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'मोहसिन नकवी सबसे ताकतवर मंत्री, PM शहबाज की भी नहीं सुनते', ख्वाजा आसिफ ने खोल डाली अपनी ही सरकार की पोल

Mohsin Naqvi Controversy Story: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी ही सरकार की पोल खोल डाली है. एक इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि मोहसिन नकवी इस सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री है. कई मामलों में तो वे PM शहबाज की भी नहीं सुनते. इसके बावजूद वे शिकायत करते हैं कि सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 04, 2026, 01:03 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:03 AM IST
'मोहसिन नकवी सबसे ताकतवर मंत्री, PM शहबाज की भी नहीं सुनते', ख्वाजा आसिफ ने खोल डाली अपनी ही सरकार की पोल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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