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Hindi Newsदुनियानए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हेल्‍थ पर आया नया अपडेट, ईरानी जानकर होंगे मायूस

नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हेल्‍थ पर आया नया अपडेट, ईरानी जानकर होंगे मायूस

Mojtaba Khamenei Latest Update: ईरान में जारी जंग के बीच ईरान की सत्ता को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हालत को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. रिपोर्ट में अमेरिकी और इजराइली खुफिया स्रोतों पर आधारित एक मेमो का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि खामेनेई इस समय कोम में इलाज के तहत हैं और बेहोशी की हालत में हैं, जिसके कारण वे शासन करने की स्थिति में नहीं हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 07, 2026, 09:47 AM IST
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Mojtaba Khamenei
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Mojtaba Health Rumors: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं. हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनकी तबीयत खराब है और वे बेहोशी की हालत में हैं, जिससे देश के भीतर और बाहर अटकलों का दौर तेज हो गया है. सूत्रों के अनुसार, खामेनेई इन दिनों कोम में मौजूद हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, उनकी स्थिति को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है.

  1. US-Israel-Iran War: ईरान में नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है क्योंकि मोजतबा खामेनेई की हालत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे कोम में अपना इलाज करवा रहे हैं और सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आ रहे हैं. इस बीच IRGC के हाथों में सत्ता जाने की आशंका जताई जा रही है, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है.
  2.  

ईरान में गहराया नेतृत्व पर संकट

रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध शुरू होने के बाद से मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं. ईरानी सरकार भले ही दावा कर रही है कि मोजतबा शासन कर रहे हैं, लेकिन उनकी गैर-मौजूदगी और फर्जी AI विज़ुअल्स ने उनके वास्तविक हालात पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति में असली सत्ता इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के हाथों में जा सकती है, जो खामेनेई को सिर्फ एक फिगरहेड के रूप में इस्तेमाल कर रही हो.

पिता की मौत के बाद मोजतबा ने संभाली थी सत्ता

मोजतबा खामेनेई ने मार्च 2026 में अपने पिता अली खामेनेई की मौत के बाद सत्ता संभाली थी, जिन्हें युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी-इजरायली हमले में मारा गया था. हालांकि, उनके नेतृत्व की शुरुआत से ही विवाद और अस्थिरता बनी हुई है. उनकी नियुक्ति को कई विश्लेषक वंशवादी सत्ता की वापसी भी बता रहे हैं, क्योंकि ईरान की इस्लामिक क्रांति ने पहले ऐसे सिस्टम का विरोध किया था. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़े पैमाने पर एक मकबरा (मकबरा) तैयार किया जा रहा है, जिसमें मोजतबा और उनके पिता दोनों के लिए जगह हो सकती है. इस तरह की तैयारियों ने उनकी हालत को लेकर और भी आशंकाएं बढ़ा दी हैं.

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ये भी पढ़ें: तेहरान में धमाकों की गूंज, सऊदी ने 7 मिसाइलें रोकीं; ट्रंप आज करेंगे जंग को लेकर बड़ा ऐलान

क्या ईरान में बढ़ेगा अंदरूनी संकट?

ईरान के अंदर भी तनाव बढ़ता दिख रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ विरोधी समूहों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं, जिससे देश के भीतर अस्थिरता और गहराने की संभावना है. 
मौजूदा युद्ध के बीच ईरान की शीर्ष नेतृत्व स्थिति पर उठ रहे सवाल न केवल देश की आंतरिक राजनीति बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं. अगर खामेनेई वास्तव में शासन करने की स्थिति में नहीं हैं, तो सत्ता का संतुलन पूरी तरह सैन्य संस्थाओं के हाथ में जा सकता है जो क्षेत्रीय संघर्ष को और खतरनाक बना सकता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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