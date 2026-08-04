'मोहसिन नकवी सबसे ताकतवर मंत्री, PM शहबाज की भी नहीं सुनते', ख्वाजा आसिफ ने खोल डाली अपनी ही सरकार की पोल

Khawaja Asif's statement on Mohsin Naqvi: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बारे में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि नकवी इस सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री हैं, जो कई मामलों में प्रधानमंत्री को भी जवाबदेह नहीं हैं. गृह मंत्री होने के बावजूद मोहसिन नकवी व्यवस्था (सिस्टम) का हिस्सा नहीं हैं. कैबिनेट की बैठकों में भी नकवी को केवल दो या तीन बार ही देखा गया है. वे संसद में भी महज सात या आठ बार ही आए होंगे.
टीवी कार्यक्रम 'नया पाकिस्तान' में आसिफ ने चुटकी लेते हुए कहा, 'अब अगर मोहसिन नकवी भी शिकायत कर रहे हैं, तो फिर हम सभी को घर चले जाना चाहिए. नकवी साहब, कृपया नाराज न होना!'
बातचीत के दौरान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के चुनावों का जिक्र करते हुए ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि आजाद कश्मीर के चुनावों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के उम्मीदवारों का समर्थन किया है.
बताते चलें कि मोहसिन नकवी हाल के दिनों में अपने उस बयान को लेकर भी भारी विवादों में घिरे हुए हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में प्रशासनिक दक्षता के नाम पर नए राज्यों या प्रांतों के गठन की बात कही थी. नकवी ने कहा था कि पंजाब या दूसरे क्षेत्रों का पुनर्गठन करके नए प्रांत बनाए जाने चाहिए. सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ-साथ सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगियों ने भी इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया.
आलोचकों का कहना था कि पाकिस्तान जब पहले से ही गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है. ऐसे में नए प्रांतों का संवेदनशील मुद्दा छेड़ने से प्रांतीय असंतोष और भड़क सकता है.
पाकिस्तान की राजनीति को नजदीक से देखने वाले एक्सपर्टों के मुताबिक, मोहसिन नकवी का राजनीतिक सफर और कामकाज शुरू से ही विवादों के घेरे में रहा है. जब वे पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे तो विपक्षी दलों ने उन पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए गए थे.
इसके बाद उन्हें देश का गृह मंत्री बनाया गया. साथ ही उन्हें 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड' (PCB) का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया. एक ही समय में दो अहम पद संभालने पर विपक्षी दलों ने उन पर हितों के टकराव का आरोप लगाया था. वे देश के गृह मंत्री हैं. इसके बावजूद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते आतंकी हमलों से निपटने में पाकिस्तान बुरी तरह असफल रहा है. इसे लेकर उनकी अक्सर आलोचना होती रही है.