पहले दिन खामेनेई का खात्मा, 10वें दिन मोजतबा की ताजपोशी... मिसाइलों की जंग क्या तीसरा विश्व युद्ध कराकर ही मानेंगी?

Hindi Newsदुनियापहले दिन खामेनेई का खात्मा, 10वें दिन मोजतबा की ताजपोशी... मिसाइलों की जंग क्या तीसरा विश्व युद्ध कराकर ही मानेंगी?

Israel-Iran War Timeline: अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. इस जंग का आज 10वां दिन है, जिसमें खामेनेई की मौत से लेकर खाड़ी देशों में ईरानी हमले और इरान के अगले सुप्रीम लीडर चुने जाने तक का सफर है. इस जंग में दूर-दूर तक पश्चिम एशिया में तनाव कम होने का संकेत नहीं मिल रहा है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 09, 2026, 08:37 PM IST
Iran-Israel War: ईरान-इजरायल के बीच जंग 10वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, हालांकि मध्य एशिया में बना तनाव अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. बताया जा रहा है कि 28 फरवरी 2026 में इस संघर्ष की शुरुआत से लेकर अबतक ईरान में लगभग 1,332 लोग मारे जा चुके हैं. इस जंग की चपेट में पूरा पश्चिम एशिया आ चुका है. जानते हैं कि जंग में 10 दिन के अंदर अबतक क्या-क्या हुआ?  

पहला दिन (28 फरवरी, 2026)  

अमेरिका-इजरायल ने मिलकर ईरान पर संयुक्त हवाई हमला किया, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के कुछ सदस्यों की मौत हुई. मरने वालों में ईरानी रक्षा मंत्री नासिरजादेह, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मूसावी और ईरान के पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ और सिक्योरिटी एडवाइजर अली शमखानी शामिल थे. इस हमले में इजरायल-अमेरिका ने ईरान के तेहरान, कोम, करमानशाह, इस्फहान और कराज जैसे कई शहरों को भी निशाना बनाया. ईरान ने भी इन हमलों के जवाब में कई देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसों पर हमला किया.    

दूसरा दिन (1 मार्च 2026) 

जंग के दूसरे दिन अमेरिका-इजरयाल ने तेहरान में अस्पतालों और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) के हेडक्वार्टर पर हमले किए. इसके अलावा उन्होंने नतांज शहर को भी निशाना बनाया. इजरायली सेना ने लेबनान के बेरूत पर बमबारी की, जिसमें हिज्बुल्लाह के इंटेलिजेंस चीफ हुसैन मकलद मारा गया. ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने महत्वपूर्ण ऑयल ट्रांसपोर्टेशन रूट होर्मुज जलडमरूमध्य के पास जहाजों पर हमला किया. इससे ग्लोबल ट्रेड और पावर सप्लाई प्रभावित हुई. इस हमले में कई टैंकर क्षतिग्रस्त हुए. 

ये भी पढ़ें- फारस की खाड़ी में ईरान के छोटे से द्वीप पर अब तक क्यों नहीं पड़ी ट्रंप की नजर? जानिए खार्ग की खूबियां 

 

तीसरा दिन (2 मार्च 2026) 

खामेनेई की हत्या के प्रतिशोध में हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हमले किए. इसके अलावा ईरान ने कुवैत में US एंबेसी और बहरीन पोर्ट पर हवाई हमले किए. यरूशलम, दुबई, अबू धाबी, दोहा और बहरीन के मनामा में ईरानी मिसाइलों से विस्फोट हुआ. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद कतर ने LNG और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की.  

चौथा दिन (3 मार्च 2026) 

ईरान ने सऊदी अरब में रियाद के कई इलाकों और  US एंबेसी पर ड्रोन से हमला किया. अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले जारी रखे, खासकर उसके न्यूक्लियर प्लांट्स और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया. इजरायल ने लेबनान में भी हिज्बुल्लाह को निशाना बनाकर कई हमले किए. जंग के चौथे दिन पीएम मोदी ने सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान, बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से फोन पर बातचीत की.  

