'मोहसिन नकवी सबसे ताकतवर मंत्री, PM शहबाज की भी नहीं सुनते', ख्वाजा आसिफ ने खोल डाली अपनी ही सरकार की पोल

Khawaja Asif's statement on Mohsin Naqvi: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश के गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बारे में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि नकवी इस सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री हैं, जो कई मामलों में प्रधानमंत्री को भी जवाबदेह नहीं हैं. गृह मंत्री होने के बावजूद मोहसिन नकवी व्यवस्था (सिस्टम) का हिस्सा नहीं हैं. कैबिनेट की बैठकों में भी नकवी को केवल दो या तीन बार ही देखा गया है. वे संसद में भी महज सात या आठ बार ही आए होंगे.