंदू नहीं...', न्यूयॉर्क में बोले RSS चीफ मोहन भागवत

Mohan Bhagwat Speech On RSS Event: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के चीफ मोहन भागवत ने शनिवार ( 29 अगस्त 2026) को न्यूयॉर्क में 'वन वर्ल्ड, वन ह्यूमैनिटी' कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति यह मानता है कि देश में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए वह हिंदू नहीं हो सकता.
मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुत्व मुसलमानों के बिना भारत की कल्पना नहीं करता और अगर आप खुद को हिंदू कहना चाहते हैं, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि सभी रास्ते अलग-अलग होते हैं. सभी के धार्मिक अनुशासन और पूजा-पद्धतियां भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अंतिम सत्य और मानवता एक ही है. इंसानों के बीच कोई भेदभाव नहीं है.
मोहन भागवत ने कार्यक्रम में कहा कि भारतीय परंपरा में लंबे समय से यह विचार रहा है कि भले ही धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत एक ही है और सत्य भी एक है. मानवता इसी सत्य की उपज है. उन्होंने कहा कि RSS की यह जिम्मेदारी है कि वह विश्व के अलग-अलग हिस्सों में जाकर लोगों को यह समझाए कि विविधताओं के बावजूद मानवता एक ही है. मोहन भागवत ने RSS के हिंदू राष्ट्र पर विचार को लेकर कहा,' अगर कोई हिंदू यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह हिंदुत्व की मूल भावना को नहीं समझता.' उन्होंने कहा कि हिंदू विचारधारा में सत्य तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, लेकिन उनका आखिरी लक्ष्य एक ही है.
मोहन भागवत ने इवेंट में लोगों को संबोधित करते हुए कहा,' कई भारतीय परंपराओं में अलग-अलग नाम हैं, लेकिन सच्चाई ही हम सबको जोड़ती है. हमारे शरीर, पहनावे और पूजा-पद्धतियां भले ही अलग-अलग हों, लेकिन जैसे एक ही धागे में पिरोई गई माला के मोती होते हैं, वैसे ही यह आत्मा हर किसी में है और यह हम सबको जोड़ती है.'
RSS चीफ मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर में आयोजित 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' इवेंट में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को लेकर कहा,' अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों का अपनी कर्मभूमि के प्रति एक कर्तव्य है और उन्हें उसे पूरा करना चाहिए. उन्हें अपनी कर्मभूमि के प्रति वफादार रहना चाहिए, चूंकि भारत उनकी जन्मभूमि है, इसलिए अगर वे कुछ करना चाहते हैं, तो अपनी कर्मभूमि के प्रति कर्तव्य पूरा करने के बाद ऐसा कर सकते हैं. ऐसा करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है. आपकी जन्मभूमि आपसे यह उम्मीद करती है कि आप उन मूल्यों के अनुसार जिएं जो उसने आपको सिखाए हैं.'