मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच ईरान को मिला नया लीडर, फैसले से खुश नहीं ट्रंप, अब किस दिशा में जाएगी जंग?

Trump on Iran New Supreme Leader: ईरान ने मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त कर लिया है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वे इस फैसले से खुश नहीं हैं और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के मिलकर इस युद्ध की दिशा तय करेंगे. साथ ही उन्होंने नए सुप्रीम लीडर को टारगेट करने की भी बात कही.
Middle East War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के चुने जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. रविवार (8 मार्च) को उन्होंने बताया कि वे ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव से खुश नहीं हैं. फॉक्स न्यूज के एंकर ब्रायन किल्मीड के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस फैसले पर उनसे कहा कि "मैं खुश नहीं हूं." वहीं, द टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस चुनाव पर कुछ भी डिटेल में कहने पर मना कर दिया. उन्होंने बस इतना कहा कि, "देखते हैं क्या होता है." वहीं युद्ध खत्म करने की बात पर उन्होंने कहा कि यह फैसला इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ मिलकर आपसी सहमति से लिया जाएगा.
ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव ऐसे समय पर हुआ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि नए नेता के चुनाव में उनकी राय होनी चाहिए. इस बारे में ABC न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "उन्हें हमसे मंजूरी लेनी होगी.. अगर उन्हें हमसे मंजूरी नहीं मिलती है, तो वे ज्यादा समय नहीं टिक पाएंगे. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमें हर 10 साल में फिर से वहीं काम न करना पड़े." उन्होंने आगे कहा कि "मैं नहीं चाहता कि लोगों को पांच साल बाद यही काम दोबारा से करना पड़े या उन्हें परमाणु हथियार रखने की इजाजत मिल जाए." पुराने शासन से जुड़े किसी व्यक्ति को मंजूरी देने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि, "मैं ऐसा करूंगा, एक अच्छा नेता चुनने के लिए मैं ऐसा करूंगा. ऐसे कई लोग हैं, जो योग्य हो सकते हैं."
ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई, दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं. एक बयान में विधानसभा ने कहा कि "आज के सत्र में गहन अध्ययन और विशेषज्ञों की सभा के सम्मानित प्रतिनिधियों के मत के आधार पर अयातुल्ला सैयद मोजतबा हुसैनी खामेनेई को ईरान के इस्लामी गणराज्य की पवित्र व्यवस्था के तीसरे नेता के रूप में नियुक्त और प्रस्तुत किया जाता है."
ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चुनाव को लेकर ट्रंप ने पहले ही संकेत किए थे. उन्होंने युद्ध के दूसरे दिन ही ये संकेत दिया था कि ईरान के अगले नेता का चुनाव शायद वहीं करेंगे. उन्होंने क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के बारे में बात करते हुए कहा था कि वे अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन देश पर शासन करने के लिए ईरान के अंदर के ही किसी व्यक्ति की जरूरत है. वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि ईरान का नेतृत्व करने के लिए उनके पास "तीन अच्छे ऑप्शन हैं", हालांकि उन्होंने उनके नाम नहीं बताएं थे.
वहीं इजरायल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को चेतावनी दी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इजरायली सेना ने फारसी भाषा में लिखा कि, "उत्तराधिकारी चयन बैठक में भाग लेने का इरादा रखने वाले सभी लोगों को हम चेतावनी देते हैं कि हम आपको निशाना बनाने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे. यह एक चेतावनी है." वहीं इजरायल रक्षा बलों ने लिखा, "तानाशाह खामेनेई के खात्मे के बाद, ईरानी आतंकवादी शासन फिर से संगठित होने और एक नया सुप्रीम लीडर चुनने की कोशिश कर रहा है. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इजरायल राज्य की लंबी पहुंच उत्तराधिकारी और उसे नियुक्त करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति का पीछा करना जारी रखेगी." IDF ने उत्तराधिकारी के चुनाव सत्र में भाग लेने वालों को भी चेतावनी दी है.
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को दस दिन हो गए हैं. इसकी शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और कई बड़े अधिकारियों की मौत हो गई. वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों पर ड्रोन हमले किए.