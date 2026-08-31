/मोजतबा ने मुस्लिम देशों से की एकजुटता की अपील, कुछ ही घंटे बाद US ने कर दिया बड़ा हमला, लारक द्वीप को किया तबाह

US attack on Larak Island Hindi news: अमेरिका ने करीब एक महीने से बनी शांति को भंग करते हुए एक बार फिर ईरान को निशाना बनाया. ओमान की खाड़ी के पास तैनात अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में स्थिति ईरान के लारक द्वीप (Larak Island) पर दो ईरानी मिसाइल लॉन्च सिस्टमों पर हमला किया. ईरान ने भी पलटवार करते हुए जॉर्डन में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया.
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका सेना की मध्य कमान ने ईरान पर नए हमलों की पुष्टि की है. सेना के एक अधिकारी ने कहा कि सोमवार तड़के अमेरिकी सेना ने लारक द्वीप पर बने दो ईरानी मिसाइल लॉन्चरों पर हमला किया. यह हमला तब किया गया, जब IRGC के जवानों को होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट दागने की तैयारी करते देखा गया था."
IRGC ने भी इन हमलों की पुष्टि की और बताया कि अटैक में उसके कई सैन्यकर्मी और नागरिक मारे गए हैं. जबकि कई घायल हुए हैं. ईरानी सरकारी मीडिया ने गार्ड्स के हवाले से चेतावनी दी कि दुश्मनों को इस हमले का अंजाम भुगतना होगा. उन्हें अटैक की सख्त सजा दी जाएगी.
बता दें कि ईरान का लारक द्वीप, होर्मुज द्वीप के दक्षिण और केशम द्वीप के पूर्व में स्थित है. यह ईरान की राजधानी तेहरान से दक्षिण-पूर्व दिशा में करीब 1,100 किलोमीटर दूर है.
रविवार को यह हमला ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई द्वारा पूरे क्षेत्र के मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील करने के कुछ घंटे बाद हुआ.
ईरान पर यह हमला उसके सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई की ओर से मुस्लिम देशों से की गई अपील के बाद हुआ. पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर मोजतबा ने लिखित संदेश जारी किया.
U.S. Sailors conduct night flight operations aboard USS George Washington (CVN 73) as the ship sails in regional waters supporting operations in the Middle East. pic.twitter.com/C7Iqpe0acn
— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 30, 2026
अपने संदेश में मोजतबा ने कहा, 'इस्लामिक राष्ट्रों की समस्याओं का समाधान एकजुटता, मित्रता और सहयोग में है. कोई भी व्यक्ति, किसी भी पद पर हो, जो ऐसा कुछ भी करता है जिससे मुसलमानों के बीच विभाजन होता है तो वह इस्लाम के दुश्मनों के उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है.'
मोजतबा ने आगे कहा, 'आइए, अपने असली दुश्मन को पहचानें. उसकी योजना को समझें और उसका मुकाबला करें.'
इस संदेश के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने उसके द्वीप पर दो जगह मिसाइल हमले करके कई सैनिकों को मार गिराया. जिस पर ईरान ने भी पलटवार किया. इससे मिडिल ईस्ट में संघर्ष एक बार फिर भड़कने की आशंका बढ़ गई है. इस हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने होर्मुज में नई बारूदी समुद्री सुरंगे बिछाने की कोशिश की तो वह उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगा.