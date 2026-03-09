Advertisement
trendingNow13134675
Hindi Newsदुनियामिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच ईरान को मिला नया लीडर, फैसले से खुश नहीं ट्रंप, अब किस दिशा में जाएगी जंग?

मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच ईरान को मिला नया लीडर, फैसले से खुश नहीं ट्रंप, अब किस दिशा में जाएगी जंग?

Trump on Iran New Supreme Leader: ईरान ने मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त कर लिया है, जिसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वे इस फैसले से खुश नहीं हैं और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के मिलकर इस युद्ध की दिशा तय करेंगे. साथ ही उन्होंने नए सुप्रीम लीडर को टारगेट करने की भी बात कही. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 09, 2026, 02:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच ईरान को मिला नया लीडर, फैसले से खुश नहीं ट्रंप, अब किस दिशा में जाएगी जंग?

Middle East War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के चुने जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. रविवार (8 मार्च) को उन्होंने बताया कि वे ईरान के नए सुप्रीम लीडर के चुनाव से खुश नहीं हैं. फॉक्स न्यूज के एंकर ब्रायन किल्मीड के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस फैसले पर उनसे कहा कि "मैं खुश नहीं हूं." वहीं, द टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस चुनाव पर कुछ भी डिटेल में कहने पर मना कर दिया. उन्होंने बस इतना कहा कि, "देखते हैं क्या होता है." वहीं युद्ध खत्म करने की बात पर उन्होंने कहा कि यह फैसला इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ मिलकर आपसी सहमति से लिया जाएगा. 

सुप्रीम लीडर के चुनाव से पहले क्या बोले ट्रंप?

ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चुनाव ऐसे समय पर हुआ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि नए नेता के चुनाव में उनकी राय होनी चाहिए. इस बारे में ABC न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "उन्हें हमसे मंजूरी लेनी होगी.. अगर उन्हें हमसे मंजूरी नहीं मिलती है, तो वे ज्यादा समय नहीं टिक पाएंगे. हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमें हर 10 साल में फिर से वहीं काम न करना पड़े." उन्होंने आगे कहा कि "मैं नहीं चाहता कि लोगों को पांच साल बाद यही काम दोबारा से करना पड़े या उन्हें परमाणु हथियार रखने की इजाजत मिल जाए." पुराने शासन से जुड़े किसी व्यक्ति को मंजूरी देने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि, "मैं ऐसा करूंगा, एक अच्छा नेता चुनने के लिए मैं ऐसा करूंगा. ऐसे कई लोग हैं, जो योग्य हो सकते हैं."

कौन हैं नए ईरान के नए सुप्रीम लीडर?

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई, दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं. एक बयान में विधानसभा ने कहा कि "आज के सत्र में गहन अध्ययन और विशेषज्ञों की सभा के सम्मानित प्रतिनिधियों के मत के आधार पर अयातुल्ला सैयद मोजतबा हुसैनी खामेनेई को ईरान के इस्लामी गणराज्य की पवित्र व्यवस्था के तीसरे नेता के रूप में नियुक्त और प्रस्तुत किया जाता है."

Add Zee News as a Preferred Source

कौन थे ट्रंप के तीन अच्छे ऑप्शन?

ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चुनाव को लेकर ट्रंप ने पहले ही संकेत किए थे. उन्होंने युद्ध के दूसरे दिन ही ये संकेत दिया था कि ईरान के अगले नेता का चुनाव शायद वहीं करेंगे. उन्होंने क्राउन प्रिंस रजा पहलवी के बारे में बात करते हुए कहा था कि वे अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन देश पर शासन करने के लिए ईरान के अंदर के ही किसी व्यक्ति की जरूरत है. वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि ईरान का नेतृत्व करने के लिए उनके पास "तीन अच्छे ऑप्शन हैं", हालांकि उन्होंने उनके नाम नहीं बताएं थे.

इजरायल ने सुप्रीम लीडर को किया टारगेट 

वहीं इजरायल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को चेतावनी दी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इजरायली सेना ने फारसी भाषा में लिखा कि, "उत्तराधिकारी चयन बैठक में भाग लेने का इरादा रखने वाले सभी लोगों को हम चेतावनी देते हैं कि हम आपको निशाना बनाने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे. यह एक चेतावनी है." वहीं इजरायल रक्षा बलों ने लिखा, "तानाशाह खामेनेई के खात्मे के बाद, ईरानी आतंकवादी शासन फिर से संगठित होने और एक नया सुप्रीम लीडर चुनने की कोशिश कर रहा है. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इजरायल राज्य की लंबी पहुंच उत्तराधिकारी और उसे नियुक्त करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति का पीछा करना जारी रखेगी." IDF ने उत्तराधिकारी के चुनाव सत्र में भाग लेने वालों को भी चेतावनी दी है. 

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को दस दिन हो गए हैं. इसकी शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था. इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और कई बड़े अधिकारियों की मौत हो गई. वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों पर ड्रोन हमले किए.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Iran supreme Leader

Trending news

जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
jammu kashmir news
जंग के बीच बंदरगाह पर फंसा लाखों टन बासमती चावल,युद्ध ने रोकी कारोबारियों की रफ्तार
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
india iran news
सभापति ने खरगे से हाथ जोड़ा... शोर के बीच ईरानी युद्धपोत पर जयशंकर ने क्या बताया?
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
Droupadi Murmu
नारी से नारायणी! मंगलाचरण से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय महिलाओं ने दिखाया दम
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
Lok Sabha
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, क्या है प्रक्रिया; कब-कब आया ये प्रस्ताव?
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
akasa airlines
दिल्ली से गोवा जा रही फ्लाइट के टॉयलेट में 'बीड़ी' पीते पकड़ा गया शख्स, केस दर्ज
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: विपक्ष सदन नहीं चलाना चाहता...विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद बोले रिजिजू
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
Supreme Court News
'लोअर कास्ट की महिलाओं से सेक्सुअल रिलेशन...' नई गाइडलाइंस क्यों तैयार करा रहा SC?
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात