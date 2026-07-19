'ईरान में नहीं हैं मोजतबा खामेनेई', नए दावे ने पश्चिम एशिया में बढ़ा दी हलचल; आखिर सुप्रीम लीडर ने कहां बनाया ठिकाना?

US and Iran War Updates: अमेरिका और ईरान के बीच जारी दूसरे चरण की जंग के बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है. सऊदी अरब के एक न्यूज आउटलेट ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई खुद तेहरान में मौजूद नहीं हैं. सऊदी अरब के एक मीडिया संस्थान ने रविवार (19 जुलाई) को एक इजरायली रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया.
दरअसल, ईरान के सुप्रीम लीडर का पद संभालने के बाद से मोजतबा खामेनेई किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए. वह शुरू से ही अपने बयान लिखकर देते आए हैं. सूत्रों के हवाले से दावा यहां तक किया जा रहा है कि खामेनेई के आधिकारिक मैसेज नए बने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ अहमद वहीदी और IRGC के दूसरे बड़े सदस्य लिखते हैं.
सऊदी समाचार आउटलेट अल-हदाथ ने इजरायली रिपोर्ट के आधार पर बताया कि ईरान के अंदरूनी मतभेद काफी गहरे हो गए हैं और IRGC के अस्तिवत्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है. वहीं, इजरायली सूत्रों ने कहा कि अमेरिका नहीं चाहता है कि इजरायल ईरान के खिलाफ जवाबी हमले में हिस्सा ले, भले ही तेहरान इजरायली इलाके पर हमला करे. इसके अलावा दावा किया गया कि मोजतबा खामेनेई ईरान में मौजूद नहीं हैं.
हालांकि, सामने आए इस दावे पर ईरान की सरकार या वहां के किसी अधिकारी की ओर से कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है. दावा यह भी किया जा रहा है कि मोजतबा खामेनेई कुछ समय पहले ही ईरान छोड़ चुके थे और वह तेहरान या किसी अन्य ज्ञात सरकारी ठिकाने पर नहीं हैं.
अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे सैन्य तनाव के बीच सामने आई यह रिपोर्ट बताती है कि तेहरान में एक बड़ा अंदरूनी पावर संघर्ष शुरू हो गया है. यही कारण है कि ईरान के अधिकांश नरम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कट्टर ग्रुप अलग हो गए हैं.
इसके अलावा CNN की एक रिपोर्ट बताती है कि पश्चिम एशियाई देश के कट्टरपंथी लोग सरकार पर अमेरिका के साथ 14 सूत्रीय एग्रीमेंट होने के बाद सॉफ्ट कूप करने का आरोप लगा रहे हैं. माना जा रहा है कि यह राजनीतिक उतार-चढ़ाव ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान सीधे तौर पर लोगों के गुस्से में बदल गया है.
गौरतलब है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा. अराघची ने ही सीजफायर को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सामने ईरान का प्रतिनिधित्व किया था. हाल में ही गुस्साई भीड़ ने ईरान के विदेश मंत्री को निशाना बनाया और उनके ऊपर पत्थर फेंके जाने लगे, जिसके बाद वह अपनी टीम के साथ जुलूस छोड़कर भाग खड़े हुए. इस घटना ने भी दर्शाया है कि ईरान में कई नेताओं को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है.
माना जा रहा है कि इस प्रकार की घटनाओं ने ईरान की राजनीतिक घटनाओं में गहरे अविश्वास को सभी के सामने ला दिया है. CNN की एक रिपोर्ट बताती है कि कट्टरपंथी गुटों ने माना कि सरकार ने मौजूदा सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के साफ आधेशों का उल्लंघन करने वाले समझौते पर साइन करके वास्तव में सरेंडर कर दिया है. (एएनआई)