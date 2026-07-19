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'ईरान में नहीं हैं मोजतबा खामेनेई', नए दावे ने पश्चिम एशिया में बढ़ा दी हलचल; आखिर सुप्रीम लीडर ने कहां बनाया ठिकाना?

सऊदी अरब के एक मीडिया संस्थान ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई वर्तमान में तेहरान में मौजूद नहीं हैं. एक इजरायली रिपोर्ट के आधार पर ऐसा दावा किया जा रहा है. इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि ईरान अब अंदरूनी पावर शिफ्टिंग का सामना कर रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 19, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 04:40 PM IST
'ईरान में नहीं हैं मोजतबा खामेनेई', नए दावे ने पश्चिम एशिया में बढ़ा दी हलचल; आखिर सुप्रीम लीडर ने कहां बनाया ठिकाना?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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