पांचवा दिन (4 मार्च 2026) 

अमेरिका-इजरायल ने ईरान पर हवाई हमले जारी रखे. वहीं इजरायल ने लेबनान के कई हिस्सों पर भी बमबारी की. इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत IRIS डेना पर हमला कर उसे डुबो दिया, जिसमें सवार 180 लोगों में से 87 लोगों की मौत हो गई. ईरान ने दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आयोजित सार्वजनिक समारोह को स्थगित किया.  

ये भी पढ़ें- प्रैंक बना जानलेवा! मैथ्स टीचर के आंगन में टॉयलेट पेपर बिछाकर फरार हुए छात्र; पीछा कर रहे शिक्षक को गाड़ी ने कुचला  

 

छठा दिन (5 मार्च 2026) 

अजरबैजान ने ईरान पर अपने इलाके में ड्रोन फायर करने का आरोप लगाया और अपने दक्षिणी हवाई क्षेत्र को 12 घंटे के लिए बंद करने का आदेश दिया. इसके अलावा जंग के छठे दिन अमेरिका की ओर से ईरानी जहाज पर हुए हमले के बाद श्रीलंका ने अपने तट से दूर दूसरे ईरानी जहाज IRIIS बुशहर के 208 सदस्यीय चालक दल को उतारना शुरू कर दिया. अमेरिका ने कहा कि उसने मौजूदा जंग में 30 से ज्यादा ईरानी जहाजों को डुबो दिया है. 

सांतवा दिन (6 मार्च 2026) 

इजरायल ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिज्बुल्लाह पर लगातार हवाई हमले किए. इजरायली सेना के मुताबिक बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में रात भर में 26 बार हवाई हमले किए गए, जिनमें ईरान समर्थित हिज्बुल्लाह मिलिशिया के कमान सेंटर्स और हथियारों को निशाना बनाया गया. भारत ने अमेरिका की ओर से ईरानी जहाज को डुबोने में मदद करने वाली रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज किया और कहा कि इस अभियान में भारत ने अमेरिका की कोई मदद नहीं की है.   

आंठवा दिन (7 मार्च 2026) 

जंग के आठवें दिन US आर्मी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने 28 फरवरी 2026 को संघर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक ईरान में 3,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं और 43 ईरानी वॉरशिप्स को नष्ट किया है.  वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए कहा. दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा कि अगर यूरोपीय देश अमेरिका-इजरायल का साथ देते हैं तो वे ईरानी जवाबी कार्रवाई के लीगल टारगेट बन जाएंगे क्योंकि ईरान कतर, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर हमले जारी रखे हुए है.   

नौंवा दिन (8 मार्च 2026) 

ईरानी राष्ट्रपति ने पूरे क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज करने की बात कही. इजरायल ने ईरान में ऑयल प्लांट समेत कई ठिकानों पर हमले किए. लेबनान में भी इजरायली हमले जारी रहे. इजरायली हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजरायल में कई जगहों पर रॉकेट दागे. जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे ईरान के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने संकेत दिया है कि यह जंग तभी खत्म होगी जब ईरान के पास न तो कोई सक्षम सेना और न ही सत्ता में कोई नेतृत्व होगा. इसके अलावा UN में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने इजरायल-अमेरिका पर वॉर क्राइम्स और मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप लगाया. 

दसवां दिन (9 मार्च 2026) 

जंग के दसवें दिन यानी आज मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया. हिजबुल्लाह ने पहले ही नए नेतृत्व के प्रति अपनी वफादारी का ऐलान कर दिया है. इसके अलावा ईरान ने आज इजरायल के आबादी वाले इलाकों और UAE,कतर, कुवैत, सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस पर कम से कम 5 बड़ी मिसाइलें छोड़ी हैं. इजरायल ने भी बेरुत और तेहरान में हवाई हमले जारी रखे हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

