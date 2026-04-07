Mojtaba Khamenei Latest Update: ईरान में जारी जंग के बीच ईरान की सत्ता को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हालत को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. रिपोर्ट में अमेरिकी और इजराइली खुफिया स्रोतों पर आधारित एक मेमो का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि खामेनेई इस समय कोम में इलाज के तहत हैं और बेहोशी की हालत में हैं, जिसके कारण वे शासन करने की स्थिति में नहीं हैं.
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Mojtaba Health Rumors: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की सेहत को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं. हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उनकी तबीयत खराब है और वे बेहोशी की हालत में हैं, जिससे देश के भीतर और बाहर अटकलों का दौर तेज हो गया है. सूत्रों के अनुसार, खामेनेई इन दिनों कोम में मौजूद हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, उनकी स्थिति को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध शुरू होने के बाद से मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं. ईरानी सरकार भले ही दावा कर रही है कि मोजतबा शासन कर रहे हैं, लेकिन उनकी गैर-मौजूदगी और फर्जी AI विज़ुअल्स ने उनके वास्तविक हालात पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति में असली सत्ता इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के हाथों में जा सकती है, जो खामेनेई को सिर्फ एक फिगरहेड के रूप में इस्तेमाल कर रही हो.
मोजतबा खामेनेई ने मार्च 2026 में अपने पिता अली खामेनेई की मौत के बाद सत्ता संभाली थी, जिन्हें युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी-इजरायली हमले में मारा गया था. हालांकि, उनके नेतृत्व की शुरुआत से ही विवाद और अस्थिरता बनी हुई है. उनकी नियुक्ति को कई विश्लेषक वंशवादी सत्ता की वापसी भी बता रहे हैं, क्योंकि ईरान की इस्लामिक क्रांति ने पहले ऐसे सिस्टम का विरोध किया था. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़े पैमाने पर एक मकबरा (मकबरा) तैयार किया जा रहा है, जिसमें मोजतबा और उनके पिता दोनों के लिए जगह हो सकती है. इस तरह की तैयारियों ने उनकी हालत को लेकर और भी आशंकाएं बढ़ा दी हैं.
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ईरान के अंदर भी तनाव बढ़ता दिख रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ विरोधी समूहों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई हैं, जिससे देश के भीतर अस्थिरता और गहराने की संभावना है.
मौजूदा युद्ध के बीच ईरान की शीर्ष नेतृत्व स्थिति पर उठ रहे सवाल न केवल देश की आंतरिक राजनीति बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं. अगर खामेनेई वास्तव में शासन करने की स्थिति में नहीं हैं, तो सत्ता का संतुलन पूरी तरह सैन्य संस्थाओं के हाथ में जा सकता है जो क्षेत्रीय संघर्ष को और खतरनाक बना सकता है.