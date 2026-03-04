Advertisement
ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर, मोजतबा खामेनेई के नाम पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने लगाई मुहर

Mojtaba Khamenei: रिपोर्ट्स के मुताबिक, अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया है. असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने यह फैसला लिया, जबकि IRGC की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 04, 2026, 06:53 AM IST
Mojtaba Khamenei Becomes Iran New Supreme Leader: ईरान में जारी अमेरिका और इजरायल के हमलों के बीच बड़ा राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिला है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश की ‘असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स’ ने  अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता चुन लिया है. हालांकि, इस नियुक्ति को लेकर ईरान सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 88 वरिष्ठ मौलवियों वाली ‘असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स’ ने 56 वर्षीय मोजतबा को देश की कमान सौंपने का निर्णय लिया. ईरान इंटरनेशनल समेत कुछ अन्य मीडिया आउटलेट्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है. बता दें कि ईरान की राजनीतिक व्यवस्था में यही संस्था सर्वोच्च नेता का चयन करती है. सर्वोच्च नेता देश के राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक मामलों में अंतिम निर्णय लेने वाला पद होता है.

IRGC की भूमिका पर चर्चा

रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने मोजतबा के चयन में अहम भूमिका निभाई है. सूत्रों का कहना है कि युद्ध और संकट की स्थिति को देखते हुए सेना और IRGC ने उन्हें सबसे सुरक्षित और उपयुक्त विकल्प माना. बता दें कि IRGC ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य और अर्धसैनिक संस्था मानी जाती है. 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया था.

फैसले को क्यों माना जा रहा विवादित?

मोजतबा की नियुक्ति को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. 1979 की इस्लामी क्रांति राजशाही के खिलाफ हुई थी. ऐसे में पिता के बाद बेटे को सत्ता मिलना ईरान में एक बार फिर वंशवाद की बहस को जन्म दे सकता है. इस्लामी गणराज्य खुद को राजशाही के विकल्प के रूप में पेश करता रहा है.

इसलिए सत्ता का पारिवारिक हस्तांतरण उसके वैचारिक सिद्धांतों के खिलाफ माना जा सकता है. इसके अलावा, मोजतबा को एक मध्य-स्तरीय मौलवी माना जाता है. पारंपरिक धार्मिक मानकों के अनुसार, सर्वोच्च नेता के पद के लिए उच्च धार्मिक दर्जा जरूरी होता है, जिसे लेकर भी बहस हो रही है.

सर्वोच्च नेता की शक्तियां

ईरान की शिया धर्मतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोच्च नेता सबसे शक्तिशाली पद होता है. इस पद पर बैठा व्यक्ति सशस्त्र बलों का कमांडर-इन-चीफ होता है और देश के प्रमुख राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक फैसलों में अंतिम निर्णय लेता है.

अब आगे क्या हो सकता है?

ईरान इस समय सैन्य और राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रहा है. ऐसे में मोजतबा का सर्वोच्च नेता बनना यह संकेत देता है कि देश अपनी मौजूदा नीतियों में बड़ा बदलाव नहीं करेगा. हालांकि, आधिकारिक घोषणा और आंतरिक प्रतिक्रिया के बाद ही यह साफ होगा कि यह नेतृत्व परिवर्तन ईरान की राजनीति और क्षेत्रीय समीकरणों पर क्या असर डालेगा.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है.

US-Israel-Iran War, mojtaba khamenei, Iran New Supreme Leader

