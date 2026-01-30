Advertisement
Who is Mojtaba Khamenei: ईरान में भयंकर विरोध प्रदर्शन और गरीबी के बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्‍तबा खामेनेई ने छिपकर दुनिया भर में लग्जरी प्रॉपर्टी का विशाल साम्राज्य खड़ा किया है. ब्लूमबर्ग की जांच से खुला कि लंदन की बिलियनेयर्स रो, दुबई की विला और यूरोप के होटल्स में करोड़ों लगे हैं, सब ईरानी तेल के पैसे से. ये सब सैंक्शन तोड़कर हुआ, जबकि जनता सड़कों पर मर रही है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 30, 2026, 12:00 PM IST
Iran Supreme Leader Son Built A Global Property Empire: ईरान की सड़कों पर आजकल आग लगी हुई है. लोग गरीबी, महंगाई और दमन से तंग आकर सड़कों पर उतर आए हैं. हजारों मारे जा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और उनका परिवार अलग दुनिया जी रहा है. खासकर उनका दूसरा बेटा मुज्‍तबा खामेनेई, जो पिता का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है, वो गुपचुप तरीके से दुनिया भर में अरबों का साम्राज्य चला रहा है. ब्लूमबर्ग में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, साल भर चली जांच से खुलासा हुआ है कि मोजताबा खामेनेई जो अपने पिता के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, उन्होंने  लंदन की 'बिलियनेयर रो' से लेकर दुबई की 'बेवर्ली हिल्स' तक संपत्तियां जमा की हैं. ये सब कुछ शेल कंपनियों और बैंक ट्रांसफर के जरिए से किया गया है, जहां पैसे ईरानी तेल बिक्री से आते हैं. आइए समझें पूरी रिपोर्ट.

लंदन की ‘बिलियनेयर्स रो’ से शुरू होती कहानी
लंदन के नॉर्थ इलाके की एक आलीशान सड़क द बिशप्स एवेन्यू, जिसे ‘बिलियनेयर्स रो’ कहा जाता है. ऊंची दीवारें, काले गेट, बाहर खड़ी लग्ज़री SUVs और निजी सुरक्षा गार्ड. बाहर से शांत दिखने वाली इन कोठियों के पीछे एक ऐसा नेटवर्क छिपा है, जिसकी जड़ें सीधे तेहरान तक जाती हैं. ब्लूमबर्ग न्यूज की एक साल लंबी जांच के मुताबिक, इस नेटवर्क का सिरा ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे मुज्‍तबा खामेनेई से जुड़ता है.

कौन हैं मुज्‍तबा खामेनेई?
56 वर्षीय मुज्‍तबा खामेनेई, सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं. वह सार्वजनिक मंचों से दूर रहते हैं, लेकिन ईरान की सत्ता व्यवस्था में उन्हें बेहद ताकतवर “बैकसीट ड्राइवर” माना जाता है. कई रिपोर्ट्स में उन्हें अपने पिता का संभावित उत्तराधिकारी भी बताया गया है.

अरबों डॉलर का छुपा निवेश साम्राज्य
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, मुज्‍तबा खामेनेई ने कभी भी अपनी संपत्तियां सीधे अपने नाम नहीं रखीं. इसके बजाय शेल कंपनियों और भरोसेमंद चेहरों के जरिए उन्होंने लंदन में £100 मिलियन से ज्यादा की लग्ज़री प्रॉपर्टी खरीदी. दुबई के ‘बेवरली हिल्स’ कहे जाने वाले इलाके में विला खरीदा. जर्मनी, स्पेन और फ्रांस में फाइव-स्टार होटल खरीदा. स्विट्ज़रलैंड और यूएई के बैंक अकाउंट हैं. इन सभी मामलों  मुख्य रूप से ईरानी तेल बिक्री से आया पैसा का प्रयोग हुअए, ऐसा जांच में शामिल लोगों का कहना है.

अली अंसारी: मुज्‍तबा का ‘मनी मैनेजर’?
इस पूरे नेटवर्क में एक नाम बार-बार सामने आता है अली अंसारी. ब्रिटेन ने अक्टूबर में उन्हें प्रतिबंधित किया और उन्हें IRGC (ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड) को आर्थिक मदद देने वाला बताया था. ब्लूमबर्ग और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, अली अंसारी मुज्‍तबा खामेनेई के लिए विदेशी निवेश संभालते थे. हालांकि अंसारी ने अपने वकील के जरिए इन सभी आरोपों से इनकार किया है.

तेल, बैंक और शेल कंपनियों का खेल
जांच में सामने आया कि पैसा कई देशों की कंपनियों से होकर गुजरा जैसे यूएई, आइल ऑफ मैन, सेंट किट्स एंड नेविस, लिकटेंस्टीन. इन कंपनियों का इस्तेमाल अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों से बचने के लिए किया गया. 2019 में मुज्‍तबा पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे, लेकिन उससे पहले ही कई बड़े सौदे पूरे हो चुके थे.

सादगी की छवि बनाम हकीकत
ईरान की सरकारी मीडिया सुप्रीम लीडर और उनके परिवार को सादा, धार्मिक और त्यागी जीवन जीने वाला बताती है. लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इस छवि पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. खासतौर पर ऐसे वक्त में, जब ईरान में महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी बढ़ रही है और सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं.

 ‘आघाजादेह’ पर गुस्सा
ईरान में सत्ता से जुड़े अमीर बच्चों के लिए एक शब्द है- आघाजादेह. मुज्‍तबा खामेनेई का नाम भी अब इसी गुस्से का केंद्र बनता जा रहा है. लोग पूछ रहे हैं कि जब आम जनता संघर्ष कर रही है, तब सत्ता के करीबी विदेशों में अरबों कैसे जमा कर रहे हैं?

अंतरराष्ट्रीय चिंता क्यों?
विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है. ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन जैसे देश अब इस नेटवर्क की जांच कर रहे हैं. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यूके ने साफ कहा है कि ब्रिटेन का प्रॉपर्टी बाजार “तानाशाही समर्थकों की तिजोरी” नहीं बनना चाहिए. जिसके बाद ब्रिटेन द्वारा अली अंसारी की संपत्तियां फ्रीज़ करने के बाद आशंका है कि यूरोप में मौजूद होटल और प्रॉपर्टी जल्द ही बेची जा सकती हैं. जर्मनी और यूरोपीय यूनियन पर अब और सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ रहा है.

