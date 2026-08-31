/मोजतबा ने मुस्लिम देशों से की एकजुटता की अपील, कुछ ही घंटे बाद US ने कर दिया बड़ा हमला, लारक द्वीप को किया तबाह

इस संदेश के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने उसके द्वीप पर दो जगह मिसाइल हमले करके कई सैनिकों को मार गिराया. जिस पर ईरान ने भी पलटवार किया. इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष एक बार फिर भड़कने की आशंका बढ़ गई है. इस हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने होर्मुज में नई बारूदी समुद्री सुरंगे बिछाने की कोशिश की तो वह उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा.