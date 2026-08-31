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मोजतबा ने मुस्लिम देशों से की एकजुटता की अपील, कुछ ही घंटे बाद US ने कर दिया बड़ा हमला, लारक द्वीप को किया तबाह

US attack on Larak Island news: पैगंबर के जन्मदिन पर मोजतबा खामेनेई ने सभी मुस्लिम देशों से एकजुटता की अपील की थी. इस अपील के कुछ ही घंटे बाद US ने उस पर फिर बड़ा हमला कर दिया. हमले में ईरान का लारक द्वीप तबाह हो गया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 31, 2026, 05:53 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 05:53 AM IST
मोजतबा ने मुस्लिम देशों से की एकजुटता की अपील, कुछ ही घंटे बाद US ने कर दिया बड़ा हमला, लारक द्वीप को किया तबाह

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